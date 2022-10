Δένδιας σε Ζελένσκι: Η Ελλάδα καταδικάζει κάθε απόπειρα αλλαγής των συνόρων

Δεκτός από τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι έγινε στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Κίεβο, παρουσία του ουκρανού ομολόγου του, Ντμίτρο Κουλέμπα, ο έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Κατά τη συνάντηση, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα συνεχίζει την αμέριστη αλληλεγγύη προς την Ουκρανία και καταδικάζει πλήρως κάθε απόπειρα αλλαγής των συνόρων από δυνάμεις του αναθεωρητισμού, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter.

Νωρίτερα, ο κ. Δένδιας είχε στείλει το μήνυμα ότι η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας, καταδικάζοντας από την πρώτη ημέρα, μάλιστα, τη ρωσική εισβολή, και κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Ντμίτρο Κουλέμπα, μετά τη συνάντησή τους στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Διεμήνυσε εκ νέου, δε, ότι η Αθήνα, για την οποία το «Ιερό Ευαγγέλιο» της εξωτερικής πολιτικής είναι ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας όλων των λαών είναι, όπως είπε, δεν αναγνωρίζει την παράνομη προσάρτηση των ουκρανικών περιοχών από τη Μόσχα.

Μια νίκη της Ουκρανίας θα σημαίνει νίκη του Διεθνούς Δικαίου κατά της βίας, ενάντια στη βάναυση βία, υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι αυτό ισχύει για όλους όσοι αντιγράφουν επιχειρήματα που χρησιμοποιεί η Ρωσία στην προσπάθειά της να υποτάξει την Ουκρανία. Εξίσου, εξέφρασε την ελπίδα ότι οι ουκρανικές επιτυχίες και η ήττα του αναθεωρητικού αφηγήματος θα αποτελέσουν ένα καλό παράδειγμα για όσους πιστεύουν ότι μπορούν να αγνοούν το Διεθνές Δίκαιο.

Τόνισε, επίσης, πως η ουκρανική κοινωνία και ο ουκρανικός λαός, στην προσπάθειά τους, αγωνίζονται ενάντια σε κάθε αυταρχική κυβέρνηση που επιτίθεται σε ξένες χώρες και προσπαθεί με τη βία να αλλάξει τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα. «Και είμαστε απολύτως αντίθετοι σε κάθε τέτοια αφήγηση».

Απευθυνόμενος στον ουκρανό ομόλογό του, ο Νίκος Δένδιας ανέφερε, χαρακτηριστικά, πως κανείς δεν μπορεί να καταλάβει καλύτερα τους Ουκρανούς από τους Ελληνες. «Γιατί οι Ελληνες έχουν επίσης έναν μεγάλο γείτονα στην Ανατολή. Εναν γείτονα που έχει εκδώσει απειλή πολέμου, casus belli εναντίον μας. Εναν γείτονα που ζητά την αποστρατιωτικοποίηση της επικράτειάς μας, ενώ συγκεντρώνει μεγάλες δυνάμεις ακριβώς απέναντι από τα σύνορά μας. Ενας γείτονας που παράνομα ισχυρίζεται ότι μέρος της επικράτειάς μας είναι δικό του. Ενας γείτονας που επανειλημμένα λέει ότι μπορεί να έρθει ξαφνικά ένα βράδυ. Ενας γείτονας που δηλώνει ότι αν δεν υποκύψουμε στις επιθυμίες του, θα έχουμε τη μοίρα της Ουκρανίας» εξήγησε ο υπουργός Εξωτερικών.

Σε ό,τι αφορά την επίσκεψή του, τη χαρακτήρισε συμβολική διότι, όπως είπε, βρίσκεται στο Κίεβο για να εκφράσει την πλήρη αλληλεγγύη της ελληνικής κυβέρνησης –της κυβέρνησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, της ελληνικής κοινωνίας και του ελληνικού λαού προς την ουκρανική κυβέρνηση και τον λαό της Ουκρανίας.

Επιπλέον, δήλωσε συγκλονισμένος από όσα είδε στο Κίεβο, δηλαδή μια μεγάλη πόλη να δέχεται επίθεση και τον θάνατο αμάχων, δηλαδή μη στρατιωτικών στόχων, αναφέροντας πως αυτό σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, συνιστά έγκλημα πολέμου.

Στην αρχή της δήλωσής του, ο Νίκος Δένδιας ευχαρίστησε τον ουκρανό ομόλογό του για τη φιλοξενία «κάτω από πραγματικά μοναδικές συνθήκες» και σημείωσε πως το Κίεβο, «η σπουδαία αυτή πόλη, όπως και η υπόλοιπη χώρα, δέχεται καθημερινά άγριες επιθέσεις, με αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό δεκάδων άοπλων αθώων ανθρώπων».

