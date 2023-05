Πόσο αποτελεσματικός είναι ο Σιδηρούς Θόλος του Ισραήλ απέναντι στις παλαιστινιακές ρουκέτες;

Με David’s Sling (Σφεντόνα του Δαβίδ) και Iron Dome (Σιδηρούν Θολο) «απάντησε» το Ισραήλ στην «καταιγίδα» ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας που έφερε τις τελευταίες ημέρες σε κατάσταση συναγερμού πολλές πόλεις του εβραϊκού κράτους, συμπεριλαμβανομένου του Τελ Αβίβ.

Το απόγευμα της Τετάρτης σειρήνες συναγερμού ήχησαν σε ισραηλινές κοινότητες γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας, μέχρι την Μπεερσέβα (ανατολικά) και το Τελ Αβίβ (βόρεια).

Σύμφωνα με μία καταμέτρηση, έως τις 21:30 [τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας], εκτοξεύθηκαν 469 ρουκέτες από τη Γάζα, εκ των οποίων 333 εισήλθαν στον ισραηλινό εναέριο χώρο. Ακολούθησαν εκατοντάδες ακόμα (δείτε κάτω βίντεο από την εκκένωση παραλίας στο Τελ Αβίβ).

Πάνω από τις μισές αναχαιτίστηκαν από την ισραηλινή αντιαεροπορική άμυνα, η σύσταση ωστόσο (και από τον ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου) προς τους κατοίκους των γειτονικών με τη Λωρίδα της Γάζας περιοχών παραμένει σε ισχύ: «Μείνετε στα καταφύγια!»

Αντίστοιχα και στις συγκρούσεις τον Μάιο του 2021 ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι το 90% των παλαιστινιακών ρουκετών είχε καταστραφεί από το Iron Dome. Σύμφωνα με τις ΙDF (Israel Defense Forces) μέσα σε 38 ώρες εκτοξεύτηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας περισσότερες από 1.000 ρουκέτες, ενώ τον Αύγουστο του 2022 η εφημερίδα Times of Israel, επικαλούμενη στρατιωτικές πηγές, ανέβασε το ποσοστό αποτελεσματικότητας του Iron Dome στο 97%!

Το εν λόγω ποσοστό ωστόσο, έπεσε στο 60% κατά το τελευταίο κύμα επιθέσεων την περασμένη εβδομάδα, σημειώνει η Jerusalem Post. Η προκαταρκτική έρευνα που διενεργήθηκε από τις ΙDF, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ένα τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα αεράμυνας, «επέτρεψε την είσοδο μικρού αριθμού ρουκετών».

Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε γρήγορα και η αποτελεσματικότητα του Σιδηρού Θόλου αποκαταστάθηκε αμέσως, καταλήγει το πόρισμα της έρευνας.

Σε βίντεο που ανέβηκε στον επίσημο λογαριασμό τoυ εβραϊκού κράτους στο Twitter το επιφώνημα ήταν σαφές: «Thank God for the Iron Dome!»

