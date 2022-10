Πούτιν: Παρακολούθησε άσκηση των ρωσικών πυρηνικών δυνάμεων

Νέα πυρά κατά της Ουκρανίας και των δυτικών εταίρων της εξαπέλυσε την Τετάρτη ο Βλαντίμιρ Πούτιν, επαναλαμβάνοντας τον ατεκμηρίωτο ισχυρισμό περί επικείμενης χρήσης μιας «βρώμικης βόμβας» –μια βόμβα με ραδιενεργά υλικά– από το Κίεβο και προειδοποιώντας για κλιμάκωση της σύγκρουσης σε ολόκληρο τον κόσμο.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο ρώσος πρόεδρος παρακολούθησε άσκηση των πυρηνικών δυνάμεων της Ρωσίας, επαναφέροντας έτσι στο προσκήνιο και την πλέον ανησυχητική απειλή που εξαπολύει το τελευταίο διάστημα η Μόσχα.

Σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Πούτιν στόχευσε ιδιαίτερα τις ΗΠΑ στις εν λόγω δηλώσεις του, λέγοντας ότι η Ουκρανία έχει «ντε φάκτο» χάσει την κυριαρχία της, έχοντας γίνει εργαλείο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν την Ουκρανία ως «πολιορκητικό κριό» εναντίον της Ρωσίας και άλλων χωρών της πρώην ΕΣΣΔ, τόνισε ο ρώσος πρόεδρος κατά τη συνάντηση του με τους επικεφαλής μυστικών υπηρεσιών από αρκετές πρώην σοβιετικές χώρες.

Η Ουάσινγκτον εξοπλίζει όλο και περισσότερο το Κίεβο με βαρέα όπλα στην μάχη της κατά των ρωσικών δυνάμεων, αγνοώντας τα «σχέδια πρόκλησης για τη χρήση μιας “βρόμικης βόμβας”», πρόσθεσε.

Η Ουκρανία και η Δύση έχουν απορρίψει τον ισχυρισμό, ο οποίος θεωρείται ότι θα μπορούσε να αποτελεί και πρόσχημα για μία κλιμάκωση από την πλευρά της Ρωσίας.

Τέλος ο Πούτιν δήλωσε ότι ο κίνδυνος μιας σύγκρουσης σε όλο τον κόσμο είναι μεγάλος και πως η ασφάλεια πρέπει να ενισχυθεί γύρω από τις κρίσιμης σημασίας υποδομές, Σύμφωνα με το τηλεγράφημα του Reuters για την ίδια σύσκεψη.

Russian President Vladimir Putin on Wednesday surveyed drills carried out by his nuclear-capable forces as Moscow pressed unfounded claims to India and China that Ukraine was developing a "dirty bomb." Full story: https://t.co/ReHfTvjllH pic.twitter.com/bBrapVvj98

Νωρίτερα την Τετάρτη η ρωσική προεδρία ανακοίνωσε ότι ο Πούτιν παρακολούθησε άσκηση των «στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων».

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, «οι αποστολές που είχαν προβλεφθεί κατά την άσκηση των στρατηγικών δυνάμεων αποτροπής εκπληρώθηκαν πλήρως, όλοι οι πύραυλοι πέτυχαν τον στόχο τους».

Πλάνα που μετέδωσε το στρατιωτικό ειδησεογραφικό δίκτυο Zvedza δείχνουν τον υπουργό Αμυνας Σεργκέι Σοϊγκού να λέει στον Πούτιν πως οι ασκήσεις αφορούν την «απάντηση με ένα μαζικό πυραυλικό πλήγμα από τις στρατηγικές δυνάμεις επίθεσης σε απάντηση ενός εχθρικού πυρηνικού πλήγματος».

Ο αρχηγός του επιτελείου Βαλέρι Γκερασίμοφ είπε στον Πούτιν πως η άσκηση περιελάμβανε διηπειρωτικούς πυραύλους Yars, υποβρύχια και στρατηγικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη Tupolev, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Η Ρωσία θα έκανε ένα εξαιρετικά σοβαρό λάθος αν χρησιμοποιήσει ένα τακτικό πυρηνικό όπλο», δήλωσε μερικές ώρες νωρίτερα ο Τζο Μπάιντεν.

❗️Shoigu reported to Putin on the successful conduct of a training exercise of a massive nuclear strike by the strategic nuclear forces of the Russian Armed Forces in response to a nuclear strike by the enemy.

📰Russian state media TASS pic.twitter.com/3UQdCCaUFS

— NEXTA (@nexta_tv) October 26, 2022