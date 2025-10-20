Υπάρχουν και άλλα γιατροσόφια εκτός από την κοτόσουπα…

Η κοτόσουπα είναι ένα παμπάλαιο γιατροσόφι και σίγουρα φαγάκι θαλπωρής που αγκαλιάζει το στομάχι μας αλλά και την ψυχή μας με την απαραίτητη ζεστασιά την ώρα που τη χρειαζόμαστε. Εχει ιστορία αιώνων και δεν είναι ελληνική έμπνευση, όπως αποδεικνύει η Μίμι Σόλομον-Σέρατον, στο βιβλίο της «The Whole World Loves Chicken Soup» (2000). Η αείμνηστη κριτικός γαστρονομίας των New York Times και πολλών άλλων εντύπων έχει συγκεντρώσει στο βιβλίο της για την «εβραϊκή πενικιλίνη», όπως χαρακτηρίζει την κοτόσουπα, περισσότερες από εκατό νόστιμες παραλλαγές της από όλο τον κόσμο, μαζί με συναρπαστικά ανέκδοτα και δεισιδαιμονίες.

Περισσότερες από 100 συνταγές της ταπεινής κοτόσουπας, εξάλλου, περιλαμβάνει και το βιβλίο της σεφ Τζεν Λούις «The Chicken Soup Manifesto» (2020). Και αυτά είναι μόνο δύο από τα πονήματα που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς για την κοτόσουπα. (Γκουγκλάρεις chicken soup books και τα χάνεις από τον αριθμό των εκδόσεων).

Μπορεί, λοιπόν, η αγαπημένη μας κοτόσουπα στις αναρίθμητες εκδοχές της να είναι βάλσαμο και σας την υπενθυμίζουμε (στο Bostanistas προτείνουμε μπόλικες) τώρα που έφτασε ο καιρός του κρυολογήματος, αλλά δεν είναι το μόνο φυσικό «γιατρικό». Γιατροί, διατροφολόγοι αλλά και μάγειροι αποκαλύπτουν στον Guardian πώς αντιμετωπίζουν οι ίδιοι τα κρυολογήματα, τον βήχα, τις γαστρεντερίτιδες, ακόμη και το hangover. Η Λόρα Πότερ συγκέντρωσε στη βρετανική εφημερίδα συμβουλές, οδηγίες και συνταγές ειδικών, για κάθε περίσταση. Ιδού, τι μπορείτε να κάνετε:

Εχετε έντονο βήχα;

Ενυδατωθείτε με τσάγια

Για τον δρ Ρικάρντο Χοσέ, σύμβουλο Αναπνευστικής Ιατρικής, το κλειδί είναι η ενυδάτωση. Ο ίδιος πίνει «συχνές γουλιές καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας για να διατηρούνται υγροί οι βλεννογόνοι », όπως λέει στον Guardian. Η ανοσολόγος δρ Τζένα Ματσιόκι συμφωνεί και προσθέτει: «Συχνά ανακατεύω μια κουταλιά μέλι –το καταπραϋντικό αντιμικροβιακό της φύσης– σε ένα φλιτζάνι τσάι θυμαριού (θυμάρι μουλιασμένο σε καυτό νερό), το οποίο βοηθά στην ανακούφιση από τον ερεθισμό και υποστηρίζει την αναπνευστική υγεία. Μου αρέσει επίσης το τσάι από ρίζα αλθαίας, το οποίο είναι εξαιρετικό για τους βλεννογόνους» λέει.

Δοκιμάστε το κόλπο με το καρότο!

Προσαρμόστε το γιατροσόφι σας στον τύπο του βήχα που έχετε. «Για έναν ξηρό, ερεθιστικό βήχα, το μέλι σε ζεστό τσάι –λεμόνι ή μέντα– είναι πολύ καταπραϋντικό» προτείνει ο δρ Χοσέ. Αποκαλύπτει επίσης άλλο ένα αγαπημένο του «χειροποίητο» γιατρικό: «Ψιλοκόβω καρότα, τα καλύπτω με ζάχαρη και τα αφήνω όλη τη νύχτα στο ψυγείο. Το πρωί έχουν απελευθερώσει ένα γλυκό σιρόπι. Μια κουταλιά καλύπτει τον λαιμό και βοηθά στην καταπράυνση ενός ερεθιστικού βήχα», λέει. Σε βήχα με φλέματα, δε, «το ζεστό τσάι με ρίζα γλυκόριζας και τροφές με βρομελίνη, όπως ο φρέσκος ανανάς, μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του πάχους της βλέννας».

