Χαλέπι: Το τέλος της κουρδικής κυριαρχίας

Οι συριακές δυνάμεις απομάκρυναν περισσότερους από 400 κούρδους μαχητές από τη συνοικία Σέιχ Μακσούντ στο Χαλέπι, προς την αυτόνομη κουρδική ζώνη και συνέλαβαν άλλους 300 Κούρδους, δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών.

Ο αξιωματούχος, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, διευκρίνισε ότι 419 κούρδοι μαχητές, εκ των οποίων 59 τραυματίες, έχουν απομακρυνθεί από τη συνοικία όπου ήταν οχυρωμένοι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, άλλοι 300 Κούρδοι, μεταξύ των οποίων και μέλη των κουρδικών δυνάμεων ασφαλείας, συνελήφθησαν.

Ανταποκριτής του AFP είδε τη νύχτα λεωφορεία να μεταφέρουν άνδρες που εγκατέλειπαν τη συνοικία Σέιχ Μακσούντ με τη συνοδεία κυβερνητικών δυνάμεων.

Λίγο νωρίτερα, οι κουρδικές δυνάμεις είχαν ανακοινώσει την απομάκρυνση των μαχητών τους από τις συνοικίες Σέιχ Μάκσουντ και Ασραφίεχ του Χαλεπιού, έπειτα από πολλές ημέρες συγκρούσεων με τις κυβερνητικές δυνάμεις.

«Καταλήξαμε σε συμφωνία που οδήγησε σε κατάπαυση του πυρός, επιτρέποντας την εκκένωση μαρτύρων, τραυματιών, εγκλωβισμένων αμάχων και μαχητών από τις συνοικίες Ασραφίεχ και Σέιχ Μάκσουντ προς της βόρεια και την ανατολική Συρία», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF).

Το επίσημο πρακτορείο της Συρίας (Sana) επιβεβαίωσε ότι «λεωφορεία που μετέφεραν την τελευταία ομάδα μελών των SDF αναχώρησαν από τη συνοικία Σέιχ Μάκσουντ στο Χαλέπι με προορισμό τα βορειοανατολικά».

Αφού έθεσε υπό τον έλεγχό του την Ασραφίεχ, ο συριακός στρατός είχε ανακοινώσει από το Σάββατο τον τερματισμό των επιχειρήσεών του στη Σέιχ Μάκσουντ και την αναχώρηση των κούρδων μαχητών προς τον βορρά. Οι Κούρδοι το είχαν διαψεύσει.

Οι συγκρούσεις μεταξύ των μαχητών των SDF και των κυβερνητικών δυνάμεων ξέσπασαν την Τρίτη στο Χαλέπι και ήταν οι σφοδρότερες που έχουν σημειωθεί στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας μεταξύ των ισλαμιστικών αρχών που κατέλαβαν την εξουσία το 2024 και των Κούρδων, μιας σημαντικής εθνοτικής μειονότητας που ελέγχει μεγάλες περιοχές στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Συνολικά σκοτώθηκαν 21 άνθρωποι, ενώ περίπου 155.000 αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Η κατάληψη της Σέιχ Μακσούντ από τον συριακό στρατό σηματοδοτεί το τέλος της κουρδικής κυριαρχίας σε τμήματα του Χαλεπιού τα οποία ήλεγχαν κουρδικές δυνάμεις από την έναρξη του εμφυλίου πολέμου στη Συρία το 2011.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News