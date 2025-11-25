406
Η πολυκατοικία που χτύπησαν οι Ρώσοι στο Κίεβο, τα ξημερώματα της Τρίτης | REUTERS/Valentyn Ogirenko
Κόσμος

Ουκρανία – Ρωσία: Εννέα νεκροί σε Κίεβο και Ροστόφ από νυχτερινές επιθέσεις

Μαζικές επιδρομές σημειώθηκαν στην ουκρανική πρωτεύουσα και άλλες περιοχές της χώρας, αλλά και εναντίον ρωσικών πόλεων, τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, την ώρα που εντείνονται οι διαπραγματεύσεις Αμερικανών και Ευρωπαίων με τις εμπόλεμες πλευρές για κατάπαυση του πυρός

Protagon Team Protagon Team 25 Νοεμβρίου 2025, 09:13
Η πολυκατοικία που χτύπησαν οι Ρώσοι στο Κίεβο, τα ξημερώματα της Τρίτης
|REUTERS/Valentyn Ogirenko
Κόσμος

Ουκρανία – Ρωσία: Εννέα νεκροί σε Κίεβο και Ροστόφ από νυχτερινές επιθέσεις

Μαζικές επιδρομές σημειώθηκαν στην ουκρανική πρωτεύουσα και άλλες περιοχές της χώρας, αλλά και εναντίον ρωσικών πόλεων, τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, την ώρα που εντείνονται οι διαπραγματεύσεις Αμερικανών και Ευρωπαίων με τις εμπόλεμες πλευρές για κατάπαυση του πυρός

Protagon Team Protagon Team 25 Νοεμβρίου 2025, 09:13

Η Ουκρανία και η Ρωσία ανέφεραν το πρωί της Τρίτης «μαζικές» επιδρομές του εχθρού στο έδαφός τους, με τουλάχιστον έξι ανθρώπους να σκοτώνονται σε ρωσική επίθεση στο Κίεβο και τρεις να χάνουν τη ζωή τους στη ρωσική περιφέρεια Ροστόφ.

Οι νέες αυτές επιθέσεις με πυραύλους και drones εξαπολύθηκαν την ώρα που η Ρωσία, η οποία απείλησε να εντείνει τους βομβαρδισμούς αν το Κίεβο δεν αποδεχθεί το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, απέρριψε τη Δευτέρα, την ευρωπαϊκή αντιπρόταση.

Στο Κίεβο, ο απολογισμός των νεκρών έφτασε τους έξι, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές έπειτα από μια νύχτα σφοδρών ρωσικών επιθέσεων με drones και πυραύλους.

Οι κάτοικοι του Κιέβου πέρασαν τη νύχτα στους σταθμούς του Μετρό και άλλα καταφύγια – REUTERS/Yan Dobronosov

«Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον τρεις τραυματίστηκαν» στη συνοικία Σβιατοτσίνσκι, δήλωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας, Τιμούρ Τκατσένκο.

Νωρίτερα, τα σωστικά συνεργεία είχαν ανακοινώσει ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε κτίριο κατοικιών στη συνοικία Ντινπρόφσκι.

Εξάλλου το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας κατήγγειλε μια «μαζική, συνδυασμένη επίθεση του εχθρού εναντίον των ενεργειακών υποδομών».

Στο Κίεβο, τις πρώτες πρωινές ώρες, ακούστηκαν πολλές εκρήξεις, ενώ προειδοποίηση για αεροπορικές επιθέσεις εκδόθηκε για το σύνολο της χώρας.

Πυροσβέστες επιχειρούν σε πολυκατοικία του Κιέβου που επλήγη από ρωσική επίθεση, τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη – REUTERS/Valentyn Ogirenko

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο επεσήμανε ότι η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση στην πόλη παρουσίαζε προβλήματα.

Στη Ρωσία, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 16 τραυματίστηκαν σε μαζική ουκρανική επίθεση με drones εναντίον των πόλεων Ταγκανρόγκ και Νεκλινόφσκι, στην Αζοφική θάλασσα, της περιφέρειας Ροστόφ, ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης, Γιούρι Σλιούσαρ.

Οι Αρχές της περιφέρειας Κρασνοντάρ, στη Μαύρη Θάλασσα, έκαναν επίσης λόγο για ευρεία επίθεση της Ουκρανίας εναντίον πολλών πόλεων.

Πυροσβέστες βοηθούν μία μητέρα με το παιδί της να απομακρυνθούν από την πολυκατοικία που χτύπησαν οι Ρώσοι, στο Κίεβο – REUTERS/Valentyn Ogirenko

«Σήμερα το βράδυ, η περιοχή του Κρασνοντάρ υπέστη μια από τις πιο επίμονες και μαζικές επιθέσεις του καθεστώτος του Κιέβου. Εξι κάτοικοι της περιφέρειας τραυματίστηκαν και τουλάχιστον 20 σπίτια σε πέντε κοινότητες υπέστησαν ζημιές», έγραψε στο Telegram ο τοπικός κυβερνήτης, Βενιαμίν Κοντρατίεφ.

Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε ότι 249 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύχτας πάνω από τη χώρα, ένας από τους υψηλότερους αριθμούς από την αρχή του πολέμου.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News

Διαβάστε ακόμη...

Διαβάστε ακόμη...