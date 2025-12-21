Γαλλία: Ερχεται αεροπλανοφόρο – διάδοχος του «Charles de Gaulle»

Ενα νέο αεροπλανοφόρο, που θα αντικαταστήσει το περίφημο «Charles De Gaulle», σχεδιάζει να κατασκευάσει η Γαλλία.

Το ανακοίνωσε ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εκτιμώντας ότι το νέο πλοίο θα αναλάβει υπηρεσία το 2038.

επιβεβαίωσε σήμερα τα σχέδια για την κατασκευή ενός νέου, μεγαλύτερους και πιο σύγχρονου αεροπλανοφόρου που θα αντικαταστήσει το Charles De Gaulle και θα αναλάβει υπηρεσία το 2038.

«Σε συμφωνία με τους δύο τελευταίους νόμους στρατιωτικού προγραμματισμού και έπειτα από μια πλήρη και προσεκτική εξέταση, αποφάσισα να προικίσω τη Γαλλία με ένα νέο αεροπλανοφόρο», ανακοίνωσε ο Μακρόν, μιλώντας σε στρατιώτες που βρίσκονται στη γαλλική στρατιωτική βάση στο Αμπού Ντάμπι, κοντά στο Στενό του Ορμούζ, ένα κρίσιμο σημείο για τις παγκόσμιες ροές πετρελαίου.

«Αυτό το νέο αεροπλανοφόρο θα αποτελεί παράδειγμα της ισχύος της χώρας μας, της ισχύος της βιομηχανίας, της τεχνικής, μιας ισχύος στην υπηρεσία της ελευθερίας στις θάλασσες εν μέσω ταραγμένων καιρών», διαβεβαίωσε.

Η ανακοίνωση της επίσημης έναρξης των εργασιών κατασκευής αναμενόταν με έντονο ενδιαφέρον παρά το δημοσιονομικό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται η κυβέρνηση, την ώρα που το ύψος των αναγκαίων επενδύσεων και οι εξελισσόμενες απειλές θέτουν υπό πίεση το σχέδιο.

Το νέο αεροπλανοφόρο θα είναι πυρηνικίνητο όπως και το «Charles De Gaulle», αλλά πιο μεγάλο και πιο ισχυρό, σύμφωνα με τον Μακρόν.

Θα είναι 80.000 τόνων και θα καταλαμβάνει μήκος περίπου 310 μέτρων, με πλήρωμα 2000 ναυτικών και θα μπορεί να μεταφέρει 30 μαχητικά αεροσκάφη.

