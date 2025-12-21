Οι φωτογραφίες της εβδομάδας 15-21 Δεκεμβρίου

Οι «γιαπωνέζες» γυναίκες του Κλιμτ, η μάνα ιπποπόταμος, η γάτα που προαυλίζεται στου Μαξίμου. Το Αγαλμα της Ελευθερίας συντετριμμένο. Αϊτός σε χιονισμένο κλαρί, λιοντάρι πίσω από τζαμαρία, φασίστας με σκουλαρίκι. Τούρτα από λάσπη. Ηλίθιος σε «ρόλο» Θείου Βρέφους, η Βενετία γαληνοτάτη, ανατριχίλα στις Ανδεις, λοκομοτίβα πάγου, κ.ά.