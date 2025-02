Υδρογονάνθρακες: Εντός του έτους η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην Κρήτη

Μέσα στο 2025, αλλά όχι εντός του πρώτου τριμήνου, όπως ήθελαν οι αρχικές εκτιμήσεις, τοποθετείται χρονικά η επενδυτική απόφαση της ExxonMobil για ερευνητική γεώτρηση – για δυνητικά κοιτάσματα υδρογονανθράκων- στα θαλάσσια οικόπεδα της Κρήτης.

Η εν λόγω εκτίμηση ανήκει στον διευθύνοντα σύμβουλο της Helleniq Energy, Ανδρέα Σιάμισιη, σύμφωνα με τον οποίο τα σχέδια της ExxonMobil, που είναι ο leader της κοινοπραξίας, φαίνεται ότι ωριμάζουν με μεγαλύτερη καθυστέρηση απ’ ό,τι αναμένονταν.

«Δεν πιστεύω ότι είναι μακριά η απόφαση, θεωρείται ζήτημα μηνών, ωστόσο ακόμη δεν έχει ληφθεί», είπε ο κ. Σιάμισιης στο περιθώριο εκδήλωσης για τη παρουσίαση του «Πρότυπου Κέντρου Αριστείας», ενός είδους think tank για την ενέργεια, που ιδρύουν από κοινού η Helleniq Energy και το Alba Graduate Business School at The American College of Greece.

Η επενδυτική απόφαση του αμερικανικού κολοσσού για τη διενέργεια ή όχι ερευνητικής γεώτρησης στην Κρήτη θα σηματοδοτήσει την επανέναρξη του ελληνικού προγράμματος υδρογονανθράκων, την ώρα μάλιστα που «τρέχουν» και οι δύο «δίδυμοι» διαγωνισμοί για τη παραχώρηση δύο νέων μπλοκ.

Είναι πιθανό μέσα στο 2025 να δούμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση, το πιθανότερο στην περιοχή της Κρήτης, που θα μας δώσει μια αρχική εικόνα για τα δυνητικά κοιτάσματα υδρογονανθράκων. Βρισκόμαστε σε κρίσιμο χρονικό σημείο, αναμένουμε τις τελικές επενδυτικές αποφάσεις των εταιρειών, δηλωσε με τη σειρά της και η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου, στο Athens Energy Summit, χαρακτηρίζοντας στρατηγικής σημασίας το ενδιαφέρον των αμερικανικών ενεργειακών κολοσσών Chevron και ExxonMobil.

Σε σχέση με τις αναφορές για αλλαγή της ενεργειακής πολιτικής μετά την εκλογή Τραμπ, η κυρία Σδούκου είπε πως δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση στη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία -όπως υπενθύμισε η υφυπουργός- ανέκαθεν έλεγε ότι το φυσικό αέριο χρειάζεται ως καύσιμο – γέφυρα προς την απανθρακοποίηση και ως παράγοντας συγκράτησης του κόστους της ενεργειακής μετάβασης.

