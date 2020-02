Πέθανε ο «Ποπάι», ο αρχιεκτελεστής του Πάμπλο Εσκομπάρ

Πέθανε την Πέμπτη σε ηλικία 58 ετών ο αρχιεκτελεστής του Πάμπλο Εσκομπάρ, Τζον Χάιρο Βελάσκες Βάσκες, ο οποίος είχε το ψευδώνυμο «Ποπάι».

Ο Βελάσκες νοσούσε από καρκίνο στον οισοφάγο ο οποίος στη συνέχεια έκανε μετάσταση στο στομάχι.

Ο Βελάσκες Βάσκες φέρεται να συμμετείχε σε τουλάχιστον 300 δολοφονίες, για τις οποίες είχε πάρει εντολή από τον ίδιο τον κολομβιανό βαρόνο των ναρκωτικών.

Γεννήθηκε στο χωριό Γιαρουμάλι της Κολομβίας το 1962 και μεγάλωσε σε ένα βίαιο περιβάλλον.

Στα απομνημονεύματά του, αφηγείται ότι πέρασε από τις σχολές των Πεζοναυτών και της Αστυνομίας, προτού γίνει το «δεξί χέρι» του Εσκομπάρ.

Το 1992, σε ηλικία 30 ετών, εγκαταλείπει τον Εσκομπάρ για να παραδοθεί στη δικαιοσύνη και θα περάσει τα υπόλοιπα 22 χρόνια στη φυλακή.

Μετά την αποφυλάκισή του το 2014, έπειτα από δύο και πλέον δεκαετίες στη φυλακή, ο Βελάσκες εμφανιζόταν συχνά στα ΜΜΕ και είχε συγκεντρώσει περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια συνδρομητές στο κανάλι του στο YouTube.

Σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, το 2015, στο κοιμητήριο του Μεντεγίν, όπου έχει ταφεί ο Εσκομπάρ, ο «Ποπάι» καυχιόταν ότι είχε δολοφονήσει «τουλάχιστον 250 ανθρώπους, ενδεχομένως 300».

Ο Βελάσκες ήταν, ακόμη, ο συγγραφέας του βιβλίου «Surviving Pablo Escobar: ‘Popeye’ The Hitman 23 Years and 3 Months in Prison» που κυκλοφόρησε το 2005, ενώ ενέπνευσε ακόμα και το Netflix με την αυτοβιογραφική σειρά «Survivre a Pablo Escobar».

Φυλακίστηκε ξανά το 2018 με την κατηγορία του εκβιασμού, αλλά δεν πρόλαβε να αποφυλακιστεί καθώς τον πρόλαβε ο καρκίνος.