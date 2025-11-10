Γιατί οι ευρωπαίοι εργαζόμενοι πρέπει να αλλάξουν δουλειά

Οι οικονομικοί αναλυτές συμφωνούν ότι η Ευρώπη υστερεί σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Κίνα, και κάτι πρέπει να αλλάξει. Πριν από περίπου έναν χρόνο, ο Μάριο Ντράγκι, ο βετεράνος πολιτικός και οικονομολόγος της ΕΕ, παρουσίασε μια τολμηρή ατζέντα, καλώντας τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να διευρύνουν την ενιαία αγορά, μειώνοντας τα εμπόδια στο εσωτερικό εμπόριο και ενοποιώντας τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές.

Σύμφωνα με το European Policy Innovation Council, μια δεξαμενή σκέψης, μόλις το 10% των πολλών προτάσεών του Ντράγκι έχει ήδη εφαρμοστεί. «Οι κυβερνήσεις δεν έχουν κατανοήσει τη σοβαρότητα της στιγμής», προειδοποίησε ο Ντράγκι στα μέσα Σεπτεμβρίου. Τότε ο Economist αναρωτήθηκε αν τόσο ο ιταλός τραπεζίτης, όσο και οι πολιτικοί της Ευρώπης έχουν χάσει μια ιστορική ευκαιρία.

Μια νέα έρευνα ευρωπαίων οικονομολόγων δείχνει ότι οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας είναι κρίσιμες – και έχουν επί το πλείστον αγνοηθεί από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Για δεκαετίες, η ΕΕ πάλευε με την ανεργία – το 2013 ήταν σχεδόν 12%. Τώρα έχει μειωθεί κάτω από το 6%, λόγω πολιτικών που διευκολύνουν τις προσλήψεις και τις απολύσεις και μειώνουν την ελκυστικότητα των επιδομάτων ανεργίας – αλλά και λόγω του γερασμένου εργατικού δυναμικού.

Με την ανεργία σε χαμηλά επίπεδα, η Ευρώπη σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διαφορετική πρόκληση – την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και της καινοτομίας. Οι αγορές εργασίας λειτουργούν καλύτερα όταν αντιστοιχίζουν τους εργαζόμενους με θέσεις εργασίας κατάλληλες για τα ταλέντα τους – μια διαδικασία που συχνά περιλαμβάνει τη μετακίνηση εργαζομένων μεταξύ εταιρειών.

Κατά την εναλλαγή θέσεων εργασίας, οι εργαζόμενοι μαθαίνουν και διδάσκουν νέες δεξιότητες, βοηθώντας τις νέες ιδέες να διαδοθούν σε όλη την οικονομία, ενώ παράλληλα επιτρέπουν στις πιο παραγωγικές επιχειρήσεις να επεκταθούν ταχύτερα, με αποτέλεσμα την αύξηση των μισθών. Το πρόβλημα είναι ότι η Ευρώπη έχει μετατραπεί σε μια ήπειρο «βολεμένων» – το 25% των Ευρωπαίων εργάζονται για τον ίδιο εργοδότη για πάνω από 20 χρόνια, σε σύγκριση με το 10% των Αμερικανών.

Καθώς οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι είναι λιγότερο πιθανό να αλλάξουν εργοδότες, το πρόβλημα θα επιδεινώνεται όσο η ήπειρος γερνά, σημείωσε ο Economist. Οι μακροχρόνιες εργατικές «θητείες» κάποτε είχαν νόημα, αλλά σε μια οικονομία που αναταράσσεται διαρκώς, οι επιχειρήσεις επωφελούνται από άρτια καταρτισμένους, εξειδικευμένους εργαζόμενους – και είναι πρόθυμες να δαπανήσουν χρήματα για την εκπαίδευσή τους.

