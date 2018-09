Η σύγχρονη φωτογραφία στη Thessaloniki PhotoBiennale 2018

Καταξιωμένοι, αλλά και ανερχόμενοι φωτογράφοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό «ξεδιπλώνουν» τη σύγχρονη ματιά τους στις εκθέσεις της Thessaloniki PhotoBiennale 2018, που διοργανώνει το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης.

Τίποτε προσωπικό | Γιάννης Παντελίδης

Το περιαστικό τοπίο της Θεσσαλονίκης «ζωντανεύει» μέσα από τον φακό του Γιάννη Παντελίδη στην ατομική έκθεση Τίποτε προσωπικό, που εγκαινιάζεται την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου, ώρα 20:00, στην Γκαλερί Ρω.

Η περίμετρος γύρω από τη Θεσσαλονίκη στην οποία περιπολεί ο Παντελίδης συνιστά ανοιχτή δεξαμενή όπου ο άνθρωπος εγγράφει ίχνη, εγκαθιστά δραστηριότητες, αλλοιώνει μορφές, εξορίζει περισσεύματα ή απόβλητα. Εκεί συναντά αλυκές και φωτοβολταϊκά πάρκα, ανώνυμα μνήματα και μάντρες, εμπορικά κέντρα και δεξαμενές πετρελαίου, θερμοκήπια και πρόχειρες χωματερές, ό,τι με λίγα λόγια η πόλη ξερνά από μέσα της εκεί όπου ξηλώνεται η φόδρα της. Στις περιπλανήσεις του εντοπίζει χαραγμένα μονοπάτια που μοιάζουν απάτητα, φόρμες που διαγράφονται αινιγματικά ανάμεσα στο αόριστο και στο συγκεκριμένο, στο τυχαίο και στο εμπρόθετο. Ο Παντελίδης τηρεί ευλαβικά τους κανόνες μη εμπλοκής που ένας αστός φέρει μαζί του στη φύση και διαβάζει τα εφήμερα σημεία του τοπίου, όπως το ρούχο που αιωρείται από ένα αόρατο σχεδόν σύρμα ή την ταπεινή ανθοδέσμη που χάσκει γαντζωμένη σε έναν πάσσαλο περίφραξης, σαν ανοιχτό κείμενο. Και περπατά ώρες χωρίς να ψάχνει τίποτε προσωπικό. Όταν όμως τίποτε δεν μοιάζει προσωπικό, όλα μπορούν δυνητικά να γίνουν.

Ο Γιάννης Παντελίδης γεννήθηκε το 1969 στη Θεσσαλονίκη, όπου ζει μέχρι σήμερα. Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ και διατηρεί τεχνικό γραφείο. Μαθήτευσε στο Φωτογραφικό Εργαστήρι Καλαμαριάς το 2007-2008 με δάσκαλο τον Πέτρο Μήτκα. Το 2014 συμμετείχε στην τρίτη συνέχεια του φωτογραφικού πρότζεκτ Ένας περίπατος στην πόλη, που περιηγήθηκε την Άνω Πόλη και παρουσιάστηκε στη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης.

Διάρκεια: 21/09 – 20/10/2018, Εγκαίνια: 21/09/2018, 20:00

Χώρος: Γκαλερί Ρω

Ημέρες και ώρες: Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή 11:00-14:00/18:00-23:00, Τετάρτη 11:00-14:00, Σάββατο 11:00-14:30

Επιμέλεια: Ηρακλής Παπαϊωάννου

Είσοδος ελεύθερη.

Η ζωή μας μέσα στις σκιές | Tania Franco Klein (MX)

Το πρότζεκτ της Μεξικανής Tania Franco Klein επηρεάζεται από το κυνήγι του τρόπου ζωής σύμφωνα με το αμερικανικό όνειρο και τις σύγχρονες πρακτικές όπως ο ελεύθερος χρόνος, η κατανάλωση, η υπερδιέγερση που προκαλούν τα ΜΜΕ, η αιώνια νεότητα και οι ψυχολογικές επιπτώσεις που προκαλούν όλα αυτά στην καθημερινή ιδιωτική μας ζωή. Η έκθεση Η ζωή μας μέσα στις σκιές επιδιώκει να προκαλέσει μια αίσθηση απομόνωσης, απελπισίας, εξαφάνισης και ανησυχίας, μέσω κατακερματισμένων εικόνων που υπάρχουν τόσο σε φανταστικό όσο και σε πραγματικό πλαίσιο.