Αφήστε τους χυμούς να ρέουν

Ο ομότιμος καθηγητής Ρον Εκλς, πρώην διευθυντής του Κέντρου Κοινού Κρυολογήματος στο Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ, επιλέγει ζεστά φαγητά: «Οτιδήποτε νόστιμο, όπως η ντοματόσουπα, η κοτόσουπα ή ένα κάρι –μου αρέσει το κοτόπουλο τίκα μπούνα– προάγει τη σιελόρροια και τις εκκρίσεις βλέννας στους αεραγωγούς και βοηθά στην καταπράυνση του βήχα. Θα μπορούσατε επίσης να πάρετε μια παστίλια, που έχει παρόμοιο μαλακτικό αποτέλεσμα (που ανακουφίζει από τον ερεθισμό) και βοηθάει στην κατάποση, αναστέλλοντας το αντανακλαστικό του βήχα», λέει στον Guardian. Mια παρόμοια προσέγγιση ακολουθεί και η Ματσιόκι: «Βασίζομαι σε ζεστούς ζωμούς με σκόρδο, τζίντζερ και μανιτάρια σιτάκε, τα οποία είναι πλούσια σε ενώσεις που υποστηρίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα και είναι εύπεπτα», εξηγεί.

Ασχημο κρυολόγημα;

Πιείτε γάλα με κουρκουμά

Η Ασμα Καν, σεφ και ιδιοκτήτρια του εστιατορίου «Darjeeling Express» στο Σόχο του Λονδίνου, λέει: «Οταν ήμουν παιδί, η μητέρα μου μού έδινε haldi doodh, δηλαδή γάλα με κουρκουμά, που εξακολουθεί να είναι το αγαπημένο μου. Η κουρκουμίνη που υπάρχει στον κουρκουμά είναι ένα ισχυρό αντιφλεγμονώδες και όταν συνδυάζεται με το λίπος του ζεστού γάλακτος, γίνεται πολύ πιο βιοδιαθέσιμη (απορροφάται πιο εύκολα). Για μένα δεν είναι κάποιο μοντέρνο ρόφημα ευεξίας, αλλά αυτό που χρησιμοποιεί η οικογένειά μου εδώ και γενιές για να καταπραΰνει τον πόνο στο στήθος και να επαναφέρει την ισορροπία του σώματος. Βράστε μια κούπα πλήρες γάλα, αφήστε την να κρυώσει ελαφρώς και στη συνέχεια προσθέστε ένα κουταλάκι του γλυκού αλεσμένο κουρκουμά. Πιείτε το ζεστό πριν από τον ύπνο» προτείνει.

Ετοιμάστε ζωμό

Η ειδική διαιτολόγος Σόφι Μέντλιν επικεντρώνεται σε «μαλακές, θρεπτικές τροφές. Οι σούπες είναι εξαιρετικές», λέει προσθέτοντας ότι είναι «ιδανικό ένα μείγμα διαφορετικών λαχανικών μαγειρεμένων σε ζωμό από κόκαλα για πρωτεΐνες και θρεπτικά συστατικά. Θέλουμε επίσης λίγη επιπλέον πρωτεΐνη, οπότε προσθέτουμε λίγο ψιλοκομμένο ψητό κοτόπουλο ή τόφου». Ο δρ Χοσέ τρώει ένα μπολ με κάνζα ντε γκαλίνια «μια παραδοσιακή πορτογαλική σούπα που έφτιαχνε πάντα η οικογένειά μου όταν κάποιος ήταν άρρωστος. Γίνεται με κοτόπουλο, ρύζι και έναν ελαφρύ χρυσαφί ζωμό με σκόρδο, και ολοκληρώνεται με φρέσκια μέντα. Το κοτόπουλο παρέχει την απαραίτητη πρωτεΐνη για την επανόρθωση του οργανισμού, το ρύζι είναι ήπιο για το στομάχι και προσφέρει την ενέργεια των υδατανθράκων, ο ζωμός είναι ενυδατικός και το σκόρδο αντιβακτηριδιακό, ενώ η μέντα δρα ως φυσικό αποσυμφορητικό», εξηγεί στον Guardian ο πορτογάλος γιατρός.

