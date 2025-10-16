Το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο παρουσίασε η Κομισιόν

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια νέα φιλόδοξη στρατηγική για την ενίσχυση των σχέσεων της ΕΕ με τους εταίρους της στη Νότια Μεσόγειο. Με βάση τους ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς, το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο θα επικεντρωθεί σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος όπου μοιραζόμαστε προκλήσεις και φιλοδοξίες, όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Κομισιόν.

Το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο θα ενισχύσει τη συνεργασία και τους οικονομικούς δεσμούς μεταξύ των ακτών της Μεσογείου και πέραν αυτής. Θα συμβάλει στην οικοδόμηση ενός κοινού μεσογειακού χώρου που θα είναι συνδεδεμένος, ευημερών, ανθεκτικός και ασφαλής.

Το σύμφωνο βασίζεται στις αρχές της συνιδιοκτησίας, της συνδημιουργίας και της κοινής ευθύνης. Υιοθετεί μια πρακτική προσέγγιση, επικεντρωμένη σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που θα προσδώσουν προστιθέμενη αξία στους ανθρώπους και τις οικονομίες σε όλες τις ακτές της Μεσογείου. Στόχος είναι η δημιουργία αμοιβαίων οφελών —από την παραγωγή καθαρής ενέργειας έως την αποδέσμευση ιδιωτικών επενδύσεων. Αυτό θα επιτευχθεί με την κινητοποίηση περιφερειακών σχεδίων που δημιουργούν ευκαιρίες τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους, τις γυναίκες και τις μικρές επιχειρήσεις.

Επιπλέον, το σύμφωνο παρέχει επίσης την ευκαιρία για περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας μας στον τομέα της ασφάλειας, της ετοιμότητας και της διαχείρισης της μετανάστευσης. Τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως η ασφάλεια στη θάλασσα, η ανθεκτικότητα των κρίσιμων υποδομών μας και οι εξωτερικές παρεμβάσεις, συγκαταλέγονται στις δράσεις που έχουν προσδιοριστεί για ισχυρότερη περιφερειακή συνεργασία στον τομέα της ειρήνης και της ασφάλειας.

Οπως τόνισε η Υπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας, «η περιοχή της Μεσογείου έχει τεράστια γεωπολιτική σημασία», ενώ αναφέρθηκε στα πρόσφατα γεγονότα τονίζοντας ότι η περιοχή βρίσκεται «στην κόψη του ξυραφιού», επισημαίνοντας ότι «θα πρέπει να αλλάξουμε τις σχέσεις με τη νότια γειτονιά μας».

Τρεις πυλώνες

• Οι άνθρωποι ως κινητήρια δύναμη για την αλλαγή, τις συνδέσεις και την καινοτομία — Αυτό περιλαμβάνει δράσεις που σχετίζονται με την προώθηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης, των δεξιοτήτων και των θέσεων εργασίας, της ενδυνάμωσης της νεολαίας και της κοινωνίας των πολιτών, της κινητικότητας, του πολιτισμού, του τουρισμού και του αθλητισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στη νεολαία. Ένα Μεσογειακό Πανεπιστήμιο θα είναι ένα εμβληματικό έργο στο πλαίσιο αυτού του πυλώνα και θα συνδέει φοιτητές από κάθε ακτή της Μεσογείου. Τα υφιστάμενα οικοσυστήματα τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα κλιμακωθούν επίσης, ενώ στο πλαίσιο ενός μηχανισμού πολιτιστικής κληρονομιάς, η ΕΕ θα προωθήσει την πολιτιστική κληρονομιά, θα στηρίξει τους καλλιτέχνες και θα αναζωογονήσει τον τουρισμό με βιώσιμο τρόπο.

• Ισχυρότερες, πιο βιώσιμες και ολοκληρωμένες οικονομίες — Αυτό περιλαμβάνει δράσεις που σχετίζονται με τον εκσυγχρονισμό των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων, την τόνωση της ενέργειας και των καθαρών τεχνολογιών, την ανθεκτικότητα των υδάτων, τη γαλάζια οικονομία και τη γεωργία, την ψηφιακή συνδεσιμότητα και τη συνδεσιμότητα των μεταφορών, καθώς και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, μια διαμεσογειακή πρωτοβουλία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την καθαρή τεχνολογία (T-MED) και το StartUp4Med θα συγκαταλέγονται στα εμβληματικά έργα αυτού του πυλώνα. Οι εταίροι θα εργαστούν επίσης για την ολοκλήρωση των αλυσίδων εφοδιασμού, μεταξύ άλλων στους τομείς της υγείας και της γεωργίας, καθώς και για τις κρίσιμες πρώτες ύλες. Η αποτελεσματική, ασφαλής και αξιόπιστη διασύνδεση των ψηφιακών υποδομών θα φέρει πιο κοντά τις οικονομίες και τους πολίτες, ενώ θα προωθηθεί μια πιο βιώσιμη και αναγεννητική γαλάζια οικονομία της λεκάνης της Μεσογείου.

• Ασφάλεια, ετοιμότητα και διαχείριση της μετανάστευσης — Αυτό περιλαμβάνει δράσεις για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας, την αύξηση της περιφερειακής ετοιμότητας και τη συνεργασία για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της μετανάστευσης. Οι πρωτοβουλίες προτεραιότητας θα περιλαμβάνουν την ετοιμότητα και την ανθεκτικότητα σε καταστροφές στη Μεσόγειο. Θα προωθηθεί μια προσέγγιση για τη διαχείριση της μετανάστευσης στο σύνολο της διαδρομής, καθώς και μια κοινή προσέγγιση για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων και την ασφάλεια, η οποία θα περιλαμβάνει επιχειρησιακές εταιρικές σχέσεις για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών. Θα συσταθεί περιφερειακό φόρουμ για την ΕΕ και τις χώρες της Νότιας Μεσογείου για την ειρήνη και την ασφάλεια.

Το σύμφωνο είναι επίσης ανοικτό για συνεργασία με εταίρους πέραν της Νότιας Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένων του Κόλπου, της υποσαχάριας Αφρικής, των Δυτικών Βαλκανίων, καθώς και της Τουρκίας. Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, καθώς και της περιοχής του Κόλπου, αποτελεί βασικό στόχο του Συμφώνου.

