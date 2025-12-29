ΥΠΕΘΑ για νέο μισθολόγιο ενστόλων – σημαντικές αυξήσεις, ουδεμία «κρυφή» μείωση

Κατηγορηματικά διαψεύδουν πηγές του υπουργείου Αμυνας τις επαναλαμβανόμενες αναφορές περί μειώσεων στους μισθούς, τις συντάξεις ή το εφάπαξ των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου, κάνοντας λόγο για «ανακριβείς και ανυπόστατους ισχυρισμούς».

Παρότι οι ισχυρισμοί, αρχικώς περί «μείωσης στους μισθούς ορισμένων κατηγοριών στελεχών», εν συνεχεία «μείωσης σύνταξης και εφάπαξ», κατόπιν «μελλοντικής μείωσης από την προσωπική διαφορά», αποδείχθηκαν παντελώς ανακριβείς, ορισμένοι εξακολουθούν να αναπαράγουν έωλα επιχειρήματα περί δήθεν «εξαπάτησης» των στελεχών από τα στοιχεία που το υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει παρουσιάσει, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Οπως επισημαίνουν, τα επίσημα στοιχεία και τα Φύλλα Μισθοδοσίας αποδεικνύουν ότι όλα τα στελέχη θα λάβουν αυξήσεις, αναδρομικά από την 1η Οκτωβρίου 2025, με εφαρμογή από τις 27 Ιανουαρίου 2026.

Οι αυξήσεις κινούνται μεσοσταθμικά από 12% έως 24% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2024 και διασφαλίζουν υψηλότερες αποδοχές σε όλη τη διάρκεια της ενεργού υπηρεσίας, τόσο σε ετήσια όσο και σε σωρευτική βάση.

Παράλληλα, το νέο μισθολόγιο οδηγεί σε υψηλότερες συντάξεις και αυξημένο εφάπαξ, καθώς οι βελτιωμένες τακτικές αποδοχές και τα ανώτερα μισθολογικά κλιμάκια επηρεάζουν θετικά τις μελλοντικές παροχές.

Τονίζεται επίσης ότι δεν υφίσταται καμία «κρυφή» μελλοντική μείωση μέσω προσωπικής διαφοράς, η οποία δεν προβλέπεται στο νέο σύστημα.

Επιπλέον, το νέο μισθολόγιο ενισχύει την ανταμοιβή των αυξημένων ευθυνών και των ιδιαίτερων συνθηκών υπηρεσίας, με αυξήσεις στο επίδομα θέσης ευθύνης και με τη θεσμοθέτηση νέου επιδόματος διοίκησης για περίπου 3.000 στελέχη.

Τα παραδείγματα, σύμφωνα με τις πηγές, που παρατίθενται δείχνουν σημαντικές αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές, ιδίως για στελέχη σε θέσεις διοίκησης ή μάχιμες μονάδες, επιβεβαιώνοντας ότι το νέο πλαίσιο οδηγεί συνολικά σε ουσιαστική οικονομική ενίσχυση των ενστόλων.

Τονίζουν ότι δεν επιδέχονται αμφισβήτηση τα εξής:

1. Κάθε στέλεχος θα λαμβάνει σημαντικά υψηλότερο μισθό από τις 27/1/2026 (αναδρομικά από 1/10/2025). Τα Φύλλα Μισθοδοσίας Φεβρουαρίου που απεστάλησαν το κατέδειξαν με απόλυτη ευκρίνεια.

2. Ολα τα στελέχη λαμβάνουν μεσοσταθμικές αυξήσεις 12-24% σε σχέση με τον περασμένο Μάρτιο. Προδήλως η σύγκριση αφορά στο σύνολο των αυξήσεων που χορηγούνται.

3. Ολα τα στελέχη θα λαμβάνουν υψηλότερες αποδοχές έως την τελευταία ημέρα της ενεργούς δράσης του στις Ένοπλες Δυνάμεις (κατ’ έτος και σωρευτικά). Η προβολή που το αποδεικνύει προφανώς αφορά στις μεικτές αποδοχές, καθόσον τα ποσοστά κρατήσεων και φορολογίας είναι εξατομικευμένα, ενώ σημαντικό τμήμα τους λειτουργεί ανταποδοτικά.