Η Τομασίνα Μίερς, συνιδρύτρια της αλυσίδας μεξικανικών εστιατορίων «Wahaca» και συγγραφέας του «Mexican Table» (ενός οδηγού της μεξικανικής κουζίνας με περισσότερες από 100 συνταγές), λατρεύει επίσης τους ζωμούς. «Βρίσκω ιδιαίτερα καταπραϋντικό τον ασιατικό ζωμό με σκόρδο, τζίντζερ και λίγο ρύζι. Συχνά πηγαίνω στον χασάπη αποκλειστικά για να αγοράσω κόκαλα για ζωμό και τα ψήνω ενώ χρησιμοποιώ τον φούρνο για κάτι άλλο. Μία φορά το δεκαπενθήμερο, έχουμε ψητό κοτόπουλο, οπότε μαζεύω τα κόκαλα από τα πιάτα όλων για την κατσαρόλα. Η γεύση και η νοστιμιά τους μεταμορφώνουν τα φαγητά» επισημαίνει.

Δεν είστε λάτρης των ζωμών; Πάρτε το αλλιώς… «Λαχταρώ ζεστά, εύπεπτα γεύματα, για παράδειγμα σούπες με πορτοκαλί λαχανικά όπως η κολοκύθα, που είναι πλούσια σε βήτα-καροτίνη, μια μορφή βιταμίνης Α η οποία υποστηρίζει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού, και μπαχαρικά όπως ο κουρκουμάς για τη ρύθμιση της φλεγμονής» λέει η δρ Τζένα Ματσιόκι.

Πιείτε χαλαρωτικά ροφήματα

Ο δρ Χοσέ πίνει άφθονο νερό και «ζεστό τσάι με φλούδες λεμονιού, κουρκουμά και μέλι manuka πριν από τον ύπνο. Το λεμόνι ανακουφίζει από τη συμφόρηση και προσθέτει λίγη βιταμίνη C, ο κουρκουμάς έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και το μέλι καταπραΰνει τον λαιμό, προσφέροντας παράλληλα αντιιικά και αντιβακτηριακά αποτελέσματα, ιδιαίτερα το μέλι manuka» τονίζει. Και η δρ Ματσιόκι δίνει προτεραιότητα στην ενυδάτωση, τη βιταμίνη C και σε τροφές πλούσιες σε ψευδάργυρο για να υποστηρίξει το ανοσοποιητικό της σύστημα. «Συχνά φτιάχνω ένα σφηνάκι εσπεριδοειδών με λεμόνι, πορτοκάλι, φρέσκο τριμμένο τζίντζερ, μια πρέζα καγιέν και μαύρο πιπέρι», λέει.

Για τον άσχημο πονόλαιμο

Δροσερή παρηγοριά

Για τη Μέντλιν, «τα smoothies μπορούν να είναι καταπραϋντικά. Χρησιμοποιώ κατεψυγμένα ανάμεικτα μούρα και κεφίρ που προσφέρουν επιπλέον οφέλη για την υγεία του εντέρου» λέει. Ο Εκλς συνιστά «παγωτό ή παγωμένο σορμπέ φρούτων που καταπραΰνουν τον πόνο και τον ερεθισμό του λαιμού». Ο Χοσέ συμφωνεί ότι «το μαλακό παγωτό μπορεί να μουδιάσει τον λαιμό και να προσφέρει κάποια ανακούφιση», ενώ η διαιτολόγος Πρίγια Τιου προτιμά «το απλό ελληνικό γιαούρτι, γιατί μπορεί να δροσίσει και να καταπραΰνει».

Επιδρομή στο ντουλάπι με το τσάι (και τα ποτά)

Τα ζεστά ροφήματα είναι επίσης πολύ δημοφιλή. Η Μέντλιν είναι «λάτρης της λεμονάδας με μέλι, καθώς το μέλι έχει αντισηπτικές ιδιότητες και τα λεμόνια προσφέρουν βιταμίνη C, η οποία μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της διάρκειας ενός ιού». Η Ματσιόκι προτιμά «ένα ζεστό τσάι με βότανα, ρίζα αλθαίας, μέλι και φτελιά, που βοηθά στην επικάλυψη του λαιμού». Και η Μίερς συμπληρώνει: «Τα ζεστά toddies είναι η βάση μας για τον πονόλαιμο, με μέλι και λεμόνι για τα παιδιά και γουλιές ουίσκι για εμάς».