Η Tania Franco Klein (1990) ξεκίνησε την ενασχόλησή της με τη φωτογραφική πρακτική κατά τη διάρκεια των σπουδών της στην Αρχιτεκτονική Σχολή της Πόλης του Μεξικού, γεγονός που την οδήγησε σε μεταπτυχιακές σπουδές στη φωτογραφία στο Πανεπιστήμιο Τεχνών του Λονδίνου. Το έργο της επηρεάζεται σημαντικά από το έντονο ενδιαφέρον της για τις κοινωνικές συμπεριφορές και σύγχρονες πρακτικές όπως ο ελεύθερος χρόνος, η κατανάλωση, η υπερδιέγερση που προκαλούν τα ΜΜΕ, η συναισθηματική αποσύνδεση, η εμμονή με την αιώνια νεότητα, το αμερικανικό όνειρο στον δυτικό κόσμο και οι ψυχολογικές επιπτώσεις που προκαλούν όλα αυτά στην καθημερινότητά μας. Το έργο της Franco Klein έχει παρουσιαστεί στο Λονδίνο, στη Βουδαπέστη, στο Μεξικό, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στη Νέα Υόρκη, στο Βερμόντ, στο Photo Basel και κατά τη διάρκεια του Μήνα Φωτογραφίας 2017 στο Λος Άντζελες από το Lucie Foundation. Παράλληλα, έχει προβληθεί και αναλυθεί από τη διεθνή κριτική σκηνή, μεταξύ άλλων από το Aperture Foundation, το British Journal of Photography, το Fisheye, το i-D και το Der Greif. Της έχει απονεμηθεί βραβείο Sony World Photography, ενώ έχει προταθεί, μεταξύ άλλων, για βραβείο The Lensculture Exposure και για το The Felix Schoeller Photo Award.

Διάρκεια: 21/09 – 21/10/2018, Εγκαίνια: 21/09/2018, 21:00

Χώρος: Tabya

Ημέρες και ώρες: Καθημερινά 21:00-24:00

Επιμέλεια: Παναγιώτης Παππάς

Συνδιοργάνωση: Photometria (International Photography Festival), Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

Είσοδος ελεύθερη

Αθέατα όρια / Αυτοσχέδιες κατασκευές | Πέτρος Ευσταθιάδης

Εκκινώντας με γόνιμη πρώτη ύλη το προσωπικό βίωμα, ο Πέτρος Ευσταθιάδης επιστρέφει τακτικά στο χωριό του, στον νομό Πέλλας, για να στήσει εκεί εφήμερες, φαινομενικά πρόχειρες, εγκαταστάσεις, φτιαγμένες με τετριμμένα υλικά, που παραπέμπουν σε μια αόριστα ελληνική, ίσως και ευρύτερα βαλκανική, ύπαιθρο, οι κάτοικοι της οποίας συχνά επινοούν λύσεις με ό,τι έχουν διαθέσιμο. Οι φωτογραφίες του Ευσταθιάδη ασκούν κριτική στο αστικό πνεύμα και προτείνουν την απλότητα ως μια βαθύτερη ουσία της τέχνης όσο και της ζωής.

Ο Πέτρος Ευσταθιάδης αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο για τις Δημιουργικές Τέχνες του Farnham και ζει στη χώρα καταγωγής του, την Ελλάδα. Το 2018 του απονεμήθηκε το υψηλού κύρους βραβείο Prix HSBC, ενώ αυτή την περίοδο παρουσιάζει την ατομική του έκθεση Gold Rush στην γκαλερί CAN στην Αθήνα. Φέτος ο Ευσταθιάδης παρουσιάζει επίσης φωτογραφίες, βίντεο και μια site-specific εγκατάσταση στην έκθεση Η Παρουσία της Απουσίας ή η Θεωρία της Καταστροφής στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, η οποία είχε παρουσιαστεί το 2016 στο Izolyatsia, στο Κίεβο της Ουκρανίας. Το 2017 εξέθεσε δουλειά του στην γκαλερί Wallach του Πανεπιστημίου Κολούμπια στη Νέα Υόρκη, στην γκαλερί Foto Forum στο Μπολτζάνο της Ιταλίας και στο Φωτογραφικό Φεστιβάλ του Πλόβντιβ στη Βουλγαρία. Το 2016 το έργο του παρουσιάστηκε στην έκθεση Οι Εξισορροπιστές στο Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα σε επιμέλεια του New Museum της Νέας Υόρκης. Επίσης, συμμετείχε σε εκθέσεις στο Μουσείο Serlachius στη Φινλανδία, στο φωτογραφικό φεστιβάλ Circulation(s) στο Παρίσι, και στο Athens Photo Festival, στη γκαλερί Ξίππας και στο Σπίτι της Κύπρου, στην Αθήνα. Έργα του έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά και εφημερίδες όπως: Wallpaper*, Monocle, Guardian και Jeu de Paume. Ο Ευσταθιάδης κέρδισε το μεγάλο βραβείο στο φεστιβάλ Hyères το 2013.

