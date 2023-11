Η Φινλανδία έκλεισε όλα τα μεθοριακά περάσματα με τη Ρωσία πλην ενός

Η Φινλανδία έκλεισε προσωρινά όλα τα μεθοριακά περάσματα με τη Ρωσία, πλην ενός, την Παρασκευή, έπειτα από την είσοδο περισσότερων από 700 μεταναστών στη χώρα τις τελευταίες εβδομάδες. Πρόκειται για ανθρώπους με καταγωγή από χώρες όπως το Αφγανιστάν, τη Κένυα, το Μαρόκο, το Πακιστάν και τη Σομαλία, οι οποίοι έφτασαν στη Φινλανδία μέσω Ρωσίας.

Το Ελσίνκι κατηγοόρησε ευθέως τη Μόσχα για την ασυνήθιστα υψηλή εισροή μεταναστών, με το Κρεμλίνο να απορρίπτει τις κατηγορίες.

Οι μεταναστευτικές ροές αυτές πρέπει να σταματήσουν, τόνισε σε δηλώσεις του για την απόφαση να κλείσουν επτά από τις οκτώ συνοριακές διαβάσεις με τη Ρωσία ο φινλανδός πρωθυπουργός, Πέτερι Ορπο.

«Θέλουμε να στείλουμε ένα καθαρό μήνυμα στη Ρωσία: αυτό πρέπει να σταματήσει», υπογράμμισε. «Πρόκειται για υβριδικές επιθέσεις (που δεχόμαστε) και για ζήτημα εθνικής ασφάλειας», σημείωσε στον ίδιο τόνο ο συντηρητικός πολιτικός, το κόμμα του οποίου κέρδισε τις εκλογές στη χώρα τον Απρίλιο.

«Οι παράνομες διελεύσεις στα ανατολικά σύνορα της Φινλανδίας έχουν αυξηθεί σημαντικά» και είναι «οργανωμένες», ανέφερε στο δικό της ανακοινωθέν η φινλανδική συνοριοφυλακή.

«Για το λόγο αυτό, η Φινλανδία περιορίζει την είσοδο στα ανατολικά σύνορα και κλείνει περισσότερα συνοριακά σημεία διέλευσης από τις 24 Νοεμβρίου 2023» με την απόφαση αυτή να παραμένει σε ισχύ «έως τις 23 Δεκεμβρίου 2023».

Την περασμένη εβδομάδα η Φινλανδία, η οποία προσχώρησε στο ΝΑΤΟ νωρίτερα εφέτος, είχε επιχειρήσει να αποκριθεί στην κρίση κλείνοντας τέσσερα από τα περάσματα.

Πλέον, η μόνη διάβαση που παραμένει ανοιχτή, και όπου θα εξετάζονται αιτήματα ασύλου, κατά τις ώρες λειτουργίοας, είναι το βορεινό πέρασμα Ράγια Γιόσεπι, στην Αρκτική, όπως ανακοινώθηκε.

Στο εξής όλοι «οι πολίτες που διασχίζουν τα χερσαία σύνορα μεταξύ Φινλανδίας και Ρωσίας πρέπει να χρησιμοποιούν το συνοριακό σημείο διέλευσης Ράγια Γιόσεπι. Η απόφαση ισχύει και για την εμπορική κίνηση που διέρχεται τα σύνορα» όπως και για τους φινλανδούς πολίτες, γνωστοποίησε η συνοριοφυλακή. Δεν επηρεάζεται το δικαίωμα της εξόδου από τη χώρα, προσέθεσε.

Αποφασίστηκε, εξάλλου, να ενταθούν οι περιπολίες της συνοριοφυλακής κατά μήκος των φινλανδικών συνόρων με τη Ρωσία, τα οποία φθάνουν τα 1.340 χιλιόμετρα. Για τον σκοπό αυτό το Ελσίνκι θα λάβει πρόσθετους πόρους από την Frontex. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής ανακοίνωσε ήδη από την Πέμπτη ότι θα αναπτύξει θα αναπτύξει 50 συνοριοφύλακες και άλλο προσωπικό στη Φινλανδία μαζί με εξοπλισμό, όπως οχήματα περιπολίας, για να ενισχύσει το επιχειρησιακό έργο των φινλανδών συνοριοφυλάκων.

All border crossings and application for international protection at the eastern border is centralised at Raja-Jooseppi starting on 24 November 2023.

The decision will remain in force until 23 December 2023.

More information on our website: https://t.co/E1KJe6EV9q pic.twitter.com/jGFM4JdOen

— Rajavartiolaitos (@rajavartijat) November 23, 2023