Χαβάη: Ξύπνησε το μεγαλύτερο ηφαίστειο του κόσμου

Το Μάουνα Λόα, το μεγαλύτερο ενεργό ηφαίστειο στον Kόσμο, εξερράγη για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 40 χρόνια.

Η έκρηξη ξεκίνησε τη νύχτα μεταξύ Κυριακής και Δευτέρας. «Προς το παρόν, οι ροές λάβας περιορίζονται στην περιοχή κορυφής του ηφαιστείου και δεν απειλούν τους οικισμούς», ανέφερε το Γεωλογικό Ινστιτούτο της κυβέρνησης των ΗΠΑ (USGS).

Με βάση την προηγούμενη εμπειρία, ωστόσο, προειδοποίησε πως τα στάδια της έκρηξης του ηφαιστείου μπορεί να εξελιχθούν με πολύ δυναμικό τρόπο και γι’ αυτό συνιστά μέγιστη προσοχή. Ως εκ τούτου, το επίπεδο συναγερμού έχει ενημερωθεί από συμβουλευτικό σε προειδοποιητικό.

UPDATE: View from Saddle Road of lava from Mauna Loa volcano eruption as of 1:30 am — Hawaii County Civil Defense working to confirm if any lava has flowed outside the summit caldera (pics: @KITV4 viewer AJ Taaca) pic.twitter.com/dN5reiq4PW

Το Μάουνα Λόα, που βρίσκεται μέσα στο Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων της Χαβάης, καλύπτει το ήμισυ του Μπιγκ Αϊλαντ της πολιτείας των ΗΠΑ. Το ηφαίστειο υψώνεται 13.679 πόδια (4.169 μέτρα) πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και εκτείνεται σε μια έκταση μεγαλύτερη από 2.000 τετραγωνικά μίλια (5.179 τετραγωνικά χιλιόμετρα).

Mauna Loa, the largest volcano on the planet, is erupting now on the Big Island of Hawai’i after being dormant for 38 years. Follow along to see footage captured by our team 🌋 pic.twitter.com/6busmUpXJr

— Paradise Helicopters (@Paradisecopters) November 29, 2022