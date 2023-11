Βίντεο: «Μυστηριώδης έκρηξη» σε ρωσικό εργοστάσιο αρμάτων μάχης

Την εκδήλωση ισχυρής πυρκαγιάς σε ένα ρωσικό εργοστάσιο αρμάτων μάχης που τροφοδοτεί τις ένοπλες δυνάμεις της Μόσχας στον πόλεμο στην Ουκρανία προκάλεσε την Κυριακή μία «μυστηριώδης» έκρηξη, όπως την χαρακτήρισε η Telegraph.

Πλάνα που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο κατέγραψαν τη στιγμή που ένα τεράστιο «μανιτάρι» φωτιάς τυλίγει τη βιομηχανική μονάδα στο Τσελιάμπινσκ, μια πόλη κοντά στα σύνορα της Ρωσίας με το Καζακστάν.

Επισημαίνεται πως το εργοστάσιο τελεί υπό κυρώσεις από την Ουκρανία και τις ΗΠΑ ως «μια επιχείρηση που ειδικεύεται στην παραγωγή κινητήρων ντίζελ για στρατιωτικό εξοπλισμό».

Η ουκρανική πλευρά δεν έκανε κανένα σχόλιο σε πρώτο χρόνο, ωστόσο, εάν βρίσκεται πίσω από την έκρηξη, θα πρόκειται για το πρώτο πλήγμα που έχει καταφέρει τόσο μακριά από τα ρωσικά σύνορα μέχρι στιγμής, προσέθεσε η βρετανική εφημερίδα.

Οι ρώσοι αξιωματούχοι επέμειναν ότι η τεράστια πυρκαγιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα.

Chelyabinsk Tractor Plant is on fire in Russia. The plant produced and repaired tanks and other heavy military equipment.

Local Russian Telegram channels report that a transformer exploded on the plant. pic.twitter.com/GjpVZ2vO7I

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 26, 2023