Ουκρανία – Ρωσία: Εννέα νεκροί σε Κίεβο και Ροστόφ από νυχτερινές επιθέσεις

Η Ουκρανία και η Ρωσία ανέφεραν το πρωί της Τρίτης «μαζικές» επιδρομές του εχθρού στο έδαφός τους, με τουλάχιστον έξι ανθρώπους να σκοτώνονται σε ρωσική επίθεση στο Κίεβο και τρεις να χάνουν τη ζωή τους στη ρωσική περιφέρεια Ροστόφ.

Οι νέες αυτές επιθέσεις με πυραύλους και drones εξαπολύθηκαν την ώρα που η Ρωσία, η οποία απείλησε να εντείνει τους βομβαρδισμούς αν το Κίεβο δεν αποδεχθεί το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, απέρριψε τη Δευτέρα, την ευρωπαϊκή αντιπρόταση.

Στο Κίεβο, ο απολογισμός των νεκρών έφτασε τους έξι, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές έπειτα από μια νύχτα σφοδρών ρωσικών επιθέσεων με drones και πυραύλους.

«Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον τρεις τραυματίστηκαν» στη συνοικία Σβιατοτσίνσκι, δήλωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας, Τιμούρ Τκατσένκο.

Νωρίτερα, τα σωστικά συνεργεία είχαν ανακοινώσει ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε κτίριο κατοικιών στη συνοικία Ντινπρόφσκι.

Εξάλλου το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας κατήγγειλε μια «μαζική, συνδυασμένη επίθεση του εχθρού εναντίον των ενεργειακών υποδομών».

Στο Κίεβο, τις πρώτες πρωινές ώρες, ακούστηκαν πολλές εκρήξεις, ενώ προειδοποίηση για αεροπορικές επιθέσεις εκδόθηκε για το σύνολο της χώρας.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο επεσήμανε ότι η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση στην πόλη παρουσίαζε προβλήματα.

Στη Ρωσία, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 16 τραυματίστηκαν σε μαζική ουκρανική επίθεση με drones εναντίον των πόλεων Ταγκανρόγκ και Νεκλινόφσκι, στην Αζοφική θάλασσα, της περιφέρειας Ροστόφ, ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης, Γιούρι Σλιούσαρ.

Οι Αρχές της περιφέρειας Κρασνοντάρ, στη Μαύρη Θάλασσα, έκαναν επίσης λόγο για ευρεία επίθεση της Ουκρανίας εναντίον πολλών πόλεων.

«Σήμερα το βράδυ, η περιοχή του Κρασνοντάρ υπέστη μια από τις πιο επίμονες και μαζικές επιθέσεις του καθεστώτος του Κιέβου. Εξι κάτοικοι της περιφέρειας τραυματίστηκαν και τουλάχιστον 20 σπίτια σε πέντε κοινότητες υπέστησαν ζημιές», έγραψε στο Telegram ο τοπικός κυβερνήτης, Βενιαμίν Κοντρατίεφ.

Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε ότι 249 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύχτας πάνω από τη χώρα, ένας από τους υψηλότερους αριθμούς από την αρχή του πολέμου.

