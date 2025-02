Πλημμύρες στην Αυστραλία – Προσοχή στους κροκόδειλους λένε οι Αρχές

Αντιμέτωπη με σφοδρές πλημμύρες είναι η Αυστραλία, με τις Αρχές να δίνουν εντολή εκκένωσης πολλών περιοχών και να προειδοποιούν για τους κροκόδειλους.

Στη βορειοδυτική Αυστραλία μια γυναίκα έχασε τη ζωή της, όταν το σκάφος στο οποίο επέβαινε βυθίστηκε, κοντά στο Ινγκχαμ, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι καταρρακτώδεις βροχές συνεχίζονται και οι Αρχές του Κουίνσλαντ ανέφεραν πως μέσα σε 24 ώρες έπεσαν πάνω από 600 χιλιοστά βροχής σε ορισμένες περιοχές της πολιτείας.

Οι κάτοικοι έξι προαστίων του Τάουνσβιλ, μιας πόλης με πληθυσμό περίπου 200.000 ανθρώπων, κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Σύμφωνα με τον συντονιστή της ομάδας διαχείρισης καταστροφών της πόλης, Ζακ Ντόους, 2.100 σπίτια κινδυνεύουν.

Ωστόσο, περίπου το 10%» της κοινότητας δεν υπάκουσε στις εντολές εκκένωσης, επισήμανε ο ίδιος.

Major #flooding continues across multiple river catchments through parts of north-east #Qld today, with heavy to locally intense rainfall between #Ingham and #Townsville.

Find the latest Queensland flood warnings here: https://t.co/0FMwusJqJ1 pic.twitter.com/JuW9MN22R4

— Bureau of Meteorology, Australia (@BOM_au) February 2, 2025