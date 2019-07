Παρατείνεται ως την Τρίτη το θρίλερ στις Βρυξέλλες – αλλά ο Τσίπρας επιστρέφει για τον ΣΚΑΪ

Το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ευρωπαίων ηγετών για το ποιοι θα στελεχώσουν τις ανώτατες θέσεις της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας, παρατείνεται.

Το μεσημέρι της Δευτέρας ο Ντόναλντ Τουσκ βρέθηκε στην αμήχανη θέση να ανακοινώσει, δια του εκπροσώπου του, τη διακοπή των εργασιών μεταξύ των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης και την επανέναρξή τους το πρωί της Τρίτης στις 11 π.μ. (τοπική ώρα) –έως τότε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ελπίζει ότι θα έχει βρεθεί μια κοινή συνισταμένη για τη θέση του διαδόχου του αλλά και για αυτή του προέδρου της Κομισιόν.

Tusk @eucopresident suspends the meeting and reconvenes #EUCO tomorrow at 11h.

— Preben Aamann (@PrebenEUspox) July 1, 2019