Θαλάσσιες ζώνες: Η Ελλάδα παίρνει πρωτοβουλία και συγκαλεί Σύνοδο Παράκτιων Κρατών της Μεσογείου

Την πρόθεσή του να συγκαλέσει Σύνοδο των παράκτιων κρατών της Μεσογείου για τα ζητήματα των θαλάσσιων ζωνών και όχι μόνο, εξέφρασε την Πέμπτη από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μία πρωτοβουλία που όπως είπε, εντάσσεται στην επιδίωξη της Ελλάδας για συνεννόηση με όλους ανεξαιρέτως του γείτονές της.

Οι προκλήσεις, τόνισε, είναι πολλές και σε πολλά επίπεδα: από τις θαλάσσιες ζώνες μέχρι το μεταναστευτικό, την περιβαλλοντική επιβάρυνση μέχρι την παράνομη αλιεία. Είναι ζητήματα για τα οποία το ίδιο το Διεθνές Δίκαιο απαιτεί τη συνεργασία όλων των παράκτιων κρατών.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, λοιπόν, συνέχισε, «η Ελλάδα επιδιώκει τη συνεννόηση με όλους τους γείτονες -το επαναλαμβάνω, με όλους τους γείτονές μας (χωρίς να κατονομάσει την Τουρκία)-, έχοντας πυξίδα τη νομιμότητα και ιδίως το Δίκαιο της Θάλασσας.

Και είναι στις προθέσεις μας το επόμενο διάστημα να καλέσουμε όλα τα παράκτια κράτη σε μια κοινή συνάντηση, σε ένα φόρουμ, όπου θα μπορούμε να εξετάσουμε από κοινού όλα όσα μας απασχολούν».

Γιατί η Ελλάδα, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, δεν έχει να φοβηθεί απολύτως τίποτα από το να καθίσει στο τραπέζι με οποιονδήποτε, να υπερασπιστεί τις θέσεις της, πάντα με σημείο αναφοράς το Δίκαιο της Θάλασσας.

Η φοβική χώρα της αδράνειας και του περιθωρίου πέρασε, πλέον, ανεπιστρεπτί. Νομίζω ότι ζούμε σε μια εποχή όπου το κύρος της Ελλάδος έχει ενισχυθεί σημαντικά, και εντός αλλά και εκτός της Ελλάδος. Έχουμε περάσει πια σε μια εποχή μεγαλύτερης εθνικής αυτοπεποίθησης, όπου τα επιχειρήματα κυριαρχούν των άναρθρων κραυγών, κατέληξε στη σχετική αναφορά του ο Πρωθυπουργός.

