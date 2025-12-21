Οι φωτογραφίες της εβδομάδας 15-21 Δεκεμβρίου

Οι «γιαπωνέζες» γυναίκες του Κλιμτ, η μάνα ιπποπόταμος, η γάτα που προαυλίζεται στου Μαξίμου. Το Αγαλμα της Ελευθερίας συντετριμμένο. Αϊτός σε χιονισμένο κλαρί, λιοντάρι πίσω από τζαμαρία, φασίστας με σκουλαρίκι. Τούρτα από λάσπη. Ηλίθιος σε «ρόλο» Θείου Βρέφους, η Βενετία γαληνοτάτη, ανατριχίλα στις Ανδεις, λοκομοτίβα πάγου, κ.ά.
Πνιγμένες στα χρυσάφια τους δείχνει τις γυναικείες μορφές του Κλιμτ ιαπωνική έκθεση περί «καλλιτεχνικής Βιέννης»
Tomohiro Ohsumi/Getty Images/Ideal image
Οι οιωνοσκόποι ας σταθμίσουν τα γράδα: ριπή ανέμου γκρέμισε βραζιλιάνικο αντίγραφο του Αγάλματος της Ελευθερίας
REUTERS/Diego Vara
Καλικάντζαρος χώθηκε στον φακό για να κάνει Λάρι την αθηναία γάτα και Ντάουνινγκ Στριτ 10 το Μέγαρο Μαξίμου
REUTERS/Λουίζα Γκουλιαμάκη
Κοριτσάκι στην αγκαλιά του πατέρα της: καρέ από πορεία μελών των λαϊκών πολιτοφυλακών της Βενεζουέλας
EPA/Miguel Gutierrez
Ιδού θαύμα χριστουγεννιάτικο: φλαμίνγκο στα ρηχά και απαλές χρωματικές αποχρώσεις σε μια μη τουριστική Βενετία
Stefano Mazzola/Getty Images/Ideal image
Ωραία φωτισμένη λοκομοτίβα πάγου δεσπόζει στο εποχικό πάρκο που έστησαν οι Κινέζοι στο Χαρμπίν της Μαντζουρίας
Tyne Chin/Getty Images/Ideal image
«Σάντα» σαρδόνιος και επίφοβος δραπέτευσε από βολιβιανό θρίλερ και πήρε τις ρούγες παρέα με το «ξωτικό» του
REUTERS/Claudia Morales
Νεοϋορκέζος «ντύθηκε» Θείο Βρέφος και συμμετείχε στο σόου SantaCon, που είναι ομαδική «μπαρότσαρκα» γλεντζέδων
Jeremy Weine/Getty Images/Ideal image
Μόλις έπεσε το πρώτο χιόνι τής σεζόν, ο νεοϋορκέζος αετός βγήκε στο κλαρί 50 χιλιόμετρα βορείως του Μανχάταν
REUTERS/Mike Segar
Οποιος κοτάει, ας πάει στο Ντούισμπουργκ να πειράξει το μωρό και ίσως προφτάσει να δει τι θα του κάνει το μητρικό στόμα
REUTERS/Thilo Schmuelgen
Κάπως θολός ο λέων της Ινδίας, αφού από το είδος μας (που εκπροσωπεί ο «μπαλαδόρος» Μέσι) τον προφυλάσσει υαλοπίνακας
Vantara/Handout via REUTERS
Μακάριοι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται μεν, αλλά στη χριστουγεννιάτικη μπάλα καθρεφτίστηκε η Τράπεζα της Αγγλίας
REUTERS/Toby Melville
Υφάσματα που μαγνητίζουν το βλέμμα, με αφρικανικά χρώματα και σχέδια, ξεδίπλωσε η έμπορος σε παζάρι του Κονγκό
REUTERS/Stringer
Δεν είναι διακοσμητικά ζαχαρωτά σε παιδική τούρτα, αλλά αμερικανικά αυτοκίνητα σε πλημμυρισμένη μάντρα
REUTERS/David Ryder
Κλασικό αξεσουάρ παρακρατικών είναι τα μαύρα γυαλιά, όχι το σκουλαρίκι. Ομως και ο χιλιανικός φασισμός εκμοντερνίστηκε
REUTERS/Juan Gonzalez
Στον 80ετή πρόεδρο της Βραζιλίας Λούλα έβαλαν μουτσούνα virtual reality: σαν να βλέπεις νήπιο να «μελετά» βιβλίο
REUTERS/Adriano Machado
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20