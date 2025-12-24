Τα έβδομα Χριστούγεννα του Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άκουσε εφέτος για έβδομη φορά τα κάλαντα με την ιδιότητα του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου, αυτή η διαδικασία όμως είναι πιθανότατα και η μοναδική ομοιότητα μεταξύ των εορταστικών περιόδων από το 2019 έως σήμερα.

Εκείνα τα πρώτα Χριστούγεννα της πρωθυπουργικής θητείας του ήταν μάλλον και τα πλέον ανέμελα. Ο εκλογικός θρίαμβος ήταν πρόσφατος, πολιτικό αντίπαλο δεν είχε και η βασική εκκρεμότητα της περιόδου ήταν η απόφαση για το πρόσωπο του/της Προέδρου της Δημοκρατίας. Ως συνήθως, οι αυθαίρετες μαντεψιές θα έπεφταν έξω, κάπου εκεί όμως ξεκίνησε και το τροπάριο με τις κρίσιμες αποφάσεις που ο Πρωθυπουργός παίρνει στο βουνό, όπως ο ίδιος είχε αναφέρει.

Στα βουνά της Ηπείρου, λοιπόν, αποφάσισε να προτείνει την Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Μάλλον δεν θα φανταζόταν σε τι συνθήκες θα γινόταν η εκλογή της και η ορκωμοσία της λίγους μήνες αργότερα, με την πανδημία να έχει παραλύσει τη χώρα και ολόκληρο τον πλανήτη. Από πολιτικής άποψης, όμως, η περίοδος εκείνη ήταν ο μήνας του μέλιτος της πρώτης κυβέρνησης της ΝΔ.

Δεν ίσχυσε ακριβώς το ίδιο τα επόμενα Χριστούγεννα, του 2020. Η χώρα ήταν αποκλεισμένη στο δεύτερο lockdown, που σε μεγάλο βαθμό ήταν αποτέλεσμα της χαλαρότητας και της αμεριμνησίας της κυβέρνησης να εφαρμόσει αποτελεσματικά τα περιοριστικά μέτρα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη, στους εορτασμούς της 28ης Οκτωβρίου εκείνης της χρονιάς. Αποτέλεσμα, η επιβολή της δεύτερης καραντίνας τον Νοέμβριο του 2020 και τα κάλαντα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη μέσω τηλεδιάσκεψης. Κεντρικό θέμα εκείνη την εποχή ήταν τα εμβόλια για τον κορονοϊό, η καμπάνια προβολής και προώθησής τους, η πολιτική αντιπαράθεση για αυτά, αλλά και η υποδειγματική οργάνωση του εμβολιασμού, που καταγράφεται στα μεγάλα επιτεύγματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Τα Χριστούγεννα του 2021 ήταν τα πρώτα εκτός καραντίνας, η οποία είχε λήξει από το Πάσχα της ίδιας χρονιάς. Η χώρα και η κυβέρνηση όμως ασχολούνταν με τις μεταλλάξεις του κορονοϊού, ενώ μεγάλο μέρος των κυβερνητικών αποφάσεων και των νομοσχεδίων αφορούσαν προσαρμογές για την πανδημία, εργασιακές ρυθμίσεις και άλλα σχετικά. Το σημαντικότερο πολιτικό γεγονός της περιόδου, πάντως, ήταν η εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ στις 12 Δεκεμβρίου 2021, λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά, στις 21 Οκτωβρίου. Η ΝΔ σημείωνε τότε την πρώτη δημοσκοπική της κάμψη, στα επίπεδα του 33%-34%, εν μέρει λόγω και της μικρής ανάκαμψης του ΠΑΣΟΚ.

