Χαμάς: Θα απελευθερώσουμε 70 ομήρους με αντάλλαγμα πενθήμερη εκεχειρία στη Γάζα

Ετοιμη να απελευθερώσει έως και 70 γυναίκες και παιδιά που κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας εμφανίστηκε τη Δευτέρα η Χαμάς, υπό την προϋπόθεση κήρυξης πενθήμερης εκεχειρίας με το Ισραήλ.

Οπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της οργάνωσης, των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ, η εκεχειρία θα πρέπει να περιλαμβάνει την κατάπαυση του πυρός και την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας παντού στη Λωρίδα της Γάζας.

Το στέλεχος της οργάνωσης ενημέρωσε, εξάλλου, ότι ένα μέλος του ισραηλινού στρατού που συγκαταλεγόταν μεταξύ των ομήρων σκοτώθηκε από ισραηλινό βομβαρδισμό στις 9 Νοεμβρίου.

BREAKING: Hamas military wing spokesman says they told mediators of willingness to release up to 70 women and children in exchange for a 5-day truce.

— The Spectator Index (@spectatorindex) November 13, 2023