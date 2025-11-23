Σφαγή-ρεκόρ νηπίων και παιδιών από τις βόμβες των πολέμων

Στοιχεία που παρουσίασε το βρετανικό media Telegraph δείχνουν ότι τα μικρά παιδιά πληρώνουν βαρύ τίμημα στις πολεμικές συγκρούσεις των ενηλίκων. Ο αριθμός των παιδιών που έπεσαν θύματα εκρηκτικών μηχανισμών και βομβών κάθε είδους έχει αυξηθεί πολύ, μάλιστα είναι ο μεγαλύτερος στη σύγχρονη Ιστορία. Αυτά βεβαιώνει έκθεση συνταχθείσα από την αγγλική ΜΚΟ Save the Children σε συνεργασία με το Imperial College του Λονδίνου.

Αυτά τα δεδομένα για τα παιδιά-θύματα πολεμικών συγκρούσεων αφορούν τη χρονική περίοδο 2020-2024. Συνολικά υπήρξαν σχεδόν 50.000 θύματα, «τα οποία γεμίζουν 200 επιβατικά αεροπλάνα», όπως σχολίασε το Telegraph. Κατά την έρευνα, τα «κρατικά, κυρίως, εκρηκτικά όπλα» είναι υπεύθυνα για το 60% όλων των θανάτων και των τραυματισμών παιδιών που σχετίζονται με πολεμικές συγκρούσεις.

Το αγγλικό μέσο έγραψε περί «σφαγής που οφείλεται στην αύξηση της χρήσης εκρηκτικών όπλων σε πυκνοκατοικημένες περιοχές», αλλά και στην εξέλιξη των ίδιων των πυρομαχικών, καθώς «υπάρχει εξάπλωση νέων όπλων του είδους, όπως είναι οι βόμβες διασποράς με την τεράστια εκρηκτική ισχύ». Φυσικά, η γενεσιουργός αιτία είναι «η υποβάθμιση βασικών αρχών των κανόνων δικαίου».

Η ανατροπή όσων ίσχυαν για τις παιδικές απώλειες στον πόλεμο είναι δεδομένη. Αλλοτε τα παιδιά-θύματα καταγράφονταν ως έμμεσες απώλειες, εξαιτίας του υποσιτισμού, των λοιμωδών, κ.λπ., δηλαδή όλων των φαινομένων που συνδέονται με τον πόλεμο, ωστόσο πλέον θεωρούνται παράπλευρες απώλειες. «Ειδικά τα εκρηκτικά όπλα έχουν καταστεί η καθοριστική απειλή για την επιβίωση και την ευημερία των παιδιών» αναφέρει η έκθεση.

«Πράξεις που κάποτε καταδικάζονταν από τη διεθνή κοινότητα και προκαλούσαν την παγκόσμια κατακραυγή θεωρούνται πλέον ‘‘πολεμικό κόστος’’» δήλωσε η Narmina Strishenets, ανώτερη σύμβουλος της ΜΚΟ και μέλος της συντακτικής επιτροπής της έκθεσης. «Βλέπουμε να καταρρέουν οι κανόνες του πολέμου. Αν αυτό το αποδεχθούμε ως φυσιολογικό, αποδεχόμαστε έναν κόσμο που βάλλει κατά της ίδιας τής παιδικής ηλικίας» συμπλήρωσε.

Αποχαλινωμένοι στρατοί Γενικό «πολιτικό» συμπέρασμα της αγγλικής έκθεσης είναι η διαπίστωση ότι «έχει συντελεστεί θεμελιώδης αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου» Κατά τους συντάκτες της έκθεσης «οι κρατικοί παράγοντες και όχι οι αντάρτικες ομάδες είναι πλέον υπεύθυνοι για τη συντριπτική πλειονότητα των παιδικών θανάτων ή τραυματισμών», αφού «οι συγκρούσεις έγιναν λιγότερο συγκρατημένες και ευαίσθητες όσον αφορά τη βλάβη αμάχων».

Το Σουδάν

Η έκθεση διαπίστωσε ότι σε επτά από τις 11 χώρες που εξετάστηκαν και μαστίζονται από τον πόλεμο, ο αριθμός των παιδιών που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν αυξήθηκε πέρυσι. Μόνο το 2024 σχεδόν 12.000 παιδιά σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν από θραύσματα. Αυτός είναι ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ.

Μεταξύ των χωρών που επλήγησαν περισσότερο το 2024 ήταν η Μιανμάρ, όπου 1.261 παιδιά ακρωτηριάστηκαν ή σκοτώθηκαν, το Σουδάν, με 1.739 θύματα, και ο Λίβανος, όπου ο αριθμός αυξήθηκε δραματικά, από 21 σε 561 παιδιά μέσα σε ένα έτος.

