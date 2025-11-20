Η «απαίσια» αμερικανο-ρωσική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

To νέο αμερικανορωσικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, συνταγμένο χωρίς τη συμμετοχή του Κιέβου, προτείνει όρους που ισοδυναμούν με υποταγή της χώρας, τη στιγμή που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη κρίση της προεδρίας του: αυτό επισήμανε σε ανάλυσή του ο Economist, χαρακτηρίζοντας το εν λόγω σχέδιο ως «απαίσιο».

Ο ουκρανός πρόεδρος βρίσκεται αντιμέτωπος με το σοβαρότερο σκάνδαλο διαφθοράς της θητείας του και το τελευταίο που χρειάζεται αυτήν τη στιγμή είναι άλλο ένα «σχέδιο» ειρήνευσης που ουσιαστικά απαιτεί την πλήρη αποδοχή των ρωσικών απαιτήσεων από το Κίεβο. Το σχέδιο, το οποίο συντάχθηκε εν αγνοία της Ουκρανίας, από τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον ρώσο ομόλογό του, Κίριλ Ντμίτριεφ, μοιάζει περισσότερο με απαίτηση παράδοσης παρά με πρόταση ειρήνευσης. Οσοι έχουν γνώση του περιεχομένου του επισημαίνουν ότι απλώς επαναλαμβάνει τις γνωστές, μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Μόσχας, προσθέτοντας μάλιστα κι άλλες.

Πρόκειται, όπως αναφέρουν, για ένα κείμενο 28 σημείων που στοχεύει κυρίως στον δραστικό περιορισμό της ουκρανικής στρατιωτικής ισχύος μετά τον πόλεμο. Ο Economist επεσήμανε πως το σχέδιο προβλέπει μείωση του ουκρανικού στρατού στο 40% του σημερινού μεγέθους του, χωρίς καμία αντίστοιχη ρωσική υποχρέωση, ενώ η Ουκρανία θα πρέπει να παραχωρήσει ακόμη περισσότερα εδάφη, πέρα από όσα η Ρωσία έχει ήδη καταλάβει!

Θα απαγορευτεί να διαθέτει ορισμένους τύπους οπλικών συστημάτων, όπως αυτά που μπορούν να φτάσουν στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη. Δεν θα επιτρέπονται ξένα στρατεύματα στο ουκρανικό έδαφος, ενώ ακόμη και τα αεροσκάφη ξένων διπλωματών θα απαγορευόταν να προσγειώνονται στη χώρα, μια ρύθμιση που δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τις προθέσεις της Ρωσίας ως προς τον έλεγχο του ουκρανικού εναέριου χώρου.

Παράλληλα, η ουκρανική κυβέρνηση θα πρέπει να αναγνωρίσει τα ρωσικά ως δεύτερη επίσημη γλώσσα και να επαναφέρει την τοπική εκκλησιαστική δομή, που είχε καταργηθεί με το επιχείρημα ότι λειτουργούσε ως εργαλείο ρωσικής προπαγάνδας και κατασκοπείας.

Οι απαιτήσεις αυτές θεωρούνται εξωπραγματικές, έκρινε ο Economist. Η συντριπτική πλειονότητα των Ουκρανών τις απορρίπτει πλήρως, θεωρώντας τες αδιαπραγμάτευτες. Παρά τις δυσκολίες στο πεδίο της μάχης το τελευταίο διάστημα, η Ρωσία δεν έχει σημειώσει ουσιαστική επιχειρησιακή πρόοδο από το 2022 και κανείς σοβαρός αναλυτής δεν θεωρεί ότι η κατάσταση της Ουκρανίας είναι τόσο απελπιστική ώστε ο Ζελένσκι να αποδεχθεί τέτοια εξοντωτικά ανταλλάγματα.

Δεν είναι σαφές πόσο ευρέως κυκλοφόρησε το σχέδιο εντός της διοίκησης Τραμπ, ούτε αν πρόκειται κυρίως για προσωπική πρωτοβουλία του Γουίτκοφ, κάτι που ορισμένες πηγές θεωρούν πιθανό. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρνήθηκε να σχολιάσει. Εξίσου ασαφές είναι και το κίνητρο πίσω από την σύνταξη ενός τέτοιου εγγράφου, πέρα από το να αποδυναμώσει πολιτικά τον Ζελένσκι τη στιγμή που εκείνος βρίσκεται σε δυσχερή θέση. Κύκλοι της ουκρανικής προεδρίας φοβούνται ότι κάποιοι στις ΗΠΑ επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την κρίση διαφθοράς για να πιέσουν την Ουκρανία σε αδικαιολόγητες υποχωρήσεις.

Η ουκρανική πλευρά ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του σχεδίου σε συνάντηση στο Μαϊάμι, όπου ο Γουίτκοφ το παρουσίασε στον επικεφαλής του ουκρανικού συμβουλίου ασφαλείας, Ρούστεμ Ουμέροφ. Ο Ουμέροφ βρίσκεται επίσης υπό πίεση, καθώς το όνομά του αναφέρεται στην έρευνα διαφθοράς. Δεν είναι γνωστό πώς αντέδρασε. Ο Ζελένσκι, όμως, φέρεται να απογοητεύτηκε από το αποτέλεσμα των συζητήσεων. Η προγραμματισμένη συνάντηση στην Τουρκία μεταξύ του Γουίτκοφ και του Αντρίι Γερμάκ, επιτελάρχη του ουκρανού προέδρου, που επίσης δέχεται επικρίσεις, ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή.

Η 20η Νοεμβρίου είναι, σύμφωνα με τον Economist, μια ακόμα ημέρα κρίσης για τον Ζελένσκι: ο πρόεδρος της Ουκρανίας αναμένεται να αντιμετωπίσει μια θυελλώδη συνεδρίαση του κόμματός του, με πολλούς βουλευτές να ζητούν την απομάκρυνση συνεργατών του που έχουν στοχοποιηθεί. Ενας κορυφαίος αξιωματούχος μίλησε για «ημέρα κρίσης». Το αν η αλλόκοτη αυτή πρόταση ειρήνης δυσκολεύει ή διευκολύνει την κατάσταση του ουκρανού προέδρου παραμένει ένα ανοιχτό ερώτημα.