Ενδεικτικό παράδειγμα η σειρά 2010:

* Ενας ΑΣΕΙ 2010 θα λάβει συνολικά για τα υπόλοιπα 16 χρόνια υπηρεσίας του στις μεικτές αποδοχές 600,242 ευρώ από 521,054 (+79,188 ευρώ), αύξηση 15,20% (χωρίς επιδόματα).

* Ενας ΑΣΣΥ 2010 θα λάβει συνολικά για τα υπόλοιπα 18 χρόνια υπηρεσίας του στις μεικτές αποδοχές 567,303 ευρώ από 471,066 (+96,237), αύξηση 20,43% (χωρίς επιδόματα).

* Ενας ΕΠΟΠ 2010 θα λάβει συνολικά για τα υπόλοιπα 20 χρόνια υπηρεσίας του στις μεικτές αποδοχές 507,525 ευρώ από 454,004 (+53,521 ευρώ), αύξηση 11,80% (χωρίς επιδόματα)

4. Με το Νέο Μισθολόγιο κάθε στέλεχος θα λαμβάνει υψηλότερη σύνταξη καθώς οποιαδήποτε αύξηση στις τακτικές αποδοχές επηρεάζει αυξητικά τη σύνταξη.

5. Επιπλέον, κάθε στέλεχος θα λαμβάνει μεγαλύτερο εφάπαξ, αφού υψηλότερο μισθολογικό κλιμάκιο σημαίνει υψηλότερο αναλογικά εφάπαξ, ειδικά για τις περιπτώσεις της κατηγορίας εξ υπαξιωματικών που θα λαμβάνουν τα υψηλότερα μισθολογικά κλιμάκια (του Συνταγματάρχη) για όλα τα εναπομείναντα χρόνια της μεταβατικής περιόδου.

6. Ουδεμία μελλοντική «κρυφή» μείωση υφίσταται στους μισθούς των στελεχών μέσω της Προσωπικής Διαφοράς, καθόσον αυτή δεν υφίσταται στο μισθολόγιο τους. Αυτό αποδείχτηκε άλλωστε από την έκδοση των Φύλλων Μισθοδοσίας Φεβρουαρίου.

7. Το νέο Μισθολόγιο είναι δικαιότερο. Ανταμείβει τις αυξημένες αρμοδιότητες και τις ιδιαιτερότητες των συνθηκών. Αυξάνεται το επίδομα θέσης ευθύνης και θεσπίζεται νέο επίδομα διοίκησης, το οποίο θα λαμβάνουν 3.000 περίπου αξιωματικοί και υπαξιωματικοί.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα:

* Αντιπλοίαρχος, με 23 έτη υπηρεσίας, έγγαμος – 2 τέκνα θα λάβει 18,8% αύξηση στις καθαρές αποδοχές (από 1.913 ευρώ σε 2.273). Ως κυβερνήτης φρεγάτας θα λάβει αύξηση 52,3% (2.913, +1.000 ευρώ).

* Ταγματάρχης, με 17 έτη υπηρεσίας, έγγαμος – 2 τέκνα θα λάβει αύξηση στις καθαρές αποδοχές 19,2% (από 1.671 ευρώ σε 1.992 ευρώ). Ως διοικητής υπομονάδας στην παραμεθόριο θα λάβει 24,4% αύξηση (2.180 ευρώ, +509 ευρώ).

* Ανθυπασπιστής Διοικήσεως Μεραρχίας, με 14 έτη υπηρεσίας, έγγαμος – 1 τέκνο, θα λάβει αύξηση στις καθαρές αποδοχές 22,3% (από 1.326 ευρώ σε 1.621).

* Κελευστής, με 1 έτος υπηρεσίας, άγαμος, πλήρωμα κανονιοφόρου, θα λάβει αύξηση στις καθαρές αποδοχές 67,8% (από 901 ευρώ σε 1.512 ευρώ).

* Δίοπος, 7 έτη υπηρεσίας, πλήρωμα φρεγάτας, θα λάβει αύξηση στις καθαρές αποδοχές 51,4% (από 952 ευρώ σε 1.441).

