Protergia Value Power+Gas: Χαμηλές τιμές σε ρεύμα και αέριο με τη σιγουριά της Protergia

Eνα νέο πρόγραμμα που συνδυάζει τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου Protergia Value Power+Gas λανσάρει στην αγορά η Protergia του ομίλου METLEN Energy & Metals, εξασφαλίζοντας σταθερές τιμές για έναν χρόνο.

«Ο απόλυτος συνδυασμός προγραμμάτων ρεύματος και φυσικού αερίου Protergia Value Power+Gas είναι εδώ! Απολαύστε χαμηλές και σταθερές τιμές για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο για να ξενοιάσετε για έναν ολόκληρο χρόνο!» τονίζεται στη σχετική ακακοίνωση της εταιρείας που συνεχίζει:

Συνδυάζοντας το σταθερό οικιακό πρόγραμμα ρεύματος Value Safe More και το σταθερό αυτόνομο οικιακό πρόγραμμα Value Gas Safe επωφελείστε στον λογαριασμό του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας με ακόμα χαμηλότερες τιμές: 11,5 λεπτά/kWh στο ρεύμα και 3,99 λεπτά/kWh στο φυσικό αέριο, χωρίς προϋπόθεση συνέπειας. Και όλα αυτά, φυσικά με τη σιγουριά Protergia!

Με τον συνδυασμό των εν λόγω προϊόντων ο καταναλωτής κερδιζει:

Ακόμα πιο ανταγωνιστικές και σταθερές τιμές για το Ηλεκτρικό Ρεύμα και για το Φυσικό Αέριο για 1 χρόνο

Πάγιο Value Safe More 9,9€/μήνα και πάγιο Value Gas Safe 9,9€/μήνα

Δώρο τα 3 πάγια του καλοκαιριού (Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος) στο Φυσικό Αέριο

Τη χαμηλότερη σταθερή χρέωση προμήθειας ανά κιλοβατώρα στο Φυσικό Αέριο για 1 χρόνο

Χωρίς Εγγύηση, με την ενεργοποίηση πάγιας εντολής

Και όπως πάντα, με το ProtergiaApp τον απόλυτο έλεγχο της κατανάλωσης.

