Νέα πρόταση 19 σημείων από ΗΠΑ για ειρήνη στην Ουκρανία

Στη σύνταξη ενός νέου ειρηνευτικού σχεδίου, αυτή τη φορά 19 σημείων, προχώρησαν ΗΠΑ και Ουκρανία κατά τις συνομιλίες που είχαν, αλλά άφησαν εκτός αυτών τα πιο ευαίσθητα πολιτικά θέματα, όπως το εδαφικό αλλά και η ένταξη ή όχι του Κιέβου στο ΝΑΤΟ.

Οπως υποστήριξε, μιλώντας στους Financial Times, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Σ. Κίσλιτσια, η συνάντηση ήταν μια «έντονη» αλλά «παραγωγική» προσπάθεια που οδήγησε σε ένα ριζικά αναθεωρημένο σχέδιο κειμένου, το οποίο άφησε και τις δύο πλευρές με «θετική» αίσθηση.

Υστερα από ώρες επίπονων συνομιλιών, που σχεδόν κατέρρευσαν πριν καν ξεκινήσουν, οι αμερικανικές και ουκρανικές ομάδες κατέληξαν σε συμφωνίες σε αρκετά ζητήματα, αλλά «άφησαν εκτός» τα πιο επίμαχα σημεία — μεταξύ αυτών τα εδαφικά ζητήματα και τις σχέσεις μεταξύ ΝΑΤΟ, Ρωσίας και ΗΠΑ — ώστε να αποφασιστούν από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Οι Ουκρανοί είπαν πως «δεν είχαν εντολή» να λάβουν αποφάσεις για θέματα εδαφών — ιδίως για παραχώρηση εδαφών, όπως προέβλεπε το αρχικό σχέδιο — κάτι που βάσει του ουκρανικού συντάγματος θα απαιτούσε δημοψήφισμα.

Το νέο σχέδιο, σύμφωνα με τον Κίσλιτσια, «δεν θυμίζει σχεδόν καθόλου» την προηγούμενη διαρροή της ειρηνευτικής πρότασης που είχε προκαλέσει αναστάτωση στο Κίεβο. «Ελάχιστα πράγματα έχουν μείνει από την αρχική εκδοχή», είπε. «Αναπτύξαμε μια ισχυρή βάση σύγκλισης, και μερικά σημεία στα οποία μπορούμε να συμβιβαστούμε. Τα υπόλοιπα θα χρειαστούν αποφάσεις της ηγεσίας». Κάθε πλευρά θα μεταφέρει τώρα τα τελευταία προσχέδια στην Ουάσιγκτον και το Κίεβο για ενημέρωση των προέδρων. Η κυβέρνηση Τραμπ επρόκειτο στη συνέχεια να προσεγγίσει τη Μόσχα για να προωθήσει τις συνομιλίες, όπως σημείωσε στη βρετανική εφημερίδα ο ουκρανός υπουργός. Τα αντίγραφα του σχεδίου που δόθηκαν στους επικεφαλής των αμερικανικών και ουκρανικών αντιπροσωπειών ήταν τα μόνα που βγήκαν από την αίθουσα· όλα τα υπόλοιπα συλλέχθηκαν στο τέλος της συνάντησης.

Οι συνομιλίες διεξήχθησαν από την ουκρανική πλευρά υπό την ηγεσία του ισχυρού επικεφαλής του προεδρικού γραφείου, Αντρίι Γέρμακ, και του γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Αμυνας, Ρουστέμ Ουμέροφ, με τον Κίσλιτσια καθώς και στρατιωτικούς και αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών σε υποστηρικτικό ρόλο.

Η αμερικανική αντιπροσωπεία περιλάμβανε τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό Στρατού Νταν Ντρίσκολ, τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ για τη Ρωσία, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, του οποίου η παρουσία αρχικά εξέπληξε τους Ουκρανούς αξιωματούχους. Ο Κίσλιτσια είπε ότι οι Αμερικανοί ήταν προσεκτικοί, πρόθυμοι να ακούσουν την ουκρανική οπτική και ανοιχτοί σε προτάσεις. «Σχεδόν όλα όσα προτείναμε έγιναν δεκτά», είπε. Αν και οι συνομιλίες έκλεισαν θετικά, λίγο έλειψε να μην αρχίσουν καν, όπως περιέγραψε ο Κίσλιτσια τη «πολύ τεταμένη» ατμόσφαιρα στη Γενεύη.