Μείνετε στις μαλακές τροφές

Ο δρ Χοσέ επικεντρώνεται σε υφές που επουλώνουν: «Οταν πονάει ο λαιμός μου, επιλέγω μαλακές τροφές όπως πουρέ πατάτας, γιαούρτι και smoothies, καθώς τα καταπίνεις εύκολα, χωρίς να γρατζουνίζουν ή να ερεθίζουν τον ιστό», εξηγεί.

Πιείτε αφεψήματα μπαχαρικών

Η Καν, από την άλλη πλευρά, φτιάχνει ένα δυνατό masala chai με φρέσκο ​​τζίντζερ και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι. «Η ζεστασιά του τσαγιού καταπραΰνει τον λαιμό, αλλά το τζίντζερ και το πιπέρι κάνουν την πραγματική δουλειά, καθώς αυξάνουν την κυκλοφορία, καθαρίζουν τα ιγμόρεια και βοηθούν στην καταπολέμηση των λοιμώξεων. Σε ένα γουδί, αλέστε τέσσερις ή πέντε λοβούς κάρδαμου, τρία ή τέσσερα γαρίφαλα και ένα τέταρτο του κουταλιού του γλυκού μαύρο πιπέρι. Ρίξτε τα σε μια κατσαρόλα μαζί με τριμμένο φρέσκο τζίντζερ (ποσότητα κατά βούληση), μια κούπα πλήρες γάλα και μισή κούπα νερό. Προσθέστε δύο κουταλάκια του γλυκού χύμα μαύρο τσάι. Βράστε το, στη συνέχεια σουρώστε το και πιείτε το ζεστό», προτείνει.

Σε μια κρίση γρίπης

Εστιάστε στα υγρά

Ο Εκλς λέει στον Guardian ότι κατ’ αρχάς μπορεί να είναι δύσκολο να φάει κανείς οτιδήποτε: «Κατά τη διάρκεια της γρίπης συχνά έχω λίγη όρεξη και μου λείπει ενέργεια, οπότε πίνω ενεργειακά ποτά, καφέ και τσάι για να με ανεβάσουν και να ενεργοποιηθώ» επισημαίνει. Η Ματσιόκι πίνει «νερό καρύδας ή ένα τσάι βοτάνων πλούσιο σε ηλεκτρολύτες για ενυδάτωση» και ακολούθως έναν «διαυγή ζωμό από κόκαλα ή ζωμό λαχανικών με σκόρδο, miso και χόρτα, όταν μπορώ να τα ανεχτώ». Ο Χοσέ προτιμά το βασικό φαγητό του, την πορτογαλική κοτόσουπα canja, «μαζί με ζεστό τσάι με λεμόνι και μέλι manuka». Και τονίζει ξανά ότι «η ενυδάτωση είναι απολύτως απαραίτητη».

Ενα μπολ παρηγοριάς

«Η γρίπη σε εξαντλεί», λέει η Καν, «οπότε θέλω πάντα κίτσντι (khichdi), το απόλυτο comfort food. Είναι απαλό, θρεπτικό και εύπεπτο. Φτιαγμένο με ρύζι, moong dal (ροβίτσα), λίγο κουρκουμά και μια πινελιά ghee (διαυγασμένο βούτυρο), δίνει στο σώμα τα καύσιμα που χρειάζεται χωρίς να επιβαρύνει το σύστημα. Είναι μαλακό, ζεστό και γεμάτο αγάπη. Πλύντε μισό φλιτζάνι ρύζι και μισό φλιτζάνι ροβίτσα και ρίξτε τα σε μια βαριά κατσαρόλα, με τέσσερα φλιτζάνια νερό, μισό κουταλάκι του γλυκού κουρκουμά και μια πρέζα αλάτι. Σιγοβράστε μέχρι να μαλακώσουν οι κόκκοι και να διασπαστούν, αποκτώντας υφή χυλού. Σε ένα μικρό τηγάνι, ζεστάνετε ένα κουταλάκι του γλυκού γκι και προσθέστε μισό κουταλάκι του γλυκού σπόρους κύμινου και λίγο τριμμένο τζίντζερ. Ανακατέψτε το με το κίτσντι και σερβίρετε το φαγητό ζεστό».

