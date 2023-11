IDF: Νέο βίντεο δείχνει τρομοκράτες της Χαμάς να ανοίγουν πυρ από νοσοκομείο

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ισχυρίστηκαν τη Δευτέρα, 38η ημέρα του πολέμου Ισραήλ – Χαμάς, ότι εξουδετέρωσαν έναν «τρομοκρατικό πυρήνα» που «άνοιξε πυρ κατά των ισραηλινών στρατιωτών από το νοσοκομείο Αλ Κουντς», το δεύτερο μεγαλύτερο νοσηλευτικό ίδρυμα της Γάζας.

Σύμφωνα με τις IDF, οι τρομοκράτες είχαν ανοίξει πυρ εναντίον των στρατευμάτων της 188 Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας με ελαφρά όπλα και αντιαρματικά ρουκετοβόλα (RPG), «έχοντας κρυφτεί πίσω από μια ομάδα πολιτών που βρισκόταν στην είσοδο του νοσοκομείου».

Ο ισραηλινός στρατός, τον οποίο υποστήριξε και η πολεμική αεοροπορία του Ισραήλ, απάντησε στα πυρά των ενόπλων της Χαμάς, σκοτώνοντας 21 από αυτούς, όπως ανακοινώθηκε.

Κανένας στρατιώτης δεν τραυματίστηκε, ωστόσο ένα άρμα μάχης υπέστη ζημιά από ρουκέτα των εχθρών, προσέθεσαν οι IDF.

Εν μέσω της ανταλλαγής πυρών, άμαχοι εθεάθησαν να φεύγουν από το νοσοκομείο, γεγονός που εκμεταλεύτηκαν οι τρομοκράτες, οι οποίοι εξήλθαν από παρακείμενα κτίρια και κρύφτηκαν ανάμεσα στους πολίτες, προκειμένου να επιτεθούν εκ νέου στις ισραηλινές δυνάμεις, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση.

Αφού εκτόξευσαν και νέες ρουκέτες εναντίον των στρατευμάτων, οι ένοπλοι της Χαμάς διέφυγαν επιστρέφοντας στο νοσοκομείο, υποστήριξαν οι IDF.

Οπως τονίστηκε στην ανακοίνωση των Ισραηλινών, «το περιστατικό αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα της συνεχιζόμενης κατάχρησης πολιτικών δομών, συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομείων, από τη Χαμάς, για να πραγματοποιήσει επιθέσεις».

Προς επίρρωση των ισχυρισμών του, ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε πλάνα από τις συγκρούσεις που φέρονται να έλαβαν χώρα έξω και γύρω από το νοσοκομείο Αλ Κουντς:

What could these Hamas terrorists possibly be doing with an RPG at the Quds Hospital? pic.twitter.com/Ajpnz0Hf4Q

— Israel Defense Forces (@IDF) November 13, 2023