Οι Αμερικανοί είχαν φτάσει ενοχλημένοι από διαρροές στα μέσα ενημέρωσης τις προηγούμενες ημέρες και τη δημόσια συζήτηση γύρω από την προέλευση του πρώτου προσχεδίου της πρότασης. Χρειάστηκαν σχεδόν δύο ώρες συνομιλιών μεταξύ Γέρμακ και της αμερικανικής αντιπροσωπείας για να πέσουν οι τόνοι και να επιστρέψει η συζήτηση σε τροχιά. «Τελικά μπορέσαμε να πάμε στην αμερικανική αποστολή και να ξεκινήσουμε πραγματικές συζητήσεις», είπε ο Κίσλιτσια.

Ο Κίσλιτσια σημείωσε ότι η αμερικανική πλευρά φάνηκε πρόθυμη να αποσύρει την πρόταση για επιβολή ανώτατου ορίου 600.000 στρατιωτών στον ουκρανικό στρατό. Είπε ότι οι αμερικανοί διαπραγματευτές άκουσαν προσεκτικά τα ουκρανικά επιχειρήματα και συμφώνησαν να τα λάβουν υπόψη. «Συμφώνησαν ότι ο αριθμός του ουκρανικού στρατού που όριζε το προηγούμενο σχέδιο δεν βρίσκεται πλέον στο τραπέζι», είπε. «Ο στρατός θα συνεχίσει να συζητά τις ρυθμίσεις».

Μια πρόταση για «γενική αμνηστία» για πιθανά εγκλήματα πολέμου στο αρχικό προσχέδιο επαναδιατυπώθηκε ώστε να λαμβάνει υπόψη «τα παράπονα όσων υπέφεραν στον πόλεμο», είπε. Παράλληλα υπήρξαν συζητήσεις για το ενδεχόμενο ο Τραμπ να συναντηθεί με τον Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα για να οριστικοποιηθεί μια συμφωνία. Αλλά κάποιοι στον κύκλο του Ουκρανού προέδρου τον συμβούλεψαν να παραμείνει στο Κίεβο ώστε να μην υπάρξει νέος εκνευρισμός με τον Τραμπ που θα μπορούσε να εκτροχιάσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής, τονίζουν οι FT. Παραμένει ασαφές αν ο Τραμπ θα θελήσει ο Ζελένσκι να εγκρίνει το κείμενο με υπογραφή. Ο αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο ουκρανός ομόλογός του θα πρέπει να στηρίξει ένα σχέδιο έως την Ημέρα των Ευχαριστιών την Πέμπτη.

Η Ουάσιγκτον πρέπει τώρα να αποφασίσει πώς και πότε θα παρουσιάσει το σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας στη Ρωσία. Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη δει ή ενημερωθεί για το αμερικανο-ουκρανικό σχέδιο. «Εναπόκειται στους Ρώσους να δείξουν αν ενδιαφέρονται πραγματικά για την ειρήνη ή αν θα βρουν χίλιους λόγους για να μην συμμετάσχουν», είπε ο Κίσλιτσια. Η Ουκρανία, από την πλευρά της, έχει εκφράσει προθυμία να συνεχίσει να εργάζεται για έναν δίκαιο τερματισμό του πολέμου και να ταξιδέψει «οπουδήποτε» για να συνεχιστεί η διαδικασία.

Τόνισε επίσης τη συνολική σημασία της συνάντησης στη Γενεύη. «Το θεμελιώδες επίτευγμα της Γενεύης είναι ότι καταφέραμε να διατηρήσουμε μια λειτουργική εταιρική σχέση και διάλογο με τους Αμερικανούς», είπε. «Παρά τον θόρυβο των ΜΜΕ και τον αναβρασμό στα κοινωνικά δίκτυα, και οι δύο πλευρές έδειξαν ότι η εταιρική σχέση είναι ισχυρή και ικανή να παράγει ένα βιώσιμο κείμενο για τους ηγέτες». Παρ’ όλα αυτά, ο Κίσλιτσια παρέμεινε επιφυλακτικός. «Δεν καθόμασταν στα κεντρικά της Netflix γράφοντας σενάρια που θα ήταν υποψήφια για Όσκαρ», είπε. «Δεν πρέπει να καθοδηγούμαστε από τον ενθουσιασμό ή την υπερένταση, αλλά από την ευθύνη και την πολυπλοκότητα των ζητημάτων».

