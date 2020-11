Κάμαλα Χάρις: Η γυναίκα που έχει συνηθίσει να γκρεμίζει τείχη

Η Κάμαλα Χάρις έσπασε πολλαπλά ταμπού της αμερικανικής πολιτικής ιστορίας, με την ανακήρυξη του Τζο Μπάιντεν ως νικητή των προεδρικών εκλογών: έγινε η πρώτη γυναίκα, η πρώτη μαύρη και η πρώτη ασιατικής καταγωγής αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Στην νικητήρια ομιλία της, το βράδυ του Σαββάτου, πριν καλέσει στη σκηνή τον Τζο Μπάιντεν, η 56χρονη γερουσιαστής από την Καλιφόρνια, ευχαρίστησε όλες τις Αμερικανίδες «που εργάστηκαν σκληρά για να διασφαλίσουν και να προστατεύσουν το δικαίωμα του εκλέγειν για τις γυναίκες, για περισσότερο από έναν αιώνα. Απόψε, σκέφτομαι τον αγώνα τους, την αποφασιστικότητά τους και τη δύναμη του οράματός τους και στέκομαι στους ώμους τους. Μπορεί να είμαι η πρώτη γυναίκα στον Λευκό Οίκο, αλλά δεν θα είμαι η τελευταία».

Η Χάρις αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη μητέρα της, Σιάμαλα Γκόπαλαν, που δεν ζει πια, η οποία το 1959 μετακόμισε στην Καλιφόρνια από την Ινδία, σε ηλικία 19 ετών, για να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ: «Μπορεί να μην είχε φανταστεί αυτή τη στιγμή, αλλά πίστευε τόσο βαθιά σε μία Αμερική όπου στιγμές σαν κι αυτήν είναι πιθανές. Και την σκέφτομαι τώρα καθώς και όλες τις γενιές των γυναικών, μαύρες, Ασιάτισσες, λευκές, Λατίνες, Αυτόχθονες, οι οποίες σε όλη την ιστορία του έθνους μας έστρωσαν τον δρόμο για αυτή τη στιγμή – γυναίκες που πάλεψαν και θυσίασαν τόσα πολλά για την ισότητα, την ελευθερία και τη δικαιοσύνη για όλους».

Λίγο πριν καλέσει στη σκηνή τον 46ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, η Κάμαλα Χάρις απευθύνθηκε στα παιδιά της Αμερικής: «Κάθε μικρό κορίτσι που μας παρακολουθεί απόψε, βλέπει ότι αυτή είναι η χώρα των δυνατοτήτων. Και στα παιδιά, ανεξάρτητα από το φύλο σας, η χώρα μας σάς έστειλε απόψε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Να κάνετε φιλόδοξα όνειρα, να ηγηθείτε με πίστη και να δείτε τον εαυτό σας με έναν τρόπο που οι άλλοι ίσως δεν μπορούν να δουν, απλά επειδή δεν έχουν τον έχουν δει ποτέ πριν. Και εμείς θα σας χειροκροτούμε σε κάθε σας βήμα».

Ο τίτλος της αντιπροέδρου είναι μία ακόμα πρωτιά στην μακρά καριέρα της Κάμαλα Χάρις, στην οποία έχει συνηθίσει να γκρεμίζει το ένα τείχος μετά το άλλο: Ηταν η πρώτη γυναίκα και η πρώτη έγχρωμη γυναίκα που εξελέγη στη θέση της εισαγγελέως του Σαν Φρανσίσκο, η πρώτη γυναίκα και μαύρη που έγινε υπουργός Δικαιοσύνης της Καλιφόρνιας και η πρώτη μαύρη γερουσιαστής από την πολιτεία. Δεν είναι λίγοι που εκτιμούν ότι αυτή θα είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

This election is about so much more than @JoeBiden or me. It’s about the soul of America and our willingness to fight for it. We have a lot of work ahead of us. Let’s get started.pic.twitter.com/Bb9JZpggLN

— Kamala Harris (@KamalaHarris) November 7, 2020