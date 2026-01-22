Στρατηγική συμφωνία Μetlen – Τσάκου στην ηλεκτροπαραγωγή

Στρατηγική συνεργασία για την ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία και εμπορική διαχείριση μεγάλου υβριδικού έργου ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα, υπέγραψαν η Μetlen και ο ναυτιλιακός Ομιλος Τσάκου.

Οπως αναφέρεται, η Μetlen θα συμμετάσχει σε κοινοπραξία (SPV) με τον Ομιλο Τσάκου να έχει το 60% και τον εισηγμένο Ομιλο το 40% για την ανάπτυξη και λειτουργία υβριδικού σταθμού παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με ενσωματωμένο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας.

Το έργο περιλαμβάνει φωτοβολταϊκό ισχύος 251,9 MW και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με εκτιμώμενη χωρητικότητα 375 MWh. Θα χωροθετηθεί στην Κεντρική Ελλάδα.

Η υλοποίηση της επένδυσης αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2026, με στόχο την ολοκλήρωσή της στις αρχές του 2028.

