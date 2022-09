Σε ΕΕ, ΝΑΤΟ και ΟΗΕ οι απειλές των Τούρκων – Το «ευχαριστώ» Δένδια στην Τσεχική Προεδρία της ΕΕ

Υπομονή τέλος. Η Αθήνα «πάει» σε ΟΗΕ, ΕΕ και ΝΑΤΟ τις απειλές και το μπαράζ εξωφρενικών δηλώσεων τούρκων αξιωματούχων -συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Ερντογάν- με τελευταία την επανάληψη του ισχυρισμού περί «στρατοπέδου εκπαίδευσης κούρδων τρομοκρατών».

Συγκεκριμένα πέρα από την άμεση ενημέρωση των ευρωπαίων εταίρων -που ήδη είχε ως αποτέλεσμα την ξεκάθαρη δήλωση στήριξης από την Τσεχική Προεδρία της ΕΕ- αλλά και της Ουάσινγκτον, από τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, αποστέλλονται σχετικές επιστολές προς όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τον γενικό Γραμματέα του Οργανισμού και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ.

Στις εν λόγω επιστολές παρατίθενται αυτούσιες οι δηλώσεις των τούρκων αξιωματούχων, με διπλωματικές πηγές να σημειώνουν ότι πρόκειται για δηλώσεις τόσο εξωφρενικές που περιττεύει οποιοσδήποτε περαιτέρω σχολιασμός.

Ο υπουργός Εξωτερικών δεν παρέλειψε επίσης να ευχαριστήσει τον τσέχο ομόλογό του ΓΙαν Λιπάβσκι για την άμεση αντίδραση της Τσεχικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, η οποία χαρακτήρισε “απαράδεκτες” και “καθόλου επιβοηθητικές” τις πρόσφατες τουρκικές δηλώσεις.

Eνας από τους στόχους της Tσεχικής Προεδρίας είναι η προώθηση του διαλόγου ΕΕ-Τουρκίας. Η απαράδεκτη απειλή κατά των κρατών μελών της ΕΕ, όπως αυτή που εκφράστηκε για την Ελλάδα κατά την πρόσφατη δημόσια ομιλία του Προέδρου Ερντογάν, είναι εξαιρετικά επιζήμια από αυτή την άποψη», τονίζει στη σχετική του ανάρτηση (δείτε τη κάτω) το υπουργείο Εξωτερικών της Τσεχίας.

One of the #CZPRES goals is to foster the EU-Türkiye dialogue. Unacceptable threatening of EU member states, like the one addressed to Greece in President Erdogan's recent public speech, is extremely unhelpful in this regard.

