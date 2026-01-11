Στρατιωτικοί προς Τραμπ: μην επιτεθείτε ακόμη στο Ιράν

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ενημέρωσαν τον Ντόναλντ Τραμπ ότι χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να προετοιμαστούν για επιθέσεις εναντίον του Ιράν, καθώς μια ακόμη νύχτα διαδηλώσεων συγκλόνιζε τη χώρα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ λέγεται ότι εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης και οι αρμόδιοι του έχουν παρουσιάσει μια σειρά στόχων, συμπεριλαμβανομένων κτιρίων και βάσεων των υπηρεσιών ασφαλείας που ευθύνονται για την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων.

Ωστόσο, όπως ανέφερε η Telegraph, οι αμερικανοί διοικητές στην περιοχή έχουν πει στους αξιωματούχους ότι πρέπει να «ενισχύσουν τις στρατιωτικές θέσεις των ΗΠΑ και να προετοιμάσουν την άμυνα» πριν πραγματοποιήσουν οποιεσδήποτε επιθέσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αντίποινα.

Ο Τραμπ απείλησε να «εμπλακεί» στις ταραχές που απειλούν να ανατρέψουν το ιρανικό καθεστώς, προειδοποιώντας ότι θα χτυπήσει το Ιράν «πολύ, πολύ σκληρά, εκεί που πονάει» εάν οι δυνάμεις ασφαλείας συνεχίσουν να σκοτώνουν διαδηλωτές.

Σύμφωνα με ιρανούς ακτιβιστές, οι νεκροί είναι ήδη τουλάχιστον 203, αλλά ο αριθμός τους εκτιμάται ότι είναι μεγαλύτερος.

Ο Τραμπ έχει ενημερωθεί για επιλογές που περιλαμβάνουν πλήγματα σε μη στρατιωτικούς στόχους στην Τεχεράνη ή σε στοιχεία του μηχανισμού ασφαλείας του καθεστώτος των μουλάδων.

Οι διαμαρτυρίες συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή και τώρα λέγεται ότι είναι πιο έντονες και εκτεταμένες από τις διαδηλώσεις για τη δολοφονία της Μαχσά Αμινί το 2022.

Βίντεο δημοσιεύθηκαν το πρωί της Κυριακής που φέρονται να δείχνουν χρήση πραγματικών πυρών εναντίον διαδηλωτών στην πόλη Αμπιέκ, βορειοδυτικά της Τεχεράνης.

Ανώτεροι αξιωματούχοι του καθεστώτος πρότειναν ότι οι διαδηλωτές θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τη θανατική ποινή, ενώ ένας άλλος τους παρομοίασε με τρομοκράτες.

Την Κυριακή, ο Μοχάμεντ Μπακέρ Καλιμπάφ, πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, προειδοποίησε τον Λευκό Οίκο για έναν «λανθασμένο υπολογισμό».

«Ας είμαστε σαφείς: σε περίπτωση επίθεσης στο Ιράν, τα κατεχόμενα εδάφη [Ισραήλ] καθώς και όλες οι αμερικανικές βάσεις και πλοία θα είναι οι νόμιμοι στόχοι μας», δήλωσε ο πρώην διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Δύο αμερικανικά στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη C-17A αναχώρησαν από τη Γερμανία και φάνηκαν να κατευθύνονται προς τη Μέση Ανατολή το Σάββατο το βράδυ, καθώς αυξάνονταν οι εικασίες για μια πιθανή επίθεση.

Οι New York Times επικαλέστηκαν αμερικανούς αξιωματούχους που είπαν ότι οποιαδήποτε στρατιωτική δράση θα πρέπει να σταθμιστεί προσεκτικά για να αποφευχθεί η ενίσχυση της δημόσιας υποστήριξης προς το καθεστώς.