Δείπνο ενδυνάμωσης

Μόλις νιώσετε έτοιμοι να φάτε, ήρθε η ώρα να ανακτήσετε τις δυνάμεις σας. Η Μέντλιν ετοιμάζει «ζυμαρικά ψημένα στον φούρνο με άφθονα λαχανικά και λίγη πρωτεΐνη, όπως κοτόπουλο ή τυρί, πράγμα που σημαίνει ότι έχετε κάτι που μπορείτε να ξαναζεστάνετε εύκολα όταν αρχίσετε να έχετε και πάλι όρεξη. Οσο περισσότερα λαχανικά, τόσο το καλύτερο, καθώς διαφορετικά λαχανικά έχουν διαφορετικά οφέλη όσον αφορά τις βιταμίνες και τα αντιοξειδωτικά» λέει στον Guardian. Για τον Εκλς, έχει να κάνει με «φαγητά που με ενδυναμώνουν, όπως το πόριτζ (χυλός) βρώμης και νόστιμα φαγητά κατσαρόλας με αρνί ή μοσχάρι και άφθονα λαχανικά όπως καρότα, κρεμμύδια ή πατάτες».

Σε περίπτωση γαστρεντερίτιδας

Απόλυτη νηστεία αρχικά, μετά κάτι ήπιο

Η Πρίγια Τιου δεν τρώει τίποτα στην αρχή, καθώς «το στομάχι μπορεί να χρειάζεται ένα διάλειμμα. Στη συνέχεια, αρχίζω σιγά-σιγά να τρώω πιο ξηρές, απλές τροφές όπως τα κράκερ» λέει στον Guardian. Και προσθέτει ότι αξίζει να αποφεύγει κανείς τα γαλακτοκομικά για λίγες μέρες, «καθώς μπορεί να προκαλέσουν ναυτία και μερικές φορές το σώμα μπορεί να παλεύει περισσότερο με αυτή μετά από μια γαστρεντερίτιδα».

Ροφήματα που καταπραΰνουν

Ομοίως, η Ματσιόκι σταματά να τρώει και αρχικά επικεντρώνεται στα υγρά, πίνοντας «δροσερό τσάι με τζίντζερ ή σκέτο νερό με μια πρέζα θαλασσινό αλάτι και μια σταγόνα μηλόξιδο». Η δρ Εμιλι Λίμινγκ, επιστήμονας, διαιτολόγος και συγγραφέας του «Genius Gut» (εκδόσεις Ψυχογιός) συμφωνεί ότι «η ενυδάτωση είναι σημαντική, οπότε πίνω νερό ή τσάγια βοτάνων. Αν αισθάνομαι ναυτία, το τσάι τζίντζερ μπορεί να βοηθήσει στην ηρεμία του στομάχου» επισημαίνει. Η Καν λέει ότι «το μόνο πράγμα που εμπιστεύομαι είναι το τσάι σπόρων άτσοβαν (γνωστό και ως ινδικό θυμάρι) ή το τσάι μαραθόσπορου (saunf). Και οι δύο σπόροι χρησιμοποιούνται στην Αγιουρβέδα (ινδικό ολιστικό σύστημα Ιατρικής] για την πέψη. Για κάθε τσάι, βράστε για πέντε λεπτά ένα κουταλάκι του γλυκού από τους σπόρους σε ενάμισι φλιτζάνι νερό, σουρώστε και πιείτε αργά όσο είναι ακόμα ζεστό».

Προσοχή στο τσιμπολόγημα

Μόλις ξεπεραστεί το χειρότερο, η Λίμινγκ λέει στον Guardian: «Επικεντρώνομαι στην κατανάλωση πολύ απλών τροφών, όπως τοστ, ρύζι ή μπανάνες, από λίγο κάθε φορά αλλά συχνά. Είναι ήπια για το έντερο, δίνουν κάποια ενέργεια χωρίς να είναι πολύ βαριά και παρέχουν κάποια θρεπτικά συστατικά που βοηθούν το σώμα να αναρρώσει». Η Μέντλιν τρέφεται επίσης ελαφριά με «τοστ, βρώμη, ρυζογκοφρέτες και πουρέ φρούτων, όλα τα φρούτα είναι κατάλληλα», υποστηρίζει. Η Καν, από την πλευρά της, προσθέτει: «μόλις τα πράγματα ηρεμήσουν κάπως, τρώω λίγο απλό ρύζι με γιαούρτι, αλλά χωρίς μπαχαρικά, έτσι ώστε η ανάρρωση να γίνει σταδιακά».