Το 2022 η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκαναν Χριστούγεννα στον απόηχο του σκανδάλου των υποκλοπών. Η πολιτική πίεση προς το Μαξίμου ήταν έντονη, τα πρώτα σοβαρά δείγματα αποσυντονισμού του κυβερνητικού κέντρου άρχισαν να εμφανίζονται και η κυβέρνηση ετοιμαζόταν για τη νέα –εκλογική– χρονιά εντελώς ανυποψίαστη για όσα επρόκειτο να συμβούν στους πρώτους δύο μήνες του επόμενου έτους. Το δυστύχημα των Τεμπών, στις 28 Φεβρουαρίου 2023, ήταν ένα σημείο καμπής, όπως έμελλε να φανεί με κάποια καθυστέρηση, εξαιτίας και των σπασμωδικών κυβερνητικών χειρισμών.

Η εορταστική περίοδος του 2023 βρήκε την κυβέρνηση σε έναν δυσεξήγητο πολιτικό λήθαργο. Βασική αιτία γι’ αυτό υπήρξε ο δεύτερος εκλογικός θρίαμβος του Ιουνίου της ίδιας χρονιάς και η πρόχειρη ανάγνωση των μηνυμάτων των αυτοδιοικητικών εκλογών του Σεπτεμβρίου, όπου η κυβέρνηση έχασε τους μεγάλους δήμους (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) και τις περιφέρειες Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας. Το σημαντικότερο στοιχείο, όμως, που υποτιμήθηκε στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, ήταν η αποχή. Στον πρώτο γύρο μόλις που πέρασε το 50%, στον δεύτερο υποχώρησε στο 35%. Υπό αυτές τις συνθήκες η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός ξεκινούσαν στο τέλος του 2023 την πολιτικά ασύμμετρη καμπάνια για τον γάμο των ομοφύλων, ο οποίος θα ψηφιζόταν τον Φεβρουάριο της επόμενης χρονιάς.

Στα Χριστούγεννα του 2024 η κυβέρνηση έφτασε τραυματισμένη από τις ευρωεκλογές του Ιουνίου και ενώ φούντωνε το κύμα αντίδρασης και συνωμοσιολογίας για τα Τέμπη. Δεν είχε εκτιμηθεί ορθά η συνθήκη αυτή, ο αιφνιδιασμός αποδείχθηκε διαρκής και αποτέλεσμα ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι συνεργάτες του στο Μέγαρο Μαξίμου να παρακολουθούν σαστισμένοι τις μαζικές διαδηλώσεις στη δεύτερη επέτειο του δυστυχήματος. Τις ημέρες εκείνες ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε αρχίσει να μελετά τις επιλογές του για το πρόσωπο του δεύτερου Προέδρου της Δημοκρατίας που θα εκλεγόταν με δική του πρόταση, λίγους μήνες αργότερα, τον Μάρτιο του 2025.

Τα εφετινά Χριστούγεννα του 2025, τα έβδομα του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου, τον βρίσκουν αντιμέτωπο με τα αγροτικά μπλόκα, σε ένα κλίμα μάλλον βαρύ για την κυβέρνηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλείται να λάβει αποφάσεις για έναν ενδεχόμενο ανασχηματισμό, όμως με αφορμή και τις αγροτικές αντιδράσεις βρίσκεται και ενώπιον ενός απολογισμού των έξι ετών της διακυβέρνησής του. Η συνθήκη έχει μεταβληθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από το 2019, η δημοσκοπική βελόνα για την κυβέρνηση έχει κολλήσει στις ευρωεκλογές, πολιτικές αναδιατάξεις κυοφορούνται και προαναγέλλονται, ενώ ο Πρωθυπουργός έχει πλέον δεδηλωμένους εσωκομματικούς αντιπάλους.

Υπό αυτές τις συνθήκες, αν πρόκειται να λάβει αποφάσεις μέσα στις γιορτές, αυτές μάλλον θα πρέπει να είναι καθοριστικές για την πορεία της κυβέρνησης προς τις εκλογές, το αργότερο σε κάτι περισσότερο από έναν χρόνο και αφότου λογικά θα έχει περάσει τα όγδοα Χριστούγεννα ακούγοντας κάλαντα στο Μαξίμου.

