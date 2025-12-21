Μυστικές υπηρεσίες ΗΠΑ: Ο Πούτιν τα θέλει όλα από την Ουκρανία

«Ο Πούτιν θέλει ολόκληρη την Ουκρανία», προειδοποιούν οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες την ώρα που οι διαπραγματευτές του Ντόναλντ Τραμπ διαβουλεύονται για την ειρηνευτική συμφωνία.

Αυτά μετέδιδε την Κυριακή το Reuters, επικαλούμενο έξι διαφορετικές πηγές οι οποίες εκτιμούν ότι ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει εγκαταλείψει τους στόχους του να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία και να ανακτήσει τμήματα της Ευρώπης που ανήκαν στην πρώην σοβιετική αυτοκρατορία.

Σύμφωνα με το διεθνές δίκτυο, αυτές οι αναφορές παρουσιάζουν μια εικόνα εντελώς διαφορετική από αυτή που σκιαγραφούν ο αμερικανός πρόεδρος και οι διαπραγματευτές του για την ειρήνη στην Ουκρανία, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι ο Πούτιν θέλει να τερματίσει τη σύγκρουση. Η πιο πρόσφατη από τις εκθέσεις χρονολογείται από τα τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Οι πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών έρχονται επίσης σε αντίθεση με τις διαψεύσεις του ρώσου ηγέτη περί απειλής για την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται το Reuters, τα ευρήματα αυτά συνάδουν σε μεγάλο βαθμό με τις απόψεις των ευρωπαίων ηγετών και των ευρωπαϊκών μυστικών υπηρεσιών οι οποίες θεωρούν ότι ο Πούτιν επιδιώκει να κατακτήσει ολόκληρη την Ουκρανία και τα εδάφη των πρώην κρατών του σοβιετικού μπλοκ, συμπεριλαμβανομένων όσων σήμερα είναι μέλη του ΝΑΤΟ.

«Οι πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών ανέκαθεν έδειχναν ότι ο Πούτιν θέλει περισσότερα», δήλωσε στο Reuters ο Μάικ Κουίγκλι, μέλος της Επιτροπής Πληροφοριών στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το Δημοκρατικό Κόμμα. «Οι Ευρωπαίοι είναι πεπεισμένοι για αυτό. Οι χώρες της Βαλτικής πιστεύουν ότι είναι πρώτες ανάμεσα στους στόχους του Πούτιν».

Η Ρωσία ελέγχει περίπου το 20% του εδάφους της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου μέρους των επαρχιών Λουγκάνσκ και Ντονέτσκ, που αποτελούν το βιομηχανικό κέντρο του Ντονμπάς, τμήματα της Ζαπορίζια και της Χερσώνας και την Κριμαία, τη στρατηγική χερσόνησο της Μαύρης Θάλασσας.

Ο Πούτιν ισχυρίζεται ότι η Κριμαία και οι τέσσερις επαρχίες ανήκουν στη Ρωσία. Ο Τραμπ πιέζει το Κίεβο να αποσύρει τις δυνάμεις του από το μικρό τμήμα του Ντονέτσκ που ελέγχει, ως μέρος μιας προτεινόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας, ένα αίτημα που ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι περισσότεροι Ουκρανοί απορρίπτουν.

«Η ομάδα του προέδρου έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο όσον αφορά τον τερματισμό του πολέμου και ο ίδιος ο πρόεδρος έχει δηλώσει ότι μια ειρηνευτική συμφωνία είναι πιο κοντά από ποτέ», δήλωσε στο διεθνές δίκτυο ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου χωρίς να σχολιάσει τις εκθέσεις των μυστικών υπηρεσιών.

Οι διαπραγματευτές του Τραμπ – ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ – διαπραγματεύονται εδώ και εβδομάδες το σχέδιο είκοσι σημείο για την ειρήνευση στην Ουκρανία. Αν και οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ δηλώνουν ότι έχουν σημειώσει πρόοδο, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα ζητήματα που αφορούν τα εδάφη.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News