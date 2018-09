H Μελάνια στηρίζει τον σύζυγό της για το άρθρο στους New York Times

Τη στήριξή της στον σύζυγό της, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια, κατηγορώντας τον ανώνυμο συντάκτη του βιτριολικού άρθρου γνώμης που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα New York Times ότι «σαμποτάρει» τη χώρα του.

«Προς τον συγγραφέα αυτού του άρθρου: δεν προστατεύετε αυτή τη χώρα, τη σαμποτάρετε με τις δειλές ενέργειές σας» έγραψε η Μελάνια Τραμπ, που σπανίως παρεμβαίνει δημοσίως για τα πολιτικά δρώμενα.

Την ανακοίνωσή της έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

«Οι μη κατονομαζόμενες πηγές έχουν γίνει η πλειοψηφία στη σημερινή πραγματικότητα», πρόσθεσε η Μελάνια Τραμπ, επαναλαμβάνοντας τη διαμαρτυρία που εκφράζει συχνά ο σύζυγός της.

Σύμφωνα με την πρώτη κυρία, θα πρέπει να κατονομαστεί ο συγγραφέας που κάνει λόγο για αλλοπρόσαλλη και ανησυχητική συμπεριφορά του προέδρου στον Λευκό Οίκο.

Το όνομα του συντάκτη του άρθρου, που υποστηρίζει ότι είναι υψηλόβαθμο στέλεχος της κυβέρνησης, παραμένει γρίφος και έχει προκαλέσει ένα «κυνήγι του προδότη» στον Λευκό Οίκο για να αποκαλυφθεί η ταυτότητά του.