Ουκρανία: 143 ρωσικά drones εναντίον του Κιέβου και του Μικολάιφ

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σε μαζικές νυχτερινές ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις, που είχαν επίσης ως αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά σε κτίριο υποδομών στην πόλη Μικολάιφ, στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας, και να προκληθούν ζημιές σε αρκετά σπίτια στην περιφέρεια του Κιέβου.

Η πυρκαγιά σε κτίριο του Μικολάιφ κατασβέστηκε γρήγορα, δήλωσε ο Βιτάλι Κιμ, κυβερνήτης της περιφέρειας του Μικολάιφ.

February 16, 2025, the city of Mykolaiv. The result of an attack by russian drones. pic.twitter.com/RJIGLTEvcn

Πέντε πολυκατοικίες και αρκετά καταστήματα και χώροι γραφείων υπέστησαν ζημιές λόγω της πτώσης θραυσμάτων από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πρόσθεσε ο Κιμ.

‼️UKRAINE || CRITICAL POWER STATION HIT IN RUSSIAN UAV ATTACK ON MYKOLAIV

A “critical power infrastructure facility” was hit in a Russian aerial attack in Nikolaev overnight.

Massive fires broke out at the station.

Blackouts have been reported in the region. pic.twitter.com/9Q3c63fz3u

— Bloomberg Whistleblower (@bloombergblower) February 16, 2025