Οι πρακτικές της αγοράς εργασίας που διαμορφώνουν τη φύση μιας τέτοιας οικονομίας –οι υψηλές δαπάνες απολύσεων, οι παροχές που σχετίζονται με τη μακροχρόνια θητεία, και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις– είναι κατεξοχήν ευρωπαϊκής έμπνευσης, αλλά δεν ταιριάζουν ούτε με την οικονομία που επιχειρούν να οικοδομήσουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, ούτε σε μια εποχή δασμών και ολοένα και πιο έντονου ανταγωνισμού από την Κίνα.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έχει στη διάθεσή της 70 δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις στην ανάπτυξη της καινοτομίας ως το 2027. Παράλληλα, επιτρέπεται πλέον στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να παραβιάζουν τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων όταν επιδιώκουν να προωθήσουν τεχνολογικές καινοτομίες.

Οι υποστηρικτές του στάτους κβο ισχυρίζονται ότι οι ενδοεταιρικές αλλαγές στην αγορά εργασίας και η καινοτομία θα είναι επαρκείς για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων. Θεωρούν ότι αν η Τεχνητή Νοημοσύνη καθιστά την εκπαίδευση νεότερων εργαζομένων ασύμφορη για τις αμερικανικές επιχειρήσεις, η μακροχρόνια προσκόλληση στις ευρωπαϊκές εργασιακές αρχές ίσως αξίζει να διατηρηθεί, όπως επεσήμανε ο Economist.

Σύμφωνα με τον Economist, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μπορούν να ενθαρρύνουν τη ρευστότητα της αγοράς εργασίας με μια σειρά μεταρρυθμίσεων. Η πρώτη είναι η διασφάλιση ότι επιδόματα όπως οι συντάξεις και οι αποζημιώσεις θα είναι μεταβιβάσιμα και άσχετα με το χρόνο θητείας των εργαζομένων. Μια δεύτερη είναι η αποσύνδεση των συλλογικών συμβάσεων από τον καθορισμό των μισθών με βάση τη διάρκεια του χρόνου εργασίας σε μια επιχείρηση.

Μια τρίτη μεταρρύθμιση θα ήταν η δυνατότητα επέκτασης των επιδομάτων ανεργίας πέρα από τους απολυμένους εργαζόμενους και σε όσους παραιτούνται της θέσης τους. Για την ενθάρρυνση της αλλαγής εργασιακού περιβάλλοντος, οι επιδοτήσεις που δίνουν κίνητρα στις εταιρείες απλώς να συσσωρεύουν εργατικό δυναμικό, όπως προγράμματα προσωρινής παύσης της αμειβόμενης απασχόλησης, θα πρέπει να περιορίζονται αποκλειστικά για περιπτώσεις έκτακτων κρίσεων.

Μια εναλλακτική οδός για την αλλαγή του πλαισίου της εργασίας, θα ήταν η παροχή κινήτρων για την αλλαγή εργοδότη. Μια έρευνα του πανεπιστημίου του Πρίνστον διαπίστωσε ότι εργαζόμενοι που θα μπορούσαν να κερδίσουν ως και 10% υψηλότερο μισθό αν άλλαζαν θέση, αναμένουν αύξηση μόλις 1% κατά μέσο όρο. Μια προωθητική καμπάνια προς αυτή την κατεύθυνση θα τους έδινε ώθηση για να προβούν σε αυτό το βήμα.

Η έλλειψη ευρωπαϊκών εταιρειών που είναι πρόθυμες να προωθήσουν τις αλλαγές θέσεων εργασίας και την καινοτομία, δεν αντανακλά αποκλειστικά την ίδια την αγορά εργασίας, όπως ανέφερε ο Economist. Οι στεγαστικές πολιτικές που αυξάνουν το κόστος των μετακινήσεων παγιδεύουν τους εργαζόμενους σε λιγότερο παραγωγικούς τομείς, την ώρα που οι νεοφυείς επιχειρήσεις χρειάζονται χρηματοδότηση από την κεφαλαιαγορά, καθώς και εργαζόμενους.

Το οικονομικό περιοδικό καταλήγει γράφοντας ότι υπάρχουν πολλοί τέτοιοι τρόποι με τους οποίους η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας θα μπορούσε να αποκτήσει μεγαλύτερη δυναμική. Οι ευρωπαίοι εργαζόμενοι μπορεί να χάσουν τα οφέλη μιας μακρόχρονης υπηρεσίας, αλλά θα είναι σε θέση να διεκδικήσουν και να κερδίσουν υψηλότερους μισθούς.

