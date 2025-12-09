488
Γνώμες

H Ευρώπη στην εποχή της στρατηγικής ωρίμανσης

Ογδόντα και πλέον χρόνια μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, η Ευρώπη προετοιμάζεται εντατικά. Η ασφάλεια, η οικονομία και η γεωπολιτική συγκλίνουν σε ένα ενιαίο πεδίο στρατηγικής ωρίμανσης. Το πρόσφατο μήνυμα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κωδικοποιεί αυτή τη μετάβαση όχι ως κρίση, αλλά ως δομική αναδιάταξη της ευρωπαϊκής παρουσίας στον κόσμο

Δανάη Κουμανάκου 9 Δεκεμβρίου 2025, 13:36

Ογδόντα και πλέον χρόνια μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, η Ευρώπη προετοιμάζεται εντατικά. Η ασφάλεια, η οικονομία και η γεωπολιτική συγκλίνουν σε ένα ενιαίο πεδίο στρατηγικής ωρίμανσης. Το πρόσφατο μήνυμα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κωδικοποιεί αυτή τη μετάβαση όχι ως κρίση, αλλά ως δομική αναδιάταξη της ευρωπαϊκής παρουσίας στον κόσμο

Το 2027 συμπληρώνονται ογδόντα χρόνια από τη στιγμή που η ασφάλεια της Ευρώπης πέρασε, μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, από το Ηνωμένο Βασίλειο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1947, με το Δόγμα Τρούμαν, αυτή η εξέλιξη απέκτησε θεσμική μορφή και διαμόρφωσε την αρχιτεκτονική της Δύσης για σχεδόν οκτώ δεκαετίες.

Σε όλο αυτό το διάστημα, η Ευρώπη αναπτύχθηκε, ενοποιήθηκε, σταθεροποιήθηκε και κατέκτησε ένα μοναδικό επίπεδο ευημερίας και θεσμικού βάθους. Η αμερικανική εγγύηση ασφάλειας υπήρξε ο σταθερός άξονας μέσα στον οποίο αυτό το ευρωπαϊκό οικοδόμημα μπόρεσε να ωριμάσει.

Καθώς πλησιάζουμε στο 2027, το διεθνές περιβάλλον παρουσιάζει νέα χαρακτηριστικά: πολλαπλά στρατηγικά μέτωπα, τεχνολογική μετάβαση, ενεργειακή αναδιάταξη και γεωπολιτικές ανακατατάξεις μεγάλης διάρκειας. Σε αυτό το νέο πλαίσιο, η Ευρώπη εισέρχεται σε μια περίοδο στρατηγικής ωρίμανσης, όπου η θέση της στον κόσμο αποκτά αυτοτελές περιεχόμενο.

Το μήνυμα της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν φωτίζει αυτή τη μετάβαση μέσα από μια καθαρή στρατηγική λογική: η γεωοικονομία και η γεωπολιτική συγκροτούν πλέον ένα ενιαίο πεδίο. Η οικονομία, το εμπόριο, οι χρηματοδοτικές ροές, οι κυρώσεις και η βιομηχανική βάση εντάσσονται οργανικά στη στρατηγική σκέψη της Eνωσης. Οι αποφάσεις αποκτούν ορίζοντα διάρκειας και οργανώνονται με γνώμονα τη συνοχή, την αντοχή και τη σταθερότητα στην επόμενη δεκαετία.

Η ένταξη της Ουκρανίας σε 15 από τα 19 ευρωπαϊκά αμυντικά σχέδια αποτελεί σημείο υψηλού στρατηγικού συμβολισμού και ουσίας. Σηματοδοτεί την οικοδόμηση κοινής αμυντικής εμπειρίας, κοινής τεχνογνωσίας και κοινής βιομηχανικής βάσης. Η διαδικασία αυτή διαμορφώνει ένα νέο πεδίο ευρωπαϊκής σύγκλισης, στο οποίο η ασφάλεια οργανώνεται μέσα από πραγματικές διασυνδέσεις και κοινή αποτροπή.

Η ευρωπαϊκή άμυνα αποκτά σταδιακά συγκεκριμένο περιεχόμενο. Η αμυντική ετοιμότητα, η στρατιωτική κινητικότητα, τα κοινά προγράμματα και η εμβάθυνση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης συγκροτούν μια νέα υποδομή ευρωπαϊκής ισχύος. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ατλαντική Συμμαχία παραμένει θεμέλιο ασφάλειας, ενώ η Ευρώπη ενισχύει τη δική της στρατηγική παρουσία με όρους συνεργασίας και συμπληρωματικότητας.

Η έμφαση στην ανθεκτικότητα αποτυπώνει μια βαθύτερη στρατηγική επιλογή: η ευρωπαϊκή ασφάλεια οργανώνεται πλέον σε βάθος χρόνου, με στόχο τη σταθερή λειτουργία των κοινωνιών, των θεσμών και των οικονομιών σε ένα περιβάλλον παρατεταμένης γεωπολιτικής έντασης. Η ειρήνη προσεγγίζεται ως διαρκής διαδικασία θεσμικής, οικονομικής και αμυντικής θωράκισης.

Η συζήτηση για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία λειτουργεί επικουρικά ως ένδειξη μετάβασης από τον στρατηγικό σχεδιασμό στη φάση της εφαρμογής. Η κατανομή πολιτικών και νομικών βαρών μεταξύ των κρατών-μελών φανερώνει ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική ωρίμανση αποκτά ήδη πρακτικές διαστάσεις.

Σε αυτό το νέο ευρωπαϊκό τοπίο, η Ελλάδα συμμετέχει με έναν ρόλο που συνδέει γεωγραφία, υποδομές και στρατηγικές ροές. Η ενέργεια, οι λιμένες, οι θαλάσσιες και ψηφιακές διασυνδέσεις, η στρατιωτική πρόσβαση και οι περιφερειακές ισορροπίες συγκροτούν ένα πλέγμα σταθερότητας που ενισχύει την ευρωπαϊκή συνοχή. Η ελληνική συμβολή ενισχύεται μέσα από συνέπεια, συνέχεια και αξιοπιστία.

Το 1947 η Ευρώπη εισήλθε σε μια περίοδο θεσμικής ασφάλειας. Το 2027 διαμορφώνεται ως το χρονικό σημείο πλήρους στρατηγικής ωρίμανσης. Η Ευρώπη οργανώνει την άμυνά της, συνδέει την οικονομία με την ασφάλεια, επενδύει στη συνοχή και στη συνεργασία, και διαμορφώνει σταδιακά τη δική της αυτοτελή αρχιτεκτονική ισχύος.

Η Δανάη Κουμανάκου είναι πρέσβειρα ε.τ.

