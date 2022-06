«Σήματα εξωγήινων» λαμβάνουν οι Κινέζοι από το εξώτερο Σύμπαν…

Ενα κινεζικό μέγα ραδιοτηλεσκόπιο ανίχνευσε σήμα από το εξώτερο Διάστημα και οι ειδικοί που το χειρίζονται έβγαλαν το συμπέρασμα ότι «πιθανώς πρόκειται για το τεχνολογικό ίχνος κάποιου εξωγήινου πολιτισμού». Το συγκεκριμένο μηχάνημα μέσω του οποίου οι Κινέζοι έπιασαν το σήμα λέγεται FAST (Five Hundred Meter Aperture Spherical Telescope) και θεωρείται το μεγαλύτερο και πιο ευαίσθητο που έχει κατασκευαστεί ποτέ.

Το θηριώδες τηλεσκόπιο στο αστεροσκοπείο στο Γκουιτζού, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Κίνας, καταλαμβάνει την έκταση 40 γηπέδων ποδοσφαίρου και το όλο πρότζεκτ δεν θα είχε υλοποιηθεί αν οι Κινέζοι δεν είχαν φροντίσει να ισοπεδώσουν ένα βουνό που… εμπόδιζε την επικοινωνία τους με τα εξωγήινα όντα.

Στις εργασίες που έχουν αναλάβει οι επιστήμονες του συγκεκριμένου αστεροσκοπείου περιλαμβάνεται και η «αναζήτηση εξωγήινης ζωής». Το FAST είναι ενεργό από το 2016 και ήδη έχει καταγράψει δύο σήματα «βραχέων και επαναλαμβανόμενων ραδιοφωνικών μηνυμάτων που πιστεύεται ότι προέρχονται από πηγή απέχουσα τρία δισεκατομμύρια έτη φωτός από τη Γη» – η φράση ανήκει στο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

China’s Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope (FAST) has found several possible technical traces and suspected signals of extraterrestrial civilizations, said the research team from Beijing Normal University, which is further exploring the information. pic.twitter.com/ZKFCFYIcy3

— Global Times (@globaltimesnews) June 14, 2022