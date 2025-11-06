Μετά την Ουκρανία ο Πούτιν θα στραφεί ανατολικά;

«Ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη παραβιάζουν τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ενωσης και αναζωπυρώνουν τους φόβους για κλιμάκωση πέρα από την Ουκρανία. Ενώ η προσοχή είναι στραμμένη στη Βαλτική, η Μόσχα διεξάγει πόλεμο πληροφοριών στην πίσω αυλή της, στην Κεντρική Ασία και στον Νότιο Καύκασο».

Τα παραπάνω συνυπέγραψαν στη Washington Post οι αμερικανοί αναλυτές Σεθ Κρόπσι και Τζόζεφ Επσταϊν, οι οποίοι ανέφεραν: «Υστερα από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, το 2022, η Φινλανδία έσπευσε να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Η Μολδαβία προετοιμάστηκε για υβριδικές επιθέσεις. Η Πολωνία οχύρωσε την ανατολική πλευρά της. Ολα αυτά έγιναν για καλό λόγο, αλλά η κατάληψη και η κατοχή εδαφών είναι πολύ πιο δαπανηρή από ό,τι υπολόγιζε το Κρεμλίνο. Αδυνατώντας να επιχειρήσει εισβολές τύπου Ουκρανίας αλλού, όσο εμπλέκεται σε έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας τουλάχιστον, η Ρωσία καταφεύγει στα εργαλεία που γνωρίζει καλύτερα, στις μυστικές εκστρατείες επιρροής, στην παραπληροφόρηση, στην αποσταθεροποίηση και στις στρατιωτικές μυστικές έρευνες».

Κατά το δημοσίευμα, η Μολδαβία παραμένει «το κύριο εργαστήριο της Μόσχας», όπου, σύμφωνα με την πρόεδρο Μάια Σάντου, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ έχουν δαπανηθεί για πολιτικές παρεμβάσεις. Επίσης «η Ρωσία έχει παρέμβει στις εκλογές τόσο στην Τσεχία όσο και στη Ρουμανία». Τώρα, παρόμοια προειδοποιητικά σημάδια αναβοσβήνουν ανατολικότερα, στο Καζακστάν και στην Αρμενία, χώρες που βρίσκονται στην παραδοσιακή σφαίρα επιρροής της Ρωσίας. «Και οι δύο χώρες απομακρύνονται [από τη Ρωσία], λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, άρα κατατάσσονται ψηλά στη λίστα ανησυχίας του Κρεμλίνου».

Οι αμερικανοί αναλυτές επικαλέστηκαν «εμπιστευτική έκθεση του 2024 που παραδόθηκε σε ανώτερους ρώσους αξιωματούχους από τον πρωθυπουργό Μιχαήλ Μισούστιν», η οποία «προειδοποίησε ότι η Μόσχα χάνει έδαφος στην Κεντρική Ασία και στον Καύκασο», ενώ παράλληλα τόνισαν πόσο σημαντικές κατέστησαν «αυτές οι περιοχές» για τα γεωπολιτικά και οικονομικά συμφέροντα των ΗΠΑ. Ανέφεραν ότι η πατρίδα τους βασίζεται στις κινεζικές σπάνιες γαίες για τα προϊόντα τεχνολογίας της, αλλά συμπλήρωσαν ότι «η Κεντρική Ασία διαθέτει τεράστια αποθέματα που θα μπορούσαν να διαφοροποιήσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού».

Συνέχισαν: «Τους τελευταίους μήνες η Μόσχα έχει εντείνει τις προσπάθειές της για την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Στο Καζακστάν ρώσοι πράκτορες επιδίωξαν πρόκληση αναταραχής στις βόρειες επαρχίες, όπου κατοικούν κυρίως Ρώσοι. Στην Αρμενία οι Αρχές συνέλαβαν έναν επιχειρηματία που τάσσεται υπέρ του Κρεμλίνου ως ύποπτο κατάστρωσης σχεδίου πραξικοπήματος, ενώ η Αρμενική Εκκλησία κατηγορείται ότι έχει δεσμούς με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, στράφηκε εναντίον της κυβέρνησης.

»Το σενάριο αυτό αντικατοπτρίζει τη στρατηγική της Μόσχας στην Ουκρανία: πρόκληση παραπόνων σε ρωσόφωνες περιοχές, χρηματοδότηση φιλικών ολιγαρχών, όπως είναι ο Βίκτορ Μέντβεντσουκ, και στρατολόγηση της τοπικής ορθόδοξης Εκκλησίας, τα στελέχη της οποίας ο ουκρανός δημοσιογράφος Ολεξίι Πλατόνοφ έχει χαρακτηρίσει ρασοφόρους πράκτορες του Κρεμλίνου.

