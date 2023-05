Δεκάδες παλαιστινιακές ρουκέτες στόχευσαν το Τελ Αβίβ

Σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ακούστηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή του Τελ Αβίβ, έπειτα από εκτόξευση δεκάδων ρουκετών από τη λωρίδα της Γάζας προς το Ισραήλ.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμο ισραηλινό αξιωματούχο ασφαλείας, τουλάχιστον 60 ρουκέτες εκτοξεύθηκαν μέσα σε 45 λεπτά από το παλαιστινιακό έδαφος.

Αυτές εκτοξεύθηκαν μετά τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές με στόχο την ένοπλη οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ που έχουν προκαλέσει τον θάνατο 16 ανθρώπων στη λωρίδα της Γάζας την Τρίτη και την Τετάρτη.

Σειρήνες ήχησαν ταυτόχρονα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο Σιδηρούς Θόλος (Iron Dome), το προηγμένο σύστημα αεράμυνας των Ισραηλινών, εξουδετέρωσε τις περισσότερες ρουκέτες, ενώ υπήρχαν πληροφορίες για ζημιές σε ένα κτίριο στην πόλη Ασκελόν (Ασκαλώνα), 50 χλμ νότια του Τελ Αβίβ και 13 χλμ από τη Λωρίδα της Γάζας και σε ένα κτίριο στην πόλη Σντερότ.

Warning sirens actived in Tel Aviv following rocket launches from #Gaza a short time ago. pic.twitter.com/hP7E0A7MgJ — Joe Truzman (@JoeTruzman) May 10, 2023

Νωρίτερα, ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν έναν άνθρωπο τραυμάτισαν έναν στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός διευκρίνισε ότι έπληξε θέσεις της παλαιστινιακής οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ στη Γάζα, από τις οποίες εκτοξεύονταν ρουκέτες.

Παράλληλα, οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη δύο μέλη του παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ, μία ημέρα μετά τις αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα εναντίον της ένοπλης αυτής οργάνωσης που κόστισαν τη ζωή σε 15 ανθρώπους, ανάμεσά τους τρία υψηλόβαθμα στελέχη και μέλη των οικογενειών τους.

Iron Dome interceptions over Tel Aviv. pic.twitter.com/wFgTisCqZj — Moshe Schwartz (@YWNReporter) May 10, 2023

Οι νεκροί στη Δυτική Οχθη είναι ο 19χρονος Αχμεντ Ασαφ και ο 24χρονος Ράνι Κατάνατ, που σκοτώθηκαν από τα πυρά του ισραηλινού στρατού στο Καμπατίγια, ένα χωριό κοντά στη Τζενίν, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Εξάλλου ένας 17χρονος Παλαιστίνιος τραυματίστηκε σοβαρά από σφαίρες στην κοιλιά και το στήθος.

Ο Ισλαμικός Τζιχάντ, που έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική» από το Ισραήλ, την ΕΕ, τη Βρετανία, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ιαπωνία και την Αυστραλία- ανακοίνωσε ότι οι δύο νεκροί Παλαιστίνιοι ήταν μέλη του ένοπλου βραχίονά της.

The images from Tel Aviv as residents and tourists run for cover from Islamic Jihad rockets targeting the vicinity pic.twitter.com/X2VKgJSFMH — Gaza Report – اخبار غزة (@gaza_report) May 10, 2023

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, όταν ένοπλοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο άνοιξαν πυρ εναντίον ισραηλινών στρατιωτών στο Καμπατίγια, στη διάρκεια επιχείρησης του στρατού για τη σύλληψη «υπόπτου που καταζητούνταν», επεσήμανε ο ισραηλινός στρατός.

«Οι στρατιώτες απάντησαν πυροβολώντας εναντίον των δύο επιτιθέμενων και τους σκότωσαν. Επιπλέον, ακούστηκαν πυροβολισμοί στην περιοχή και ύποπτοι έριξαν εκρηκτικούς μηχανισμούς εναντίον των στρατιωτών», σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ισραηλινών.

Επίσης, στη Δυτική Όχθη συνελήφθησαν την Τετάρτη περίπου 20 άνθρωποι στο πλαίσιο ισραηλινών επιχειρήσεων.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας επεσήμανε από την πλευρά του ότι άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν κοντά στη Ραμάλα από τον ισραηλινό στρατό και Εβραίους εποίκους.

An air alert sounded in Tel Aviv: about 20 rockets were fired from the Gaza Strip in the direction of Israel. One of the rockets reportedly hit a residential building in Ashkelon, and there is also a hit reported in Sderot. pic.twitter.com/qaTkDRoPi3 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 10, 2023

Οι Ισραηλινοί περίμεναν τις παλαιστινιακές ρουκέτες

Ο Ισλαμικός Τζιχάντ είχε προειδοποιήσει νωρίς την Τετάρτη «τον εχθρό» ότι «έρχεται η απάντηση».

Ηδη από το πρωί, οι κάτοικοι των ισραηλινών περιοχών που συνορεύουν με τη Γάζα, είχαν εντολή να παραμένουν κοντά σε καταφύγια. Τα σχολεία παρέμειναν κλειστά σε ακτίνα 40 χιλιομέτρων από τον παλαιστινιακό θύλακα.

This was my experience just now … was in taxi, near Tel Aviv, on way to pick up my youngest from day care. Red Alert went off. We got out of car, middle of freeway. No immediate shelter. Many people, kids, running for safety. Iron Dome saved us. #IsraelUnderAttack pic.twitter.com/pKavUGezm9 — Arsen Ostrovsky (@Ostrov_A) May 10, 2023

Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας προετοιμάζονται «για οποιοδήποτε σενάριο κλιμάκωσης, σε περισσότερα από ένα μέτωπα», τόνισε χθες, Τρίτη, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Αντιδρώντας στα νέα ισραηλινά πλήγματα το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου κατήγγειλε σήμερα «τις επιθετικές ενέργειες» που «μπορεί να καταστήσουν ανεξέλεγκτη την κατάσταση στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη».

Οι ΗΠΑ ζήτησαν «από όλες τις πλευρές αποκλιμάκωση» και ο απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Μέση Ανατολή Τορ Βένεσλμαντ χαρακτήρισε «απαράδεκτο» τον θάνατο αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας.