Ο στρατός του Ισραήλ βρίσκεται σε υψηλή επιφυλακή για την περίπτωση αμερικανικής επίθεσης. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει τις τελευταίες εβδομάδες ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να ανοικοδομήσει τα πυρηνικά ή πυραυλικά του προγράμματα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές χρησιμοποιώντας τες ως ευκαιρία για να καταστρέψουν τη δική τους λίστα με στόχους.

Ωστόσο, ακόμη και αν το Ισραήλ επιλέξει να μην αναλάβει επιθετική δράση παράλληλα με τις ΗΠΑ, το Ιράν θα εξακολουθεί να είναι πιθανό να εκτοξεύσει πυραύλους εναντίον του.

Το Ιράν και οι διεθνείς υποστηρικτές του ισχυρίστηκαν ότι οι διαμαρτυρίες υποκινήθηκαν ως μέρος μιας «σιωνιστικής» πλεκτάνης.

Το βράδυ του Σαββάτου, οι διαδηλωτές αψήφησαν για άλλη μια φορά την καταστολή, με χιλιάδες ανθρώπους να βγαίνουν στους δρόμους παρά τις αναφορές ότι εκατοντάδες έχουν σκοτωθεί από τις δυνάμεις ασφαλείας τις τελευταίες τρεις ημέρες.

Τα νοσοκομεία είναι υπερπλήρη με ασθενείς που φέρουν τραύματα από πυροβολισμούς και τα νεκροτομεία με πτώματα διαδηλωτών.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν μεγάλα πλήθη σε αρκετές πόλεις, συμπεριλαμβανομένων της Τεχεράνης και της Μασάντ στα ανατολικά, όπου οχήματα πυρπολήθηκαν.

Τα βίντεο κυκλοφόρησαν παρά τη σχεδόν πλήρη διακοπή του Ιντερνετ, η οποία έχει καταστήσει την επικοινωνία με τον έξω κόσμο σε μεγάλο βαθμό αδύνατη.

«Η διακοπή ρεύματος «έχει πλέον περάσει το όριο των 60 ωρών… Το μέτρο λογοκρισίας αποτελεί άμεση απειλή για την ασφάλεια και την ευημερία των Ιρανών σε μια κρίσιμη στιγμή για το μέλλον της χώρας», δήλωσε η ομάδα παρακολούθησης NetBlocks νωρίς την Κυριακή.

Ο γενικός εισαγγελέας του Ιράν δήλωσε ότι όποιος διαμαρτύρεται θα θεωρείται «εχθρός του Θεού», ένα αδίκημα που τιμωρείται με θάνατο.

Ο Αχμάντ-Ρεζά Ραντάν, αρχηγός της εθνικής αστυνομίας, δήλωσε ότι οι Αρχές προέβησαν σε «σημαντικές» συλλήψεις το Σάββατο το βράδυ, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Ο Αλί Λαριτζανί, αρχηγός ασφαλείας του Ιράν, έκανε διάκριση μεταξύ διαδηλωτών για οικονομικές δυσκολίες -τις οποίες χαρακτήρισε «εντελώς κατανοητές»- και «ταραχοποιών», κατηγορώντας τους τελευταίουςς ότι χρησιμοποιούν μεθόδους «πολύ παρόμοιες με τρομοκρατικές ομάδες», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Οι διαμαρτυρίες, που αρχικά πυροδοτήθηκαν από τον ανεξέλεγκτο πληθωρισμό, πιστεύεται ότι έχουν εξαπλωθεί σε περισσότερες από 100 πόλεις και κωμοπόλεις σε όλες τις επαρχίες του Ιράν.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών δήλωσαν στα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης ότι οι αναταραχές έχουν πλέον ξεπεράσει τις διαμαρτυρίες για το χιτζάμπ του 2022, τόσο σε κλίμακα όσο και σε ένταση.

Οι διαδηλωτές ζητούν πλέον ανοιχτά τον τερματισμό της διακυβέρνησης του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και του συμβουλίου των μουλάδων.

