Βίντεο αποκαλύπτει νέους ομαδικούς τάφους στη Μαριούπολη

Ο απολογισμός των εγκλημάτων των Ρώσων στη Μαριούπολη, η οποία κατελήφθη εξ ολοκλήρου από τις δυνάμεις της Μόσχας μετά και από την «πτώση» του Azovstal στις 16 Μαΐου, υπερβαίνει κατά πολύ τους 22.000 νεκρούς αμάχους, κατά την προηγούμενη εκτίμηση, δήλωσαν τη Δευτέρα ουκρανοί αξιωματούχοι.

«Είχαμε υπολογίσει τον αριθμό των νεκρών στη Μαριούπολη σε 22.000. Ωστόσο, ολοένα και περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι οι συνέπειες των εγκλημάτων των Ρώσων φασιστών είναι πολύ χειρότερες», γεγονός που μαζί με τη «δεινή κατάσταση του πληθυσμού που βρίσκεται υπό κατοχή» χρήζουν της προσοχής της διεθνούς κοινότητας, τόνισε ο δήμαρχος της πόλης Βαντίμ Μποϊτσένκο.

Ως προς το πρώτο σκέλος της καταγγελίας, ο αξιωματούχος έκανε λόγο για νέες μαζικές ταφές στο νεκροταφείο του οικισμού Στάργι Κριμ τον τελευταίο μήνα, όπου οι σοροί «τοποθετούνται η μία πάνω στην άλλη αλλά στη συνέχεια “καμουφλάρονται” με ένα μνήμα ώστε να μοιάζουν με ταφή ενός ανθρώπου».

Συνολικά, το Δημοτικό Συμβούλιο της Μαριούπολης ανέφερε στο σχετικό μήνυμά του στο Telegram, ότι από τα μέσα Απριλίου και ύστερα οι εισβολείς έχουν θάψει τουλάχιστον 16.000 κατοίκους της πόλης σε ομαδικούς τάφους κοντά στα χωριά Στάργι Κριμ, Μανχούς και Βινοράντνε. Αλλα 5.000 άτομα θάφτηκαν από τη δημοτική υπηρεσία μέχρι τα μέσα Μαρτίου, ενώ χιλιάδες πτώματα εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα ερείπια, προσέθεσε η τοπική Αρχή, η οποία έδωσε στη δημοσιότητα και το ακόλουθο βίντεο:

Εξάλλου, οι μαζικοί τάφοι στις προαναφερθείσες περιοχές έχουν επιβεβαιωθεί από δορυφορικές εικόνες που εξασφάλισαν ΜΜΕ, όπως μετέδωσε Ukrinform. Σε δορυφορικές εικόνες απεικονίζεται και ένας τέταρτος ομαδικός τάφος, κοντά στο κεντρικό νεκροταφείο της Μαριούπολης, ο οποίος δημιουργήθηκε στις αρχές Μαρτίου.

Η πόλη έχει μετατραπεί σε ερείπια από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς και οι παροχές νερού και ενέργειες δεν έχουν αποκατασταθεί, συνθήκες οι οποίες φέρνουν τη Μαριούπολη στα πρόθυρα μίας περιβαλλοντικής καταστροφής και αντιμέτωπη με ένα πιθανό ξέσπασμα επιδημιών, υπενθύμισε ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων, κάνοντας λόγο για μία «από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές καταστροφές» στον πόλεμο, ο οποίος τη Δευτέρα μετρούσε 96 ημέρες.

NEW: Russian soldiers have reportedly built a mass grave site near Ukraine's besieged city of Mariupol.

Russian troops began building the site in Manhush in mid-March, per this March 19 image.

🇺🇦 believes 🇷🇺 has killed "tens of thousands" of people in Mariupol.

📷:@Maxar pic.twitter.com/CjIwiLdhqB

— Jack Detsch (@JackDetsch) April 21, 2022