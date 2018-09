Οι Cure στην Ελλάδα για συναυλία το καλοκαίρι του 2019

Είναι γεγονός! Το θρυλικό συγκρότημα από τη Βρετανία έρχεται στην Αθήνα στις 17 Ιουλίου του 2019 για μια μοναδική συναυλία στην Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του Ejekt Festival.

Την αποκάλυψη έκανε το απόγευμα της τετάρτης το φεστιβάλ – μέσω της επίσημης σελίδας του στο Facebook. Το κορυφαίο εναλλακτικό ροκ συγκρότημα έρχεται για να γιορτάσει την επέτειο των 15 χρόνων τού δημοφιλούς Ejekt Festival.

Η είδηση, όπως ήταν αναμενόμενο, έγινε αμέσως viral στα social media, ενώ το Φεστιβάλ μας πληροφόρησε ότι θα δώσει σύντομα περισσότερες πληροφορίες για τη συναυλία, ανεβάζοντας παράλληλα το εμβληματικό «Boys Don’t Cry» γράφοντας στη λεζάντα: «We couldn’t have imagined a better way to celebrate our 15th anniversary». Ούτε εμείς θα μπορούσαμε να σκεφτούμε έναν καλύτερο τρόπο για να γιορτάσουμε το ερχόμενο καλοκαίρι!

Το βέβαιο είναι ότι η προπώληση για αυτή τη συναυλία θα ξεκινήσει την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι!

To συγκρότημα θα βρεθεί στη χώρα μας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδείας του και το set list της δίωρης συναυλίας θα διαμορφωθεί από το σύνολο της δισκογραφίας τους. Να θυμίσουμε ότι το γκρουπ έχει έρθει στο παρελθόν ξανά στην Ελλάδα – πριν από 14 χρόνια.

Όλα ξεκίνησαν στο τέλος της δεκαετίας του ’70 με τον πρώτο τους δίσκο «Three Imaginary Boys» (1979). Με τον δίσκο αυτό, το συγκρότημα του Ρόμπερτ Σμιθ θεωρήθηκε μέλος του ποστ-πανκ και new wave κινήματος που είχε εξαπλωθεί στην Αγγλία με την πανκ ροκ «επανάσταση». Στις αρχές της δεκαετίας του ‘80 ο σκοτεινός τους ήχος τούς καθιέρωσε στο γκόθικ ροκ είδος.

Μέχρι το 2004 υπολογίζεται ότι είχαν πουλήσει 27 εκατομμύρια άλμπουμ (13 στούντιο άλμπουμ και πάνω από 30 singles), ενώ από το 2010 δουλεύουν στο 14ο άλμπουμ τους.