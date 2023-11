Ρωσία: Καταρρίψαμε πυραύλους και drones πάνω από ρωσικό έδαφος

Μία ημέρα μετά τη μαζικότερη επίθεση των Ρώσων κατά του Κιέβου από την έναρξη του πολέμου, οι Ουκρανοί προσπάθησαν να αντεπιτεθούν εναντίον στόχων στη Ρωσία.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, η ουκρανική αντεπίθεση απέτυχε. Συγκεκριμένα, η Ρωσία ανακοίνωσε την Κυριακή ότι κατέρριψε δύο ουκρανικούς πυραύλους πάνω από τη Θάλασσα του Αζόφ, οι οποίοι κατευθύνονταν προς το έδαφός της, ενώ λίγες ώρες νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι απώθησε ουκρανική επίθεση με drones εναντίον τριών ρωσικών περιφερειών.

«Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα εντόπισε και κατέστρεψε δύο ουκρανικούς πυραύλους πάνω από την περιοχή της Θάλασσας του Αζόφ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

More than 20 drones attacked Russia last night.

Νωρίτερα, το υπουργείο είχε επισημάνει ότι «η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε τέσσερα ουκρανικά drones πάνω από τις περιφέρειες Μπριάνσκ, Σμόλενσκ και Τούλα».

Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε στην Τούλα όταν τα συντρίμμια drone που καταρρίφθηκε έπεσαν σε πολυκατοικία, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Αλεξέι Ντιούμιν.

BREAKING ‼️👹 In Russia, they announced a mass attack by drones. Tula explodes. Kaluga explodes. Bryansk explodes. Moscow explodes. pic.twitter.com/RgOd00Yhpi

Στόχος επίθεσης με drones έγινε την Κυριακή και η ρωσική πρωτεύουσα.

«Στη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκε απόπειρα μαζικής επίθεσης με drones», επεσήμανε ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, προσθέτοντας ότι ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν πάνω από διάφορες περιοχές της πόλης.

Large Ukrainian drone attack on Russia this morning, with explosions and intercepts reported in Moscow, Bryansk, Tula, and Kaluga.

Seen here, a Ukrainian one-way attack drone flying over the Russian city of Tula this morning, pic.twitter.com/9xlftZ5jKK

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 26, 2023