Επεσήμανε, δε, πως από την αρχή του πολέμου, αυτή είναι η τρίτη του επίσκεψη στην Ουκρανία. «Εχω επισκεφθεί την Οδησσό δύο φορές, μια πόλη συνδεδεμένη με την ελληνική ιστορία και την ελληνική κοινότητα της Ουκρανίας» ανέφερε και προσέθεσε: «Οι λαοί μας συνδέονται μεταξύ τους με μια μακρά ειρηνική ιστορία αλληλεπίδρασης. Για αιώνες, οι Ελληνες ήταν παρόντες κυρίως στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας- σε πόλεις όπως η Οδησσός, η Μαριούπολη, η οποία έχει ελληνικό όνομα, η πόλη της Μαρίας, της Παναγίας. Η Οδησσός ήταν η γενέτειρα της “Φιλικής Εταιρείας” που συνέβαλε στον ελληνικό πόλεμο της ανεξαρτησίας, με το σύμβολο “Ελευθερία ή Θάνατος”, το οποίο μόλις επανέλαβε ο Ντμίτρο και το οποίο αντιπροσωπεύει τη σημερινή προσπάθεια του ουκρανικού λαού και της ουκρανικής κοινωνίας».

Σημείωσε, επίσης, ότι η Ελλάδα είναι σθεναρά προσηλωμένη στη λογοδοσία για εγκλήματα πολέμου και υπενθύμισε ότι έχει στείλει σχετική επιστολή στον Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και ότι πρόσφατα επισκέφτηκε ο ίδιος τη Χάγη.

«Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη Μαριούπολη. Στην προσπάθειά μας να βοηθήσουμε την Ουκρανία, υποστηρίζουμε απερίφραστα την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να χορηγήσει στην Ουκρανία καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην ΕΕ. Επίσης, έχουμε προσφέρει το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης ως κόμβο για τους Συμμάχους που επιθυμούν να στείλουν βοήθεια στην Ουκρανία. Και φυσικά, εφαρμόζουμε όλες τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Επίσης, ανταποκριθήκαμε αποτελεσματικά στις ανάγκες δεκάδων χιλιάδων ουκρανών πολιτών που αναζητούσαν καταφύγιο από τον πόλεμο», δήλωσε.

Τέλος, αναφέρθηκε στην ετοιμότητα της Ελλάδας για την προώθηση της υποψηφιότητας του Ιστορικού Κέντρου της Οδησσού για εγγραφή στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει την Ουκρανία για την υποστήριξη της υποψηφιότητας της Ελλάδας για μια θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την περίοδο 2025-26.

«Η υποστήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία έχει στέρεα βάση» Μετά το πέρας των επαφών του στο Κίεβο ο κ. Δένδιας προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Νομίζω ότι μόλις ολοκληρώθηκε μία σημαντική επίσκεψη σήμερα, εδώ στο Κίεβο. Είχα την ευκαιρία να συναντήσω τον ομόλογό μου, τον ουκρανό υπουργό Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα, καθώς και τον πρόεδρο της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Εξετάσαμε όλο το πλαίσιο των διμερών σχέσεων, τη δυνατότητα της Ελλάδας να βοηθήσει την ουκρανική προσπάθεια, αλλά επίσης και τα ευρύτερα ζητήματα του Διεθνούς Δικαίου. Γιατί, θέλω να είμαι σαφής, η υποστήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία, και στο διμερές πλαίσιο αλλά και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, έχει μία στέρεα βάση. Η βάση είναι ο σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο, στην εδαφική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία όλων των κρατών, και στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Και είχα την ευκαιρία να αναδείξω το γεγονός ότι η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει παρόμοιες προκλήσεις. Απειλείται από έναν μεγαλύτερο γείτονα κατά έναν τρόπο ο οποίος αντίκειται πλήρως στο Διεθνές Δίκαιο, και κατά συνέπεια η ελληνική κοινωνία μπορεί πολύ εύκολα να καταλάβει έναν λαό, ο οποίος μάχεται για την ανεξαρτησία και την εδαφική του κυριαρχία. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι ήταν συγκινητικό για μένα και ότι ο Ντμίτρο Κουλέμπα κατά την τοποθέτησή του μέσα σε καταφύγιο -διότι αναγκαστήκαμε να κατέβουμε στο δεύτερο υπόγειο εφόσον ήχησαν οι σειρήνες και η πόλη δέχτηκε επίθεση από πυραύλους- επανέλαβε το σύνθημα της Ελληνικής Επανάστασης “Ελευθερία ή Θάνατος”. Δείχνει αυτό ότι η ουκρανική κοινωνία προσλαμβάνει την πρόκληση με τον ίδιο τρόπο που κι εμείς την καταλαβαίνουμε».