»Το Καζακστάν είναι πολύ ευάλωτο. Μοιράζεται τα μεγαλύτερα σύνορα με τη Ρωσία και φιλοξενεί τη μεγαλύτερη ρωσική διασπορά μετά την Ουκρανία. Ρώσοι βουλευτές και αναλυτές έχουν αμφισβητήσει την εδαφική ακεραιότητά του. Ο Πούτιν κάποτε ισχυρίστηκε ότι η χώρα δεν είχε ποτέ κρατική υπόσταση. Τα ρωσικά media κατηγορούν συστηματικά την κυβέρνηση του Καζακστάν για ρωσοφοβία και ζητούν την υπεράσπιση των Ρώσων, δηλαδή λένε το ίδιο πρόσχημα που χρησιμοποιήθηκε στην Κριμαία και στο Ντονμπάς». Στη συνέχεια οι αρθρογράφοι επικαλέστηκαν ρωσικά έγγραφα που έπεσαν στα χέρια εχθρών της Ρωσίας.

«Ρωσικά έγγραφα που διέρρευσαν και δημοσιεύθηκαν από το Radio Free Europe/Radio Liberty αναφέρουν σχέδια για υλοποίηση όλων αυτών των συζητήσεων, για προσέγγιση της ελίτ του Καζακστάν, για τη δημιουργία think tanks προπαγάνδας. Το Καζακστάν γνωρίζει ότι ο στρατός του είναι πιο αδύναμος από τον ουκρανικό και ότι τα σύνορά του είναι σε μεγάλο βαθμό ανυπεράσπιστα. Ο Πούτιν πιθανότατα δεν θα επιτεθεί ενώ βρίσκεται σε τέλμα στην Ουκρανία, αλλά μπορεί να προετοιμάσει το έδαφος».

Η καλύτερη άμυνα του Καζακστάν, εκτιμούν οι αμερικανοί αναλυτές, είναι «να αυξήσει το πολιτικό και οικονομικό κόστος της επιθετικότητας, δεσμεύοντας την ύπαρξή του με εξωτερικές δυνάμεις – την Κίνα, την Τουρκία, την Ευρωπαϊκή Ενωση και, κυρίως, τις ΗΠΑ. Η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να εδραιώσει τα Δυτικά συμφέροντα στο Καζακστάν με αποκλειστικές συμφωνίες για σπάνιες γαίες και ενέργεια, ειδικά στο βόρειο τμήμα της χώρας».

Για την Αρμενία οι προτάσεις των δύο αναλυτών προς τον Λευκό Οίκο ήταν οι ακόλουθες: «Στην Αρμενία η Ουάσινγκτον μπορεί να δράσει επίσης. Αμερικανικές επενδύσεις στην οικονομία, στις υποδομές και στον πολλά υποσχόμενο τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης θα έδειχναν απτά οφέλη σταθερότητας προτού οι αρμένιοι ψηφοφόροι πάνε στις κάλπες, το επόμενο έτος. Οι ΗΠΑ να εμβαθύνουν και τους δεσμούς με το Αζερμπαϊτζάν, προτρέποντας το Κογκρέσο να άρει το άρθρο 907 του Νόμου Υποστήριξης της Ελευθερίας, το οποίο εμποδίζει την άμεση βοήθεια προς το Μπακού.

»Η οικοδόμηση ενός τριμερούς πλαισίου με το Αζερμπαϊτζάν και το Ισραήλ θα σταθεροποιούσε περαιτέρω την ευθυγράμμιση. Από τον Πόλεμο του Καραμπάχ, το 2020, η επιρροή της Ρωσίας στην Αρμενία και στο Αζερμπαϊτζάν έχει αποδυναμωθεί, καθώς και οι δύο στρέφονται προς τη Δύση, με αποκορύφωμα την ειρηνευτική συμφωνία του 2025 στον Λευκό Οίκο με πρόεδρο τον Τραμπ.

»Ο πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν εξακολουθεί να είναι ο πιο δημοφιλής πολιτικός της Αρμενίας, αλλά τα γκάλοπ τον δείχνουν κολλημένο στο 17%. Η Ρωσία ενδέχεται να προσπαθήσει να τον ανατρέψει. Η Μόσχα υποδαυλίζει τον αρμένικο εθνικισμό και τη δυσαρέσκεια, τάσεις που ενισχύονται από media όπως το Sputnik Armenia. Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει διώξει μεγάλο μέρος του μετασοβιετικού χώρου από την τροχιά της Μόσχας, αλλά αυτό το άνοιγμα δεν θα διαρκέσει.

»Το Κρεμλίνο μπορεί να αποσταθεροποιήσει τους γείτονές του χωρίς να ρίξει σφαίρα. Η ενεργός εμπλοκή των ΗΠΑ, οικονομική, διπλωματική και τεχνολογική, μπορεί να σκληρύνει αυτές τις χώρες έναντι του ρωσικού καταναγκασμού, προστατεύοντας παράλληλα ζωτικά αμερικανικά συμφέροντα. Η αναμονή ώσπου να κινηθεί η Μόσχα μπορεί να είναι οδυνηρή».