Διάρκεια: 24/09 – 30/11/2018, Εγκαίνια: 24/09/2018, 20:00

Χώρος: Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης (Casa Bianca)

Ημέρες και ώρες: Τρίτη-Σάββατο 10:00-16:00

Επιμέλεια: Ηρακλής Παπαϊωάννου

Η έκθεση εντάσσεται στο παράλληλο πρόγραμμα του 53ου Φεστιβάλ Δημητρίων

Είσοδος ελεύθερη

Χωρίς γεγονός | Γιάννης Στυλιανού, George Georgiou

Το 1967 ο Γιάννης Στυλιανού φωτογράφισε την παρέλαση της 25ης Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη, στρέφοντας, όμως, τον φακό του στο πλήθος και αγνοώντας το γεγονός, έναν μήνα πριν από το στρατιωτικό πραξικόπημα της 21ης Απριλίου. Μισόν αιώνα αργότερα, ο George Georgiou φωτογραφίζει παρελάσεις σε διάφορες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, στη σκιά της προεκλογικής περιόδου Τραμπ, κρατώντας μια όμοια αυστηρή απόσταση από το γεγονός, δημιουργώντας τη σειρά έργων με τον τίτλο «In the company of strangers: Americans parade» (2016-2017). Οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες τους δημιουργούν μια πολυεπίπεδη αφήγηση με πρωταγωνιστή τον άνθρωπο της καθημερινότητας.

Ο Γιάννης Στυλιανού (1941-1996) γεννήθηκε και έζησε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και εργάστηκε στην οικογενειακή επιχείρηση παραγωγής υποδημάτων «Αλυσίδα». Στη φωτογραφία υπήρξε ουσιαστικά αυτοδίδακτος και τη χρησιμοποίησε ως εκφραστικό μέσο το διάστημα 1966-1969. Στο σύντομο αυτό διάστημα έκανε τόσο φορμαλιστικές μελέτες όσο και φωτογραφία δρόμου στο ανθρωπιστικό πνεύμα της περιόδου. Το αρχείο του έχει δωρηθεί από την οικογένειά του στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης το οποίο οργάνωσε την αναδρομική του έκθεση το 2002 με τίτλο Γιάννης Στυλιανού: η διαυγής όραση και η ευγενής αντινομία.

Ο George Georgiou γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1961. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη φωτογραφία, στο φιλμ και στο βίντεο στο Πολυτεχνείο του Κεντρικού Λονδίνου (Πανεπιστήμιο του Γουέστμινστερ) το 1987. Το 1999 εντάχθηκε στην εταιρεία Panos Pictures στο Λονδίνο και ξεκίνησε να εργάζεται αποκλειστικά πάνω στα δικά του μακροχρόνια πρότζεκτ. Έχει φωτογραφίσει διεξοδικά στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Ευρώπη και στην Τουρκία, έχοντας ζήσει και δουλέψει σε Σερβία, Ελλάδα και Τουρκία από το 1999 έως το 2009. Η δουλειά του εκείνης της περιόδου, που έχει εκτεθεί διεθνώς πολλές φορές, είχε ως αποτέλεσμα το αναγνωρισμένο βιβλίο Fault Lines/Turkey/East/West (2010), ενώ είχε επίσης περιληφθεί στη σημαντική έκθεση New Photography 2011 του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης. Το βιβλίο του Last Stop με φωτογραφίες από το Λονδίνο κυκλοφόρησε σε αυτοέκδοση το 2015. Έργα του συμπεριλαμβάνονται στις συλλογές πολλών φορέων και ιδιωτικών συλλεκτών, όπως το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης και η συλλογή του Έλτον Τζον. Έχει βραβευτεί από το The British Journal of Photography το 2010, δύο φορές από το World Press Photo (2003, 2005) και με το πρώτο βραβείο του Pictures of the Year International το 2004 για το «Istanbul Bombs».

Διάρκεια: 25/09 – 25/10/2018, Εγκαίνια: 25/09/2018, 20:30

Χώρος: Γκαλερί Ειρμός

Ημέρες και ώρες: Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 11:00-14:00 & 18:30-21:00, Τετάρτη, Σάββατο 11:00-14:00

Επιμέλεια: George Georgiou

Είσοδος ελεύθερη

Με την υποστήριξη του British Council.