Αποκαταστήστε το μικροβίωμά σας

«Μόλις συνέλθω, έπειτα από περίπου μια ημέρα, αρχίζω να προσθέτω τροφές για το μικροβίωμα του εντέρου μου», λέει η Λίμινγκ και προτείνει: «Το “ζωντανό” γιαούρτι ή το κεφίρ και τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες, όπως η βρώμη και τα βραστά μήλα, μπορούν να είναι μια καλή αρχή. Στη συνέχεια προσθέτω μια σειρά από φρούτα και λαχανικά διαφορετικού χρώματος, δημητριακά ολικής αλέσεως και μια χούφτα ξηρούς καρπούς και σπόρους». Η Μέντλιν στοχεύει επίσης στην αποκατάσταση της υγείας του εντέρου, «εντάσσοντας και πάλι πολλές φυτικές τροφές στο διαιτολόγιό μου. Και ευκολότερος τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι οι σούπες και τα smoothies».

Για τον έντονο πονοκέφαλο

Μπουκιές πλούσιες σε μαγνήσιο

«Οι ασθενείς με αθροιστική κεφαλαλγία (Cluster-headache), στη μία πλευρά του κεφαλιού –ένας από τους πιο επώδυνους πονοκεφάλους–, συνήθως δεν μπορούν να φάνε κατά τη διάρκεια μιας κρίσης. Είναι σαν να με ρωτούν τι θα ήθελα να φάω ενώ μια ζεστή ατσάλινη ράβδος καρφώνεται στο μάτι μου» λέει στον Guardian ο Τομ Ζέλερ τζούνιορ, συγγραφέας του «The Headache» (Public). «Τούτου λεχθέντος, όταν έρχονται οι κρίσεις, μεταξύ μεμονωμένων πονοκεφάλων, τρώω πράσινα λαχανικά, και ειδικά σπανάκι, φιστίκια, δημητριακά με πίτουρα και άλλες τροφές πλούσιες σε μαγνήσιο, γιατί υπάρχουν στοιχεία που υποδηλώνουν ότι το μαγνήσιο μπορεί να είναι χρήσιμο στη μείωση των κρίσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα συμπληρώματα μαγνησίου είναι θεραπεία, αλλά μια κάποια λύση, ένα λιμάνι στην καταιγίδα, όπως λένε» προσθέτει.

Νιώθετε… γενική αδιαθεσία;

Βάλτε φωτιά στην κοιλιά σας

Οταν αισθάνεστε γενικά εξαντλημένοι, η πανάκεια της σεφ Αννα Τζόουνς είναι το «μέλι φωτιά»: «Είναι ένας ευχάριστος, φωτεινός πορτοκαλί ήλιος σε βάζο», λέει στον Guardian. «Πάρτε το ξύσμα ενός λεμονιού και ενός πορτοκαλιού, ψιλοκόψτε μια κόκκινη πιπεριά τσίλι και 50 γρ. τζίντζερ, προσθέστε μισή κούπα (143 ml) καλής ποιότητας, ρευστό μέλι, 30 γρ. φρέσκο ​​τριμμένο κουρκουμά (ή μια κουταλιά της σούπας σκόνη κουρκουμά) και ανακατέψτε καλά. Αφήστε το βάζο στο ψυγείο για έως και δύο εβδομάδες, πριν το χρησιμοποιήσετε και θα σας βοηθήσει όλο τον χειμώνα» λέει η Τζόουνς. Οταν χρειάζεστε τόνωση, «βάλτε μια κουταλιά της σούπας σε μια κούπα και γεμίστε τη με ζεστό νερό. Μπορείτε να προσθέσετε και μια επιπλέον φέτα λεμονιού ή πορτοκαλιού» προσθέτει.

