Τουρκία: Συνελήφθη ο πρόεδρος της Φενερμπαχτσέ για υπόθεση ναρκωτικών

Ο πρόεδρος της Φενερμπαχτσέ, ενός από τους ιστορικότερους και δημοφιλέστερους αθλητικούς συλλόγους της Τουρκίας, τέθηκε υπό κράτηση την Τετάρτη στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο ευρείας έρευνας για υποθέσεις ναρκωτικών που έχει ήδη οδηγήσει στη σύλληψη γνωστών προσώπων από τον χώρο του θεάματος και των μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με κρατικά τουρκικά μέσα.

Πρόκειται για τον Σαντέτιν Σαράν, ο οποίος διαθέτει τουρκική και αμερικανική υπηκοότητα και τέθηκε υπό κράτηση λίγες ώρες αφότου ανιχνεύθηκαν ίχνη κοκαΐνης σε δείγματα μαλλιών του. Την πληροφορία μετέδωσε ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας TRT.

Ο Σαράν είχε κληθεί την προηγούμενη εβδομάδα να καταθέσει ενώπιον των εισαγγελικών Αρχών και στη συνέχεια παραπέμφθηκε σε ιατροδικαστικό κέντρο, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις αίματος και μαλλιών.

Από τις αρχές Δεκεμβρίου, περισσότεροι από δώδεκα άνθρωποι έχουν τεθεί υπό κράτηση στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, η οποία διεξάγεται υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης.

Μεταξύ των συλληφθέντων συγκαταλέγονται τηλεοπτικοί παρουσιαστές, δημοσιογράφοι, τραγουδιστές, ηθοποιοί και πρόσωπα με ισχυρή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι κατηγορίες που διερευνώνται κυμαίνονται από παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών έως διευκόλυνση της πορνείας, ενώ πολλοί από τους εμπλεκόμενους έχουν υποβληθεί σε τοξικολογικές εξετάσεις.

Ο Σαράν, ο οποίος γεννήθηκε στο Ντένβερ των Ηνωμένων Πολιτειών και εξελέγη πρόεδρος της Φενερμπαχτσέ τον Σεπτέμβριο, ανακρίθηκε με την υποψία ότι προμήθευε και διευκόλυνε τη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Ο ίδιος, ωστόσο, απορρίπτει κατηγορηματικά τις αιτιάσεις.

Σε δήλωσή του νωρίτερα την Τετάρτη, αμφισβήτησε το αποτέλεσμα της εξέτασης, τονίζοντας ότι δεν έχει κάνει ποτέ χρήση κοκαΐνης και γνωστοποιώντας την πρόθεσή του να ζητήσει επίσημα την επανάληψη των εργαστηριακών ελέγχων.

Η Φενερμπαχτσέ, με έδρα την Κωνσταντινούπολη, συγκαταλέγεται στους πλέον επιτυχημένους και δημοφιλείς αθλητικούς συλλόγους της Τουρκίας.

Το παρελθόν της, ωστόσο, έχει στιγματιστεί και από δικαστικές περιπέτειες: ο πρώην πρόεδρος του συλλόγου, Αζίζ Γιλντιρίμ, είχε φυλακιστεί για περισσότερο από έναν χρόνο το 2012, κατηγορούμενος για χειραγώγηση αγώνων, πριν τελικά αθωωθεί σε νέα δίκη, όταν αποκαλύφθηκε ότι η αρχική υπόθεση είχε επηρεαστεί από διεφθαρμένους δικαστικούς και αστυνομικούς λειτουργούς.

Παράλληλα, ο σύλλογος έχει βρεθεί στο παρελθόν στο επίκεντρο ξεχωριστής έρευνας για παράνομο στοίχημα και στημένα παιχνίδια στο τουρκικό ποδόσφαιρο.

«Ο πρόεδρός μας, Σαντετίν Σαράν, συνελήφθη από την Επαρχιακή Διοίκηση Χωροφυλακής από το Προεδρικό Γραφείο της Φενέρμπαχτσε στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας. Η εν λόγω έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και η διαδικασία διεξάγεται στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, υπό την εξουσία και την ευθύνη των αρμόδιων Αρχών. Εχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι ο πρόεδρός μας θα ξεπεράσει αυτή τη διαδικασία με κοινή λογική και σθένος, όπως ακριβώς έχει κάνει μέχρι στιγμής» ανέφερε ανακοίνωση της ομάδας.

Kamuoyu ve Büyük Fenerbahçe Camiasına Duyuru Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu akşam İl Jandarma Komutanlığı tarafından, devam eden soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanlık Makamı’ndan gözaltına alınmıştır. Söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, süreç hukuk devleti… pic.twitter.com/FWbNf1kUM9 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 24, 2025

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News