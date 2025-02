«Υποπτοι» οι θάνατοι του Χάκμαν και της συζύγου του

Ο Τζιν Χάκμαν και η σύζυγός του φαίνεται ότι ήταν νεκροί εδώ και «αρκετό καιρό» όταν το ζευγάρι και ο σκύλος τους βρέθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στο σπίτι τους στην πολιτεία του Νέου Μεξικού, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο 95χρονος ηθοποιός βρέθηκε πεσμένος σε ένα μικρό δωμάτιο κοντά στην κουζίνα του σπιτιού στη Σάντα Φε, ενώ η σύζυγός του Μπέτσι Αρακάουα, μια 65χρονη πιανίστρια, ήταν νεκρή σε ένα από τα μπάνια του σπιτιού.

Οι αρχές δεν ανέφεραν σημάδια τραυματισμού, αλλά έκριναν τους θανάτους «αρκετά ύποπτους» και δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Δεν ανακοινώθηκε καμία αιτία θανάτου.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Σάντα Φε επιβεβαίωσε τους θανάτους: «Στις 26 Φεβρουαρίου 2025, περίπου στη 1:45 μ.μ., οι βοηθοί του σερίφη της κομητείας Σάντα Φε έφτασαν σε μια διεύθυνση στο Old Sunset Trail στο Χάιντ Παρκ, όπου ο Τζιν Χάκμαν, η σύζυγός του Μπέτσι Αρακάουα και ένας σκύλος βρέθηκαν νεκροί».

The frantic 911 call made after Oscar winning actor Gene Hackman and his wife were found dead has emerged.

A male caller is heard telling the dispatcher he has found two bodies in a property in Santa Fe, New Mexico ⬇️ https://t.co/9rUaI4VD91 pic.twitter.com/8SzaHLgO2P

— Sky News (@SkyNews) February 28, 2025