Δώστε πικάντικη γεύση στη ζωή σας

Η Μίερς διαθέτει επίσης ένα πικάντικο γιατρικό όλο τον χειμώνα στο ψυγείο της. «Φτιάχνω έναν μηλίτη “φωτιάς” και τον βάζω στο ψυγείο», λέει. «Είναι μια απλή ζύμωση που έμαθα στο Μεξικό, η οποία βοηθά στην υγεία του εντέρου και σβήνει υπέροχα τη δίψα. Ουσιαστικά, αρωματίζετε μηλόξιδο με τζίντζερ, τσίλι και τα αγαπημένα σας καρυκεύματα -εγώ λατρεύω το δεντρολίβανο και τον αστεροειδή γλυκάνισο- και στη συνέχεια γλυκαίνετε με μέλι ή αγαύη και προσθέτετε ανθρακούχο νερό. Για ένα βάζο 400 ml, ψιλοκόβετε δύο πιπεριές jalapeño, ένα κομμάτι τζίντζερ στο μέγεθος του αντίχειρα και άλλο ένα κομμάτι φρέσκο ​​κουρκουμά (προαιρετικά). Τοποθετήστε το σε ένα αποστειρωμένο βάζο με δύο κλωνάρια δεντρολίβανου, ένα ξυλάκι κανέλα, δύο κουταλιές της σούπας μέλι, το ξύσμα και το χυμό ενός πορτοκαλιού και 350 ml μηλόξιδο. Αφήστε το βάζο στο ψυγείο για τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν το χρησιμοποιήσετε – τα οφέλη του για την υγεία κορυφώνονται μετά από τρεις εβδομάδες. Και φυλάξτε το στο ψυγείο, έχει διάρκεια έξι μήνες».

Και μόλις νιώσετε καλύτερα…

Αναρρώνοντας, η Ματσιόκι επικεντρώνεται στην «ανάκτηση της δύναμης και στην υποστήριξη του εντέρου μου –σκεφτείτε αργομαγειρεμένα φαγητά κατσαρόλας με κρέας, ζυμωμένα τρόφιμα όπως το ξινολάχανο ή το κεφίρ και πολλά πολύχρωμα λαχανικά». Ο Χοσέ ακολουθεί μια παρόμοια προσέγγιση. «Επιστρέφω σε μια ισορροπημένη διατροφή με μια καλή ποσότητα πρωτεΐνης (για παράδειγμα, αυγά) για να υποστηρίξω την ανάρρωση. Αν χρειαστούν αντιβιοτικά, παίρνω προβιοτικά όπως φυσικό γιαούρτι ή κεφίρ για να βοηθήσω στην αποκατάσταση της ισορροπίας του εντέρου» λέει. Και η Τιου επιλέγει σούπες. «Φτιάχνω μια σούπα με λαχανικά και φακές, αλλά αν έχετε περάσει γρίπη, είναι πιθανό να μην έχετε αρκετή ενέργεια για να φτιάξετε σούπα, οπότε μια έτοιμη αγορασμένη είναι μια χαρά», λέει.

Πώς θα συνέλθετε από ένα απαίσιο hangover…

Χυμοί, νερό και μετά βουρ στο ψυγείο!

Οταν εσείς οι ίδιοι είστε υπεύθυνοι για την πρόκληση της ασθένειας (γιατί το προηγούμενο βράδυ ήπιατε όλο τον… Βόσπορο) η Μίερς προτείνει κατ’ αρχάς υγρά πλούσια σε βιταμίνες. «Το σέλινο, ο μαϊντανός και το μήλο είναι ο πράσινος χυμός που προτιμούν στο Μεξικό και πάντα με κάνει να νιώθω καλύτερα. Προσθέτουν κάκτο και ανανά –τοπικά συστατικά εκεί– αλλά εγώ προσθέτω τζίντζερ για λίγη “φωτιά” και δροσιά. Μετά, πολύ νερό, ένας καλός δυνατός καφές και, όταν μπορώ να το αντιμετωπίσω, ψητό προζυμένιο ψωμί με ένα τηγανητό αυγό, τραγανά ρεβίθια, μερικά πράσινα φύλλα, λίγο καλό τυρί τριμμένο και λάδι τσίλι συνήθως βοηθούν, αλλά και ό,τι άλλο νόστιμο έχω στο ψυγείο» προσθέτει.

