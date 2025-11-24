Βενεζουέλα: Τι είναι το Cartel de los Soles που μπήκε στη λίστα τρομοκρατών των ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέταξαν το Cartel de los Soles ( «Καρτέλ των Ηλιων») -μια ομάδα που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, βρίσκεται υπό την καθοδήγηση του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και κορυφαίων αξιωματούχων της κυβέρνησής του- στον κατάλογο των ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων.

Ο χαρακτηρισμός μιας οργάνωσης ως τρομοκρατικής παρέχει στις αμερικανικές διωκτικές Αρχές και στον στρατό ευρύτερες δυνατότητες για να τη στοχοποιήσουν και να τη διαλύσουν.

Τους τελευταίους μήνες, οι ΗΠΑ έχουν εντείνει την πίεση προς τον Μαδούρο και η νέα αυτή κίνηση αποτελεί ένα ακόμη εργαλείο για την αύξηση της πίεσης προς το καθεστώς.

Ωστόσο, έχουν προκύψει ερωτήματα σχετικά με το αν το Cartel de los Soles υφίσταται πράγματι, έγραψε το BBC. Το υπουργείο Εξωτερικών της Βενεζουέλας «απέρριψε κατηγορηματικά, σταθερά και απολύτως» τον χαρακτηρισμό, κάνοντας λόγο για «ένα νέο και γελοίο ψέμα».

Δεν προκαλεί έκπληξη ότι ο υπουργός Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, Ντιοσδάδο Καμπέγιο -ο οποίος φέρεται να είναι από τα υψηλόβαθμα στελέχη του καρτέλ- εδώ και χρόνια κάνει λόγο για «επινόηση». Ο ίδιος έχει κατηγορήσει αμερικανούς αξιωματούχους ότι χρησιμοποιούν τον όρο ως δικαιολογία για να στοχοποιούν πολιτικούς αντιπάλους. «Κάθε φορά που κάποιος τούς ενοχλεί, τον ονομάζουν αρχηγό του Cartel de los Soles», είχε δηλώσει πριν από μερικούς μήνες..

Ο Γουστάβο Πέτρο, ο αριστερός πρόεδρος της γειτονικής Κολομβίας, έχει επίσης αρνηθεί ότι υπάρχει τέτοιο καρτέλ. «Είναι η φανταστική δικαιολογία της ακροδεξιάς για να ρίξει κυβερνήσεις που δεν υπακούν», είχε γράψει σε ανάρτησή του.

Τι λένε οι ΗΠΑ

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών επιμένει ότι το Cartel de los Soles όχι μόνο υπάρχει, αλλά έχει «διαβρώσει τον στρατό, τις υπηρεσίες πληροφοριών, τη νομοθετική και τη δικαστική εξουσία της Βενεζουέλας».

Οι ειδικοί που μίλησαν στο BBC ωστόσο βλέπουν μια πιο σύνθετη πραγματικότητα. Ο όρος Cartel de los Soles εμφανίζεται πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Τον επινόησαν τα ΜΜΕ της Βενεζουέλας όταν ένας στρατηγός της Εθνοφρουράς -υπεύθυνος για επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών- βρέθηκε αντιμέτωπος με κατηγορίες διακίνησης. Το όνομα παραπέμπει στα ηλιακά σύμβολα που φέρουν στους ώμους τους οι στρατηγοί.

Ο Μάικ ΛαΣούσα, ειδικός στο οργανωμένο έγκλημα στην αμερικανική ήπειρο και αναπληρωτής διευθυντής περιεχομένου στο Insight Crime, εξηγεί ότι ο όρος πολύ γρήγορα άρχισε να χρησιμοποιείται για κάθε βενεζουελάνο αξιωματούχο που φερόταν να έχει δεσμούς με διακίνηση ναρκωτικών, ανεξάρτητα από το αν ανήκαν σε ενιαία οργάνωση.

Οι ΗΠΑ όμως επιμένουν ότι οι «ρίζες» φτάνουν στην κορυφή της κυβέρνησης Μαδούρο. Το 2020, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης κατηγόρησε τον Μαδούρο και 14 ακόμη άτομα για συνωμοσία με ένοπλες κολομβιανές ομάδες για τη μεταφορά κοκαΐνης στις ΗΠΑ. Μεταξύ των υψηλόβαθμων ονομάτων: ο υπουργός Άμυνας Βλαντίμιρ Παντρίνο και ο πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Μάικελ Μορένο.

Στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι από το 1999 το καρτέλ «διοικείται» από τον Μαδούρο, τον Καμπέγιο, τον πρώην αρχηγό της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών Ούγκο Καρβαχάλ και τον πρώην στρατηγό Κλίβερ Αλκαλά.

Οι Μαδούρο και Καμπέγιο παραμένουν στη Βενεζουέλα, αλλά οι ΗΠΑ αύξησαν πρόσφατα τις χρηματικές ανταμοιβές για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή τους στα 50 εκατ. δολάρια και 25 εκατ. δολάρια αντίστοιχα.

Η κυβέρνηση Μαδούρο έχει κατ’ επανάληψη απορρίψει τις κατηγορίες περί διακίνησης ναρκωτικών ως αμερικανικό πρόσχημα για ανατροπή του προέδρου. Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε τη Δευτέρα, το υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τον χαρακτηρισμό του Cartel de los Soles ως τρομοκρατική οργάνωση «γελοία κατασκευή» και επέμεινε ότι η οργάνωση «δεν υπάρχει», κάνοντας λόγο για «μια άθλια συκοφαντία που αποσκοπεί στη δικαιολόγηση μιας παράνομης και αθέμιτης επέμβασης εναντίον της Βενεζουέλας».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News