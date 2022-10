Στον ουκρανικό λαό το βραβείο Ζαχάροφ της ΕΕ

Στον «θαρραλέο ουκρανικό λαό» ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με τη ρωσική εισβολή απένειμε την Τετάρτη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Βραβείο Ζαχάροφ για την Ελευθερία της Σκέψης.

«Αυτό το βραβείο είναι αφιερωμένο στους Ουκρανούς που μάχονται επί του πεδίου. Σε εκείνους που αναγκάστηκαν να φύγουν. Σε εκείνους που έχασαν συγγενείς και φίλους. Σε όλους εκείνους που αντιστέκονται και μάχονται για τα πιστεύω τους», δήλωσε είπε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα, ανακοινώνοντας την απόφαση.

«Ξέρω ότι ο θαρραλέος ουκρανικός λαός», ο οποίος εκπροσωπείται «από τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από τους αιρετούς του και από την κοινωνία των πολιτών», «δεν θα υποκύψει», συνέχισε η Μετσόλα, ενώ διαβεβαίωσε: «Ούτε κι εμείς».

Οι Ουκρανοί διακινδυνεύουν τη ζωή τους «για να διαφυλάξουν τις αξίες στις οποίες πιστεύουμε όλοι μας: την ελευθερία, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου» τόνισε η ίδια και προσέθεσε ότι «σε κανέναν δεν άξιζε περισσότερο αυτό το βραβείο».

They are standing up for what they believe in.

Fighting for our values.

Protecting democracy, freedom & rule of law.

Risking their lives for us.

And today proud winners of @Europarl_EN #SakharovPrize.

No one is more deserving.

Congratulations to the brave people of Ukraine! pic.twitter.com/SORmU2DSbA

— Roberta Metsola (@EP_President) October 19, 2022