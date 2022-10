Εκαναν άρον άρον πίσω οι «αριστεροί» Δημοκρατικοί για την Ουκρανία

Σην υποχώρηση της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών, οι οποίοι την Τρίτη ανακάλεσαν την έκκληση που είχαν απευθύνει στον Τζο Μπάιντεν να διαπραγματευθεί απευθείας με τη Ρωσία για μια «ταχεία» ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, αναφέρεται μέσω εκτενούς ρεπορτάζ της η Washington Post, κάνοντας μάλιστα λόγο για ρήγμα στους κόλπους του κόμματος, λίγες ημέρες προτού ανοίξουν οι κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές.

Της «στροφής» των βουλευτών προηγήθηκε η έντονη αντίδραση από πλευράς Κιέβου, από τον Λευκό Οίκο καθώς και άλλους «εξοργισμένους» Δημοκρατικούς, οι οποίοι χαρακτήρισαν την κίνηση των συναδέλφών τους ως προσφορά «κλάδου ελαίας» προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ολα ξεκίνησαν με την επιστολή προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, την οποία υπέγραψαν 30 από τους 220 βουλευτές του κόμματος στη Βουλή των Αντιπροσώπων, συμπεριλαμβανομένης της Αλεξάντρια Οκάσιο Κορτέζ –ηγετικής φυσιογνωμίας της αριστερής πτέρυγας–, καλώντας τον να επιδιώξει συνομιλίες με τον ρώσο ομόλογό του, ακόμη κι αν κάτι τέτοιο δεν ήταν επιθυμητό από το Κίεβο, και προτείνοντας μερική άρση των κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας, στο πλαίσιο των εν λόγω διαπραγματεύσεων.

Την επιστολή συνέταξε η επικεφαλής της Προοδευτικής Ομάδας του Κογκρέσου (πρόκειται για κοινοβουλευτική ομάδα του νομοθετικού σώματος των ΗΠΑ που συνδέεται με το Δημοκρατικό Κόμμα, εκπροσωπώντας την αριστερή τάση) Πραμίλα Τζαγιαπάλ. Η ίδια βουλευτής την απέσυρε το βράδυ της Τρίτης (τοπική ώρα), ισχυριζόμενη ότι είχε συνταχθεί πριν από μήνες και «δημοσιοποιήθηκε από το προσωπικό χωρίς να αξιολογηθεί».

«Οι Δημοκρατικοί είμαστε ενωμένοι στην ξεκάθαρη δέσμευσή μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία στον αγώνα της για τη δημοκρατία και για την ελευθερία της», διευκρίνισε αργότερα η Τζαγιαπάλ.

Παράλληλα, αρκετοί από τους υπογράφοντες είπαν ότι η θέση τους άλλαξε από τότε που την υπέγραψαν, έγραψε η αμερικανική εφημερίδα.

Των αντιδράσεων που ακολούθησαν της δημοσιοποίησης του κειμένου αυτού ηγήθηκε ο σύμβουλος του ουκρανού προέδρου, Μιχαΐλο Ποντόλιακ, ο οποίος δήλωσε ότι οι προτάσεις των 30 μελών του Κογκρέσου θα οδηγούσαν σε έναν «θρίαμβο του Πούτιν» και στην «κατάρρευση του Διεθνούς Δικαίου».

«Οποιαδήποτε πρόταση “διπλωματικής διευθέτησης” σημαίνει ένα πράγμα μόνο: παράδοση της Ουκρανίας και αποδοχή των ρωσικών τελεσιγράφων, ενώ οι επιτιθέμενοι αποφεύγουν την τιμωρία. Για ποιο λόγο; Η αντεπίθεση της Ουκρανίας συνεχίζει να έχει αποτέλεσμα», προσέθεσε ο συνεργάτης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Any "diplomatic settlement" offers mean only: lUkraine must surrender and accept RF ultimatums while aggressor avoids punishmentl. That is only Putin’s triumph and international law collapse. For what? Ukraine’s counteroffensive goes effectively. Just keep helping.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 25, 2022