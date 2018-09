Πέθανε ο ηθοποιός Μπαρτ Ρέινολντς

Θα θέλαμε να εμπίπτει στα fake news, αλλά είναι αλήθεια…

Eφυγε την Πέμπτη από τη ζωή, σε ηλικία 82 ετών, ο Μπαρτ Ρέινολντς. Την είδηση έκανε γνωστή ο ατζέντης του, ο οποίος έκανε λόγο για καρδιακή ανακοπή.

We're sad to share that Burt Reynolds has passed away at age 82. We loved him as God in Season 9's "Improbable," presiding over this epic game of checkers with Dana Scully and Monica Reyes. #TheXFiles pic.twitter.com/rJonyiia5b — X-Files News (@XFilesNews) September 6, 2018

Ηταν ένας χαρισματικός σταρ των ταινιών όπως «Όταν ξέσπασε η βία», «Πρωτάθλημα για βαρυποινίτες» και «Smokey and the Bandit».

Ο Ρέινολντς, που είχε προταθεί Οσκαρ για τον ρόλο του ως Τζακ Χόρνερ, στην ταινία του Τόμας Άντερσον «Boogie Nights», πέθανε την Πέμπτη νοσηλευόμενος σε νοσοκομείο της Φλόριντα. To 2010 είχε υποβληθεί σε πενταπλό μπάι πας.

I always loved these films. #BurtReynolds certainly had that star quality & the chemistry he had with @sally_field was 👌🏻 pic.twitter.com/dbltKotPxU — Owen (@Owen300513) September 6, 2018

Είχε έναν γιο, τον Κουίντον Άντερσον Ρέινολντς.

Ο διάσημος ηθοποιός είχε παντρευτεί τη βρετανίδα ηθοποιό Τζούντι Κάρν από το 1963 έως το 1965 και την ηθοποιό Λόνι Άντερσον από το 1988 έως το 1993.

Ο Μπαρτ Ρέινολντς γεννήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 1936, είχε ολλανδούς, άγγλους, ιρλανδο-σκωτσέζους και σκωτσέζους προγόνους, ενώ λέγεται ότι είχε και ρίζες από τη φυλή των Τσερόκι. Στην αυτοβιογραφία του, το 2014, «But Enough About Me», ο ίδιος δήλωσε ότι η μητέρα του είχε ιταλικές ρίζες.

BREAKING: Actor Burt Reynolds has died at the age of 82 https://t.co/e3kT4nASmj pic.twitter.com/xCclwXvxqX — CBS News (@CBSNews) September 6, 2018

Στα νεανικά του χρόνια έπαιζε αμερικανικό φούτμπολ, όμως αναγκάστηκε να το εγκαταλείψει, όταν υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο γόνατο, έπειτα από τροχαίο ατύχημα.

@TomCroom here’s 30 Movies 🎥 that Burt Reynolds did well in, he did more then 100 Movies. https://t.co/nRHYBu9tZ7 — David Pannozzo (@panootz) September 6, 2018

Τότε άρχισε να παρακολουθεί μαθήματα στο Palm Beach Junior College, όπου το υποκριτικό του ταλέντο ανακάλυψε ο Watson B Duncan III, ένας άγγλος καθηγητής, στον οποίο άρεσε πολύ ο τρόπος με τον οποίο διάβαζε τα έργα του Σαίξπηρ. Όπως είχε πει αργότερα ο Ρέινολντς, εκείνος ο δάσκαλος ήταν η πιο σημαντική επιρροή στη ζωή του.

He always had the best laugh ever #burtreynolds https://t.co/SHhj7Znc7Y — Nikki Everett (@GFirresistibly) September 6, 2018

Το κινηματογραφικό ντεμπούτο του έγινε το 1961 με την ταινία «Angel Baby», ένα θρίλερ για τον θρησκευτικό φανατισμό στον αμερικανικό Νότο.

Burt Reynolds, Hollywood action star with Southern-fried machismo, dies at 82 – Washington Post https://t.co/jWPTERMfJk pic.twitter.com/kqxIYqcMTW — Panseh Tsewole (@PansehTsewole1) September 6, 2018

Αναδείχθηκε σε σύμβολο του σεξ με μια γυμνή φωτογράφισή του για το περιοδικό Cosmopolitan, το 1972, για την οποία πολλά χρόνια αργότερα δήλωσε ότι μετάνιωσε.

Στο αποκορύφωμα της καριέρας του ήταν ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς της κινηματογραφικής βιομηχανίας και οι ταινίες του ήταν μεταξύ των κορυφαίων σε εισιτήρια στο αμερικανικό box office.

Από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 όμως, η καριέρα του πήρε την κατιούσα. Επέστρεψε δυναμικά το 1997, με τις «Ξέφρενες νύχτες». Είχε επίσης τιμηθεί με βραβείο Έμι για την ερμηνεία του στην τηλεοπτική σειρά Evening Shade (1990-94).

Burt Reynolds on Film 80, discussing stunts, being a frustrated director, and hoping to do things his way. pic.twitter.com/FKBXA7rSXW — BBC Archive (@BBCArchive) September 6, 2018

Ο ηθοποιός υποδυόταν ρόλους τού σκληρού και τού γόη και ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής.

America’s overwhelming horniness for Burt Reynolds in the 70s and 80s was responsible for one of most iconic endings in Golden Girls history. pic.twitter.com/eKYL9EY28i — bobby finger (@bobbyfinger) September 6, 2018

Το απίστευτο είναι ότι εργαζόταν μέχρι και σήμερα, καθώς συμμετείχε στο καστ της νέας ταινίας του Κουέντιν Ταραντίνο, «Once Upon A Time in Hollywood» με θέμα τη δολοφονία της Σάρον Τέιτ από τον Τσαρλς Μάνσον και τη συμμορία του.

After suffering a cardiac arrest, #BurtReynolds has died at 82. From the gridiron of Tallahassee to the silver screen of Hollywood, he broke tackles, and hearts. He earned iconic status for films like Deliverance, Smokey and the Bandit, and Boogie Nights https://t.co/Q40ubLBAFv pic.twitter.com/eFoKLVCTXz — CNN Newsroom (@CNNnewsroom) September 6, 2018

Αν και λέγεται ότι είχε απορρίψει ρόλους του Τζέιμς Μποντ και του Χαν Σόλο, τελικά δεν του στέρησε μία κινηματογραφική καριέρα που τον χαρακτήρισε όχι μόνο ως μοναδικό ταλέντο, αλλά ως έναν αληθινό, καλό άνθρωπο.

Γι’ αυτό και θα μείνει αξέχαστος…