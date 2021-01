Σάλος για το εξώφυλλο της Vogue με το «λευκό» πρόσωπο της Κάμαλα Χάρις

Ηθελαν την Κάμαλα Χάρις πιο… λευκή; Και τι διάολο είναι αυτό το εκτυφλωτικό ροζ πίσω της; Και τελικά έπρεπε να την εμφανίζουν με τα αθλητικά της παπούτσια ενώ είναι μια εκλεγμένη αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. Τελικά η συνέντευξη της Κάμαλα Χάρις στο περιοδικό Vogue συζητήθηκε για όλους τους λάθος λόγους. Αντί για αυτά που είπε, εν μέσω μάλιστα μιας απίστευτα ταραγμένης περιόδου στην αμερικανική πολιτική, για το πώς ήταν οι πόζες της στο εξώφυλλο. Ζούμε στην εποχή της εικόνας…

Το φημισμένο περιοδικό βρέθηκε στο επίκεντρο των επικρίσεων –όχι άδικα. Και η ίδια η Αννα Γουίντουρ, αφεντικό του εντύπου, τα «ακούει» στα social media από τη στιγμή που την Κυριακή δημοσιοποιήθηκαν δύο εκδοχές του εξωφύλλου στο Twitter. Το ένα εξώφυλλο θα είναι για την έντυπη και το άλλο για την ψηφιακή έκδοση. Ο Guardian ανέφερε ότι δεν ήταν άμεσα σαφές ποια εικόνα θα είναι στο περιοδικό που θα βγει στα περίπτερα, ωστόσο αμερικανικά ΜΜΕ έκριναν ότι θα είναι η ολόσωμη φωτογραφία, η οποία συγκέντρωσε και τα περισσότερα πυρά.

Και τις δύο φωτογραφίες υπογράφει ο 25χρονος φωτογράφος Τάιλερ Μίτσελ. Στην πιο επίμαχη Χάρις ποζάρει με μαύρο κοστούμι και τα αθλητικά παπούτσια-σήμα κατατεθέν της, σε ροζ και πράσινο φόντο.

Οπως ανέφερε το CNN, ανώνυμη πηγή από την ομάδα της εκλεγμένης αντιπροέδρου δήλωσε ότι δεν είναι αυτή η φωτογραφία που είχε συμφωνηθεί και από τις δύο πλευρές, αλλά η άλλη στην οποία η αντιπρόεδρος φορά γαλάζιο κοστούμι, και ότι την τελευταία στιγμή, η διεύθυνση του περιοδικού άλλαξε το εξώφυλλο χωρίς να ενημερώσει τους συνεργάτες της.

Η ομάδα της Χάρις επισήμως αρνήθηκε να σχολιάσει την επιλογή, όμως σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της στη Vogue. Από το περιοδικό είπαν ότι η πιο ανεπίσημη είναι πιο «αυθεντική» και ταιριάζει περισσότερο στο μήνυμα της εκστρατείας του Τζο Μπάιντεν και της Κάμαλα Χάρις.

Παράλληλα όμως οι επικριτές της φωτογραφίας κατηγορούν τη Vogue για ρατσισμό και για ασέβεια εναντίον της πρώτης μαύρης γυναίκας αντιπροέδρου στην αμερικανική Ιστορία, ενώ κάποιοι «είδαν» και την αρχή μιας ενορχηστρωμένης εκστρατείας για να μειώσουν τα αδιαμφισβήτητα επιτεύγματα της ισχυρότερης πολιτικού στις ΗΠΑ.

Οι χρήστες των social media διαμαρτύρονται γιατί «με τον φωτισμό, οι υπεύθυνοι του περιοδικού έχουν επίτηδες “λευκάνει” το πρόσωπό της και έχουν “ξεπλύνει” το χρώμα της», αλλά και για τη στάση του σώματός της, την καθόλου κολακευτική έκφραση του προσώπου της, τα «υπερβολικά» κάζουαλ ρούχα και τα αθλητικά παπούτσια που φορά, καθώς και τα χρώματα που κυριαρχούν στο φόντο.

Ολοι λένε ότι προτιμούν τη δεύτερη φωτογραφία, στην οποία θεωρούν ότι η Χάρις φορά καλύτερα ρούχα, με τη στάση και την έκφρασή της είναι πιο αρμόζουσες για μία γυναίκα σε αυτή τη θέση.

Vice President-elect @KamalaHarris is our February cover star!

Making history was the first step. Now Harris has an even more monumental task: to help heal a fractured America—and lead it out of crisis. Read the full profile: https://t.co/W5BQPTH7AU pic.twitter.com/OCFvVqTlOk

— Vogue Magazine (@voguemagazine) January 10, 2021