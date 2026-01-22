Μοντέλο Κύπρου για τη Γροιλανδία! Τι συμφώνησε ο Τραμπ στο Νταβός

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να αποκτήσουν τον έλεγχο τμημάτων της Γροιλανδίας, χαρακτηρίζοντάς τα ως «στρατιωτικές περιοχές», στο πλαίσιο μιας προτεινόμενης συμφωνίας που φέρεται να οριστικοποιήθηκε στο Νταβός. Σύμφωνα με προσχέδιο του πλαισίου, το οποίο παραπέμπει στη συμφωνία της Βρετανίας με την Κύπρο, οι αμερικανικές βάσεις θα θεωρούνται αμερικανικό έδαφος στην Αρκτική. Αυτό είναι το πνεύμα της συμφωνίας, όπως το μεταφέρουν στην Τelegraph διπλωματικές πηγές που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις.

Το πλαίσιο αυτό, το οποίο συμφωνήθηκε μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, έχει ως στόχο να καθησυχάσει τις ανησυχίες της Δανίας ότι οι ΗΠΑ σχεδίαζαν την πλήρη προσάρτηση της ημιαυτόνομης Γροιλανδίας. Ο ίδιος ο Τραμπ απέφυγε, σε σειρά συνεντεύξεων, να δώσει σαφείς λεπτομέρειες για τη συμφωνία, παραδεχόμενος ωστόσο ότι το ζήτημα της «κυριότητας» είναι «λίγο περίπλοκο».

Σύμφωνα με το προτεινόμενο σχήμα, οι ΗΠΑ θα μπορούν να διεξάγουν στο νησί στρατιωτικές επιχειρήσεις και άλλες δραστηριότητες πληροφοριών και εκπαιδεύσεις, ενώ θα διευκολύνονται και ορισμένες μορφές τοπικής ανάπτυξης, μεταξύ αυτών και η πιθανή εξόρυξη σπάνιων γαιών, χωρίς να απαιτείται άδεια από τη Δανία. Οπως δήλωσε διπλωματική πηγή στην Telegraph: «Η ιδέα ήταν να δοθεί στον Τραμπ μια συμφωνία».

Το μοντέλο τύπου Κύπρου – Ηνωμένου Βασιλείου θεωρείται ένας ευρηματικός συμβιβασμός απέναντι στην επιμονή του Τραμπ για «ιδιοκτησία» της Γροιλανδίας, την οποία θεωρεί κομβικής σημασίας για την αμερικανική άμυνα. Στην περίπτωση της Κύπρου, η Βρετανία διατηρεί την κυριαρχία δύο στρατιωτικών βάσεων για στρατηγικούς λόγους, ενώ οι Κύπριοι που ζουν στις περιοχές αυτές έχουν δικαιώματα αντίστοιχα με εκείνα των υπόλοιπων πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ηδη, οι ΗΠΑ έχουν το δικαίωμα να κατασκευάζουν και να λειτουργούν στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία, με πλήρη «ελευθερία κινήσεων» μεταξύ καθορισμένων αμυντικών ζωνών σε αέρα, ξηρά και θάλασσα. Θεωρητικά, το νέο πλαίσιο θα τους επέτρεπε όχι μόνο να ελέγχουν συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και να επεκτείνουν την παρουσία τους σε ζώνες πλούσιες σε ορυκτά, τις οποίες ο Τραμπ επιθυμεί ιδιαίτερα. Παράλληλα, σημειώνει η Τelegraph, οι ΗΠΑ δεν θα χρειάζεται να ζητούν άδειες, όπως πολεοδομικές εγκρίσεις, για τις δραστηριότητές τους.

Η πρόταση διευκολύνει επίσης την εγκατάσταση στοιχείων του μελλοντικού αμερικανικού αντιπυραυλικού συστήματος «Golden Dome». Πηγές αναφέρουν ότι, στις συνομιλίες με τον Τραμπ, αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ επέκριναν τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τη σκληρή ρητορική που χρησιμοποιεί, προκειμένου να κερδίσουν την εύνοια του απρόβλεπτου αμερικανού προέδρου. Ο Μακρόν συγκαταλέγεται στους πιο σφοδρούς επικριτές των απειλών Τραμπ για τη Γροιλανδία και έχει προτείνει τη χρήση του ευρωπαϊκού «μπαζούκα», δηλαδή τον αποκλεισμό αμερικανικών εταιρειών από την ενιαία αγορά.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συμφωνία «φανταστική για τις ΗΠΑ», υποστηρίζοντας ότι εξασφαλίζει όσα επιδίωκε, κυρίως σε επίπεδο εθνικής και διεθνούς ασφάλειας. Την ίδια ώρα, η στρατιωτική ηγεσία του ΝΑΤΟ επιχείρησε στο Νταβός να εκτονώσει την πολιτική ένταση μεταξύ Ευρώπης και Ουάσιγκτον. Ο ανώτατος διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων στην Ευρώπη, στρατηγός Αλέξους Γκρίνκεβιτς, ενημέρωσε ότι δεν έχει υπάρξει δραματική κλιμάκωση της απειλής από Ρωσία και Κίνα στην Αρκτική, αν και επεσήμανε σοβαρά κενά στην επιτήρηση βαλλιστικών πυραύλων.

Εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ τόνισε ότι οι συζητήσεις για το νέο πλαίσιο θα επικεντρωθούν στη συλλογική ασφάλεια της Αρκτικής, με στόχο να διασφαλιστεί ότι Ρωσία και Κίνα δεν θα αποκτήσουν ποτέ οικονομικό ή στρατιωτικό έρεισμα στη Γροιλανδία.