Η Γάζα

Η έκθεση ασχολήθηκε και με την Παλαιστίνη. «Η Γάζα κατέγραψε τον εντυπωσιακό αριθμό των 2.917 παιδιών-θυμάτων το 2024, αν και αυτός ο αριθμός ήταν μειωμένος σε σχέση με το 2023, όταν σκοτώθηκαν ή ακρωτηριάστηκαν4.242 παιδιά. Τώρα η Παλαιστίνη έχει τη μεγαλύτερη στη σύγχρονη Ιστορία ομάδα παιδιών με ακρωτηριασμούς, όπως λέει και ο ΟΗΕ. Μέχρι τις αρχές του 2025 περισσότερα από 20.000 παιδιά είχαν σκοτωθεί στη Γάζα, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 1/3 όλων των θανάτων. Ο αριθμός των παιδιών-θυμάτων είναι τόσο υψηλός που οι γιατροί επινόησαν νέο όρο, ‘‘τραυματισμένο παιδί, καμία επιζώσα οικογένεια’’».

Η Ουκρανία

«Η εξάπλωση των νέων τεχνολογιών στον πόλεμο, η οποία δεν έχει ακόμη αντιμετωπιστεί με διεθνείς κανόνες, έχει αυξήσει τους κινδύνους για τα παιδιά» αναφέρει η αγγλική έκθεση. «Τα drones έχουν χρησιμοποιηθεί επανειλημμένως εναντίον πολιτικών στόχων, με τα παιδιά να είναι απολύτως εκτεθειμένα. Στην Ουκρανία χρησιμοποιήθηκαν ισχυρές βόμβες διασποράς, ικανές να καταστρέψουν ολόκληρες πολυκατοικίες.

»Το 2024 ο αριθμός των παιδιών που τραυματίστηκαν από εκρηκτικά αυξήθηκε κατά 70% στην Ουκρανία. Μελέτη από το Χάρκοβο έδειξε ότι πάνω από το 1/3 των τραυματισμένων παιδιών υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και το 41% υπέστη αναπηρία. Το 2023 ένας στους οκτώ πολίτες που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν από νάρκες στην Ουκρανία ήταν παιδί».

Η αναπηρία

Η έρευνα, συμπλήρωσε το Telegraph, δείχνει ότι τα παιδιά είναι εξαιρετικά ευάλωτα σε τραυματισμούς από εκρήξεις, «συνεπώς είναι και πολύ πιθανότερο απ’ ό,τι για τους ενήλικες να πεθάνουν από τα τραύματά τους». Αλλωστε «όσα παιδιά επιζήσουν, θα υποφέρουν εσαεί από την αναπηρία τους και από τον κοινωνικό αποκλεισμό». Για αυτά τα θέματα συνομίλησε με το ιατρικό προσωπικό του Imperial College.

Ειδικά όσον αφορά το ευάλωτο της εν αναπτύξει παιδικής σωματοδομής στους βομβαρδισμούς, οι γιατροί είπαν ότι η παιδική ανατομία είναι τέτοια, που μια έκρηξη η οποία τραυματίζει από τη μέση και κάτω τον ενήλικο, τα παιδιά τα πλήττει στο 100%. Επίσης, ότι τα παιδιά κάτω των επτά ετών έχουν διπλάσιες πιθανότητες να υποστούν εγκεφαλικό τραύμα, αλλά και καθολικά εγκαύματα, επειδή το δέρμα τους είναι πιο λεπτό. Οι γιατροί ανέφεραν και ότι ελάχιστα είναι γνωστά για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τέτοιων τραυματισμών σε αναπτυσσόμενα σώματα.

Τα τραυματισμένα παιδιά που θα επιζήσουν ως ανάπηρα θα αντιμετωπίσουν και πολύ συγκεκριμένες δυσκολίες. «Ενώ το κόστος ενός προσθετικού άκρου είναι σε γενικές γραμμές παρόμοιο και για τους ενηλίκους και για τα παιδιά (από 3.000 έως 57.000 στερλίνες, ανάλογα με την τεχνολογία), το συνολικό κόστος για τα παιδιά είναι πολύ υψηλότερο. Οι επαναλαμβανόμενες αντικαταστάσεις, οι επανατοποθετήσεις υποδοχών και η εντατική θεραπεία σημαίνουν δεκάδες συσκευές, πολλαπλάσιο κόστος και πολλά χρόνια αποκατάστασης».

