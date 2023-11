«Η Χαμάς έχασε τον έλεγχο της Γάζας», λέει ο υπουργός Αμυνας του Ισραήλ

Η Χαμάς έχασε τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας, δήλωσε ο ισραηλινός υπουργός Αμυνας Γιοάβ Γκάλαντ το βράδυ της Δευτέρας, εν μέσω των προετοιμασιών του ισραηλινού στρατού (IDF) για την πλήρη κατάληψη της πόλης της Γάζας, του μεγαλύτερου αστικού κέντρου στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Δεν υπάρχει δύναμη της Χαμάς ικανή να σταματήσει τον ισραηλινό στρατό. Ο IDF προωθείται προς κάθε κατεύθυνση. Η Χαμάς έχει χάσει τον έλεγχο της Γάζας. Οι τρομοκράτες φεύγουν νότια. Πολίτες λεηλατούν τις βάσεις της Χαμάς. Δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση της», τόνισε ο Γκάλαντ στις καθιερωμένες δηλώσεις του για τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου.

Οι ισραηλινές δυνάμεις προχωρούν «βάσει σχεδίου και εκτελούν τα καθήκοντα τους με ακρίβεια», διαβεβαίωσε, ενώ πρόσθεσε ότι τις τελευταίες ημέρες ο IDF έχει «εντείνει» τη δραστηριότητα του και κατά του δικτύου των υπόγειων σηράγγων της παλαιστινιακής οργάνωσης.

IDF releases new footage of troops operating in the Gaza Strip. pic.twitter.com/eOF44qytI6

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 